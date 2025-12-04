Papíron minden rendben, csak a valóságban ezer sebből vérzik a magyar közbeszerzési rendszer

A Magyarországgal szemben 2022-ben elindított jogállamisági eljárás több területen fogalmazott meg kritikát a hazai jogrendszerrel kapcsolatban, de az egyik legfontosabb egyértelműen a közbeszerzéseket és az azokhoz kapcsolódó összeférhetetlenségi kockázatokat érte. Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) a legtöbb uniós mutató szerint részletes és átlátható keret, ugyanakkor az egyszereplős pályázatok magas aránya és a piaci versenyt évekre kizáró keretszerződések miatt éppen azok az ügyletek maradnak rejtve, amelyek integritását az Európai Bizottság megkérdőjelezi. Papíron minden feltétel adott lenne ahhoz, hogy Magyarországon az unió egyik legjobban működő közbeszerzési rendszere jöjjön létre, ám valódi kultúraváltás nélkül a jogszabályi reformok önmagukban kevés eredményt hoznak – többek között ezeket a konklúziókat vonták le az Integritás Hatóság e héten tartott konferenciáján.

A rendszer jó, csak a gyakorlat marad el tőle teljesen.

Röviden így fejezhető ki az Integritás Hatóság által összehozott közbeszerzési kerekasztalok tanulsága. A szervezet kedden tartott konferenciát, ahol többek között a tendereken felmerülő összeférhetetlenségek helyzetét is tüzetesen körbejárták.

Az Integritás Hatóságot még 2022 végén hozták létre, azzal a céllal, hogy valódi kontrollja legyen az uniós források magyarországi elköltése felett. Feladatai között szerepel, hogy minden évben jelentést tegyen az ország forrásfelhasználási ügymenetéről és javaslatokat tegyen a nem ideális gyakorlatok reformjára.

Ezeket a jelentéseket június 30-ig kell publikálniuk, amelyekre a kormánynak három hónapja van reagálni. Ahogy arról mi is beszámoltunk, ez idén csak novemberben érkezett meg, és a 42 javaslatból mindössze 3 esetben értett teljes mértékben egyet a kormány, és még ezeknél is kimerül az intézkedés a javaslatok megfontolásánál és továbbításánál.

Az integritásjelentés szerint a legnagyobb problémát a beszerzések túlzott koncentrációja és az átláthatatlan keresztszerződések jelentik, de az összeférhetetlenségek kezelése önmagában is több új kockázatot nyit meg. Ennek oka, hogy a szigorú összeférhetetlenségi szabályok nem feltétlen alkalmazhatók egységesen sem az államigazgatás különböző szintjein, sem a települések eltérő méretű és kapacitású önkormányzatainál.

A Nemzeti Fejlesztési Központ ezekben a kérdésekben alapvetően két Európai Bíróság által vizsgált, precedensként szolgáló esetet tekint alapnak, amelyek szerint

kellő transzparencia mellett egy versenyző cég is részt vehet egy-egy pályázat előkészítésében, mint szakértő, illetve amennyiben felmerül egy bizonyos fokú - akár egykori - kollegiális kapcsolat a nyertes cég és a bíráló bizottság egy tagja között, az már önmagában problémát jelent, még akkor is, ha nem történik egyeztetés a két fél között.

Ezt persze sok esetben nehéz kutatni vagy bizonyítani, viszont a szervezet részéről felszólaló Kéri Zoltán szerint még olyan eset is volt, ahol egy LinkedIn-ismeretség alapján jutottak arra a következtetésre, hogy a közbeszerzést szabálytalanul hajthatták végre.

Ugyanakkor egy kisebb település esetében gyakran nehezen elvárható, hogy az önkormányzat néhány fős köztisztviselői állományában találjanak olyan személyt, akinek nincs személyes ismeretsége a potenciálisan legalkalmasabb helyi beszállítóval.

A panelisták ezen felül külön kiemelték például a mérnökvilágot, ahol gyakorlatilag mindenki ismer mindenkit, és így szinte elkerülhetetlen, hogy ne találkozzanak összeférhetetlenségekkel, ezeknek a feltárása azonban minden alkalommal az ajánlatkérőt terheli.

A Közbeszerzési Hatóság elnöke Kovács László szerint

Elsőre bonyolultnak és nehéznek tűnhet az összeférhetetlenségi szabályokat átlátni és betartani, de a közjó érdekében kikerülhetetlen. Aki befolyásolhatja egy közbeszerzés eredményét, azt már a legelején ki kell zárni az adott közbeszerzésből, hogy a gyanú árnyéka se vetődjön az eljárásra.

Ebben a legnagyobb segítséget az jelenthetné, ha nemcsak az összeférhetetlenségi nyilatkozatok szaporodtak volna meg hihetetlen módon a jogállamisági viták kibontása után, hanem a potenciális beszállítók is rászoknának arra, hogy csatolják részletes érdekeltségi nyilatkozataikat is, amely alapján szinte automatikusan lehetne döntéseket hozni már a pályázat kiírásakor.

Kovács szerint javulnak a tendenciák, és ehhez hozzájárulhatott a szervezete által publikált útmutató is, azonban a végletekig való szabályozásnál sokkal előnyösebb lenne, ha

egy valódi kultúraváltás lenne Magyarországon, hogy az egyébként jó technikai alapokon álló rendszer hatásosan szűrhesse ki a valódi összeférhetetlenségeket.

Címlapkép forrása: Integritás Hatóság