  • Megjelenítés
El sem fogadták, máris átalakítják az EU új közös költségvetését
Uniós források

El sem fogadták, máris átalakítják az EU új közös költségvetését

Portfolio
Az Európai Bizottság elfogadta a 2028-2034-es hosszú távú uniós költségvetés keretrendszerét kiegészítő hét ágazati javaslatot, amelyek összesen közel 2000 milliárd eurós finanszírozást biztosítanak az EU prioritásainak megvalósítására. - közölte az Európai Bizottság közleményéből.

A most elfogadott javaslatok között szerepel az Egységes Piac és Vámprogram, amely 6,2 milliárd eurós költségvetéssel - a jelenlegi keret dupláját biztosítva - segíti majd az uniós egységes piac kiteljesítését, a határon átnyúló akadályok lebontását és a nemzeti közigazgatások közötti együttműködést.

A program erősíti a fogyasztóvédelmet, előmozdítja a szabványosítást, valamint csökkenti az adminisztratív terheket a vám, az adózás és a csalás elleni küzdelem területén.

A közel 800 millió eurós Igazságügyi Program továbbra is támogatja a polgári és büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködést, a bírósági képzést, valamint az igazságszolgáltatáshoz való egyenlő hozzáférést minden polgár és vállalkozás számára. Emellett előmozdítja az igazságügyi rendszerek digitalizálását és a bíróságok függetlenségét.

Az Euratom Kutatási és Képzési Program 6,7 milliárd eurót kap 2032-ig, a teljes költségvetési időszakra pedig 9,8 milliárd eurót.

A program javítja a nukleáris biztonságot, támogatja a sugárvédelmet, a radioaktív hulladék kezelését és a nukleáris tudomány nem energetikai alkalmazásait. A költségvetés több mint fele az ITER fúziós energiaprojekthez való uniós hozzájárulást képviseli.

A nukleáris biztonság további javítása érdekében létrehozzák a közel 1 milliárd eurós Nukleáris Biztonsági Együttműködési és Leszerelési Eszközt, amely egyesíti a jelenlegi Nukleáris Biztonsági Együttműködési Eszközt és a Leszerelési Programot. Emellett folytatódik az Ignalina program, amely Litvániát segíti az Ignalina atomerőmű leszerelésében.

A tizenhárom tengerentúli ország és terület (TOT), köztük Grönland támogatása közel 1 milliárd eurós külön eszközön keresztül valósul meg. Ezek a területek geopolitikai és stratégiai szempontból kiemelten fontosak az EU számára, mivel létfontosságú előretolt állásokat jelentenek a földrajzi térségeikben.

A Pericles V Program folytatódik az euró-hamisítás elleni küzdelem érdekében, erősítve a polgárok és vállalkozások bizalmát az euró integritásában.

A 2028-2034-es költségvetési keret fő jellemzői közé tartozik az uniós prioritásokra való összpontosítás, a nagyobb rugalmasság, az egyszerűbb és harmonizáltabb pénzügyi programok, a helyi igényekhez igazított költségvetés, valamint a versenyképesség erőteljes növelése - írja közleményében a Bizottság.

A javaslatcsomag tartalmaz egy kiegyensúlyozott saját forrásrendszert is, amely biztosítja a prioritások megfelelő finanszírozását, miközben minimalizálja a nemzeti költségvetésekre nehezedő nyomást.

A jövőbeli hosszú távú uniós költségvetést a tagállamok a Tanácsban, egyhangúlag fogják megvitatni, az Európai Parlament jóváhagyásával. Az ágazati javaslatokat rendes jogalkotási eljárás vagy egyéb elfogadási eljárások keretében fogadják el, a jogalaptól függően.

Címlapkép forrása: EU

Az Európai Unió finanszírozásával. Az itt szereplő vélemények és állítások a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Unió vagy az Európai Bizottság hivatalos álláspontjával. Sem az Európai Unió, sem az Európai Bizottság nem vonható felelősségre miattuk.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

MNB Intézet

Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?

Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
acél-dömping-ipar-kereskedelem-kína-protekcionizmus-vám
Uniós források
Az EU bejelentette a világ egyik legnagyobb kereskedelmi megállapodását – főhet Trump feje
Pénzcentrum
Óriásit hibáznak a magyar szülők az iskolás gyerekekkel szemben: súlyos árat fizetnek érte
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility