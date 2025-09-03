El sem fogadták, máris átalakítják az EU új közös költségvetését

A most elfogadott javaslatok között szerepel az Egységes Piac és Vámprogram, amely 6,2 milliárd eurós költségvetéssel - a jelenlegi keret dupláját biztosítva - segíti majd az uniós egységes piac kiteljesítését, a határon átnyúló akadályok lebontását és a nemzeti közigazgatások közötti együttműködést.
A program erősíti a fogyasztóvédelmet, előmozdítja a szabványosítást, valamint csökkenti az adminisztratív terheket a vám, az adózás és a csalás elleni küzdelem területén.
A közel 800 millió eurós Igazságügyi Program továbbra is támogatja a polgári és büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködést, a bírósági képzést, valamint az igazságszolgáltatáshoz való egyenlő hozzáférést minden polgár és vállalkozás számára. Emellett előmozdítja az igazságügyi rendszerek digitalizálását és a bíróságok függetlenségét.
Az Euratom Kutatási és Képzési Program 6,7 milliárd eurót kap 2032-ig, a teljes költségvetési időszakra pedig 9,8 milliárd eurót.
A program javítja a nukleáris biztonságot, támogatja a sugárvédelmet, a radioaktív hulladék kezelését és a nukleáris tudomány nem energetikai alkalmazásait. A költségvetés több mint fele az ITER fúziós energiaprojekthez való uniós hozzájárulást képviseli.
A nukleáris biztonság további javítása érdekében létrehozzák a közel 1 milliárd eurós Nukleáris Biztonsági Együttműködési és Leszerelési Eszközt, amely egyesíti a jelenlegi Nukleáris Biztonsági Együttműködési Eszközt és a Leszerelési Programot. Emellett folytatódik az Ignalina program, amely Litvániát segíti az Ignalina atomerőmű leszerelésében.
A tizenhárom tengerentúli ország és terület (TOT), köztük Grönland támogatása közel 1 milliárd eurós külön eszközön keresztül valósul meg. Ezek a területek geopolitikai és stratégiai szempontból kiemelten fontosak az EU számára, mivel létfontosságú előretolt állásokat jelentenek a földrajzi térségeikben.
A Pericles V Program folytatódik az euró-hamisítás elleni küzdelem érdekében, erősítve a polgárok és vállalkozások bizalmát az euró integritásában.
A 2028-2034-es költségvetési keret fő jellemzői közé tartozik az uniós prioritásokra való összpontosítás, a nagyobb rugalmasság, az egyszerűbb és harmonizáltabb pénzügyi programok, a helyi igényekhez igazított költségvetés, valamint a versenyképesség erőteljes növelése - írja közleményében a Bizottság.
A javaslatcsomag tartalmaz egy kiegyensúlyozott saját forrásrendszert is, amely biztosítja a prioritások megfelelő finanszírozását, miközben minimalizálja a nemzeti költségvetésekre nehezedő nyomást.
A jövőbeli hosszú távú uniós költségvetést a tagállamok a Tanácsban, egyhangúlag fogják megvitatni, az Európai Parlament jóváhagyásával. Az ágazati javaslatokat rendes jogalkotási eljárás vagy egyéb elfogadási eljárások keretében fogadják el, a jogalaptól függően.
Címlapkép forrása: EU
