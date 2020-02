Váratlanul kiderült, mit vár Brüsszel a magyar gazdaságtól

Szokatlan, hogy a Bizottság gazdasági prognózisai előre kiszivárognak, most mégis ez történt. Eredetileg múlt szerdán tette volna közzé a friss, minden országra vonatkozó előrejelzését a brüsszeli testület (végül csak a Stabilitási és Növekedési Egyezmény reformjáról indított konzultációt jelentette be), de ez elmaradt, talán a koronavírus növekedési hatásainak újraszámolása miatt is, így most szerdán teszi majd közzé az új prognózisokat.

A Bruxinfo csak a magyar adatokra közölte saját értesüléseit, miszerint:

A 2019-es GDP-növekedési „előrejelzést” 0,3%-ponttal 4,9%-ra húzta fel a Bizottság a tavaly novemberben mondott 4,6%-ról

A 2020-as előrejelzést pedig 0,4%-ponttal 3,2%-ra javította. A 4,9%-ról 3,2%-ra lassuló gazdasági növekedést elsősorban annak tudják be a Bizottságnál, hogy a beruházási ciklus tavaly elérte a tetőpontot, amikor is a közpénzből finanszírozott beruházások történelmi magasságba, a GDP közel 7 százalékára emelkedtek az EU-források előrehozott lehívása és a helyi önkormányzati választások miatt.

A Bizottság a tavalyi év második felének várakozáson felüli gazdasági növekedésével magyarázza, miért van szükség a felfelé módosításokra.

A Pénzügyminisztérium idénre 4%-os GDP-növekedési előrejelzést tart érvényben, ehhez képest tehát a felhízott brüsszeli előrejelzés még mindig jóval alacsonyabb. A számok közötti jelentős eltérést brüsszeli szakértők annak a tulajdonítják, hogy a Pénzügyminisztérium magasabb foglalkoztatásra és reálbér növekedésre számít, mint az Európai Bizottság. Utóbbi szerint a havi statisztikákból az olvasható ki, hogy az utóbbi időben lelassult a foglalkoztatás bővülése, a munkaerőpiac kevésbé feszes és ez kordában tartja a reálbérek növekedését.

A Bizottság arra számít, hogy a tavalyi évre becsült 3,4 százalékos infláció, 2021-re 3 százalék közelében lesz.

Címlapkép forrása: Getty Images