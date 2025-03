Trükközne a Kúria, blokkolhatja az Európai Bizottság a magyar EU-forrásokat

Michael McGrath, az Európai Bizottság jogállamiságért felelős biztosa hétfőn Budapesten tárgyalt Bóka János EU-ügyi miniszterrel és Varga Zs. Andrással, a Kúria elnökével, találkozóin pedig minden alkalommal hangsúlyozta a bírói függetlenség fontosságát.

A legfelsőbb bíróság vezetőjével folytatott tanácskozás után az X-en arról írt, hogy:

„Örömmel találkoztam és folytattam eszmecserét Varga Andrással, a Legfelsőbb Bíróság elnökével a magyar igazságszolgáltatásról, többek között: a bírák függetlenségéről, a véleménynyilvánítás szabadságáról és az uniós jog elsőbbségéről.

I was pleased to meet and exchange with the President of the Supreme Court of Hungary, András Varga, on the Hungarian justice system, including: the independence of judges their freedom of expression & the primacy of EU law. pic.twitter.com/TTVxNF6RS3