A magyar kormány miatt nekiestek az Európai Bizottságnak, súlyos érvágás vár a költségvetésre

Az Európai Unió Bíróságának ítéletének be nem tartása miatt az Európai Bizottság a Magyarország számára elérhető kohéziós források kiutalásaiból kezdheti el levonni a 200 millió eurós egyszeri, valamint a napi 1 millió eurós bírságot. A magyar kormány határideje pénteken lejárt, hogy tájékoztassa az uniós végrehajtó testületet. A Bizottság további részletek közlését egyelőre halogatja, de világossá tette, hogy az eljárás végső szakaszában a tagállam támogatásaiból vonják le az összegeket, ha a magyar hatóságok nem rendezik a helyzetet.

Az Európai Unió Bíróságának ítéletének be nem tartása miatt Magyarországot egy jelentős pénzbírság sújtja, melynek mértéke 200 millió euró egyszeri összeg, valamint további napi 1 millió eurós bírság, amíg nem orvosolja a bíróság által felvetett problémákat a menekültügyi eljárások lefolytatásával kapcsolatban.

Az ügyben pénteken járt le a magyar kormány válaszadási határideje, vagyis az Európai Bizottság elvileg megkezdheti a bírság behajtását. Azonban az eljárás komplex, és az ezt firtató kérdések miatt indulatosan bírálták az újságírók az uniós végrehajtó szerv szóvivői szolgálatát a szokásos brüsszeli napi sajtótájékoztatón hétfőn. A Bizottságtól ugyanis nem akarták közölni, hogy pontosan mikor kezdik el „behajtani” a bírságokat a magyar kormányon, ezért egy újságíró hevesen kritizálta a referenseket, kérve, hogy ismertessék az eljárás pontos menetét.

A közjáték után Ujvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője kifejtette, hogy az Európai Unióban világos szabályok érvényesülnek a pénzbírságok behajtásával kapcsolatban, különösen, ha egy tagállam nem teljesíti az Európai Unió Bíróságának ítéletét. Az eljárás három fő lépésből áll:

Fizetési felszólítás: Az első lépés egy hivatalos fizetési felszólítás küldése, amely után a tagállamnak 45 napja van rendezni a bírságot. Ha ez nem történik meg a határidő lejárta után, egy második levél kerül kiküldésre, amely további 15 napos határidőt biztosít. Levont összeg: Amennyiben a második határidő lejárta után sem történik meg a fizetés, az Európai Bizottság az úgynevezett „offsetting” eljárást alkalmazza. Ez azt jelenti, hogy a tagállam számára az EU költségvetéséből érkező támogatásokból levonják a bírság összegét.

Itt fontos kiemelni, hogy ez a teljesített utalásokból vonható, vagyis ennyivel kevesebb küldenek az uniós közös költségvetésből Magyarországnak.

Ha tehát a kormány továbbra sem válaszol és orvosolja a helyzetet, ezeket folyamatosan levonják a 12,2 milliárd eurónyi felszabadított kohéziós forrásoknál soron következő transzfereknél.

A 200 millió eurós egyszeri bírsággal kapcsolatban Ujvári Balázs elmondta, hogy a fizetési felszólítást július 16-án küldték ki, így a 45 napos határidő szeptember 2-án lejárt. Ezt követően a második felszólítást is elküldték, amely szeptember 17-én jár le. Az eljárás következő lépése attól függ, hogy Magyarország teljesíti-e a fizetést vagy sem, illetve hogy mikor teszi lehetővé azt, hogy a magyar határon is megkezdődhessenek a menekültügyi eljárások.

Fontos kiemelni, hogy ez nem jelenti azt, hogy a menedékkérőket kötelezően be kellene fogadni, a bíróság ítélete csak a menekültügyi eljárás elérhetővé tételére vonatkozik.

A napi bírság esetében az Európai Bizottság először megvizsgálja, hogy Magyarország orvosolta-e a Bíróság által felvetett problémákat. Ujvári szerint Magyarország három hónapot kapott, hogy álláspontját kifejtse, amely határidő szeptember 13-án járt le, de Anita Hipper, a végrehajtó testület másik szóvivője közölte, hogy

hétfő délig nem kaptak hivatalos választ, vagyis a magyar kormány késésben van.

Az Európai Bizottság most várja a magyar hatóságok válaszát. Ha a problémák továbbra is fennállnak, a napi bírság behajtása is megkezdődik, de ha a kormánynak időközben sikerült megoldani a helyzetet, akkor erre nem lesz szükség – derült ki a brüsszeli testület tájékoztatásából.

