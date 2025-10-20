  • Megjelenítés
Németország diktálja a tervet a magyar vétójog eltüntetéséhez
Uniós források

Németország diktálja a tervet a magyar vétójog eltüntetéséhez

Portfolio
Az uniós bővítés felgyorsítását célzó új javaslat értelmében a jövőbeni tagállamok – például Ukrajna, Moldova és Montenegró – a csatlakozás után ideiglenesen korlátozott szavazati joggal léphetnének be az Európai Unióba. A Politico értesülései szerint a terv korai egyeztetési szakaszban van, és csak az összes jelenlegi tagállam jóváhagyásával léphetne életbe. A cél az, hogy a bővítés ne ütközzön vétókba – amelyet eddig főleg Magyarország lengetett be –, miközben a tagállamoknak marad idejük az intézményi reformokra, például a minősített többségi döntéshozatal kiterjesztésére.

A német Bundestag európai ügyekkel foglalkozó bizottságának elnöke, Anton Hofreiter szerint az új modell biztosíthatná, hogy az EU bővülése ne bénuljon meg az egyes kormányok vétói miatt. Hangsúlyozta, hogy

az új tagállamoknak addig kellene lemondaniuk a vétójogról, amíg a szükséges intézményi reformok meg nem valósulnak.

Hozzátette, hogy a nyugat-balkáni országok vezetői – akikkel rendszeres kapcsolatban áll – támogatóan fogadják a javaslatot, mert az reális és végrehajtható kompromisszumot kínálna a jelenlegi patthelyzet feloldására.

A kezdeményezés hátterében az a növekvő elégedetlenség áll, amelyet a hosszú évek óta várakozó tagjelöltek – köztük Montenegró, amely 2012-ben kezdte a csatlakozási tárgyalásokat – tapasztalnak. A montenegrói elnök, Jakov Milatović a Politicónak azt mondta, hogy az EU hitelessége forog kockán, hiszen az utolsó bővítés óta (Horvátország 2013-as csatlakozása) egyetlen új tag sem lépett be, miközben az Egyesült Királyság ki is lépett a közösségből.

Ukrajna miniszterelnök-helyettese, Taras Kachka szintén „kreatív megoldást” sürgetett, mivel Kijev csatlakozását jelenleg a magyar kormány vétója akadályozza.

Az Európai Bizottság várhatóan a következő hetekben teszi közzé az éves „bővítési csomagot”, amelyben a tagjelöltek előrehaladását értékeli, és a belső reformokra vonatkozó javaslatokat is tartalmaz majd. Brüsszeli források szerint a testület akár úgy is felgyorsíthatná a folyamatot, hogy nem kérne minden egyes tárgyalási szakaszban formális jóváhagyást mind a 27 tagállamtól – ezzel gyakorlatilag megkerülve a magyar vétót.

Az uniós testület emellett egy új intézményi reformtervet is előkészít, amelynek célja, hogy az EU működése rugalmasabb legyen a bővítés után.

Mindezek ellenére a tagállamok egy része – köztük Franciaország, Hollandia és Magyarország – továbbra is ellenzi a vétójog korlátozását, és óvatosan viszonyul az új csatlakozási modellhez. Bár Ursula von der Leyen bizottsági elnök 2030-ig szeretné Ukrajnát és Moldovát az unió tagjai között látni, a legtöbb kormány belpolitikai okokból nem sietné el a döntést.

A Politico szerint a csütörtöki uniós csúcstalálkozó előzetes zárónyilatkozata még a „bővítés” kifejezést sem tartalmazza – ami jelzi, hogy a folyamat továbbra is az egyik legmegosztóbb kérdés marad az Európai Unió jövőjét illetően.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Forradalom a konnektorban

Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10

Holdblog

Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)

Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Pod

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
GettyImages-2207555506-brüsszel-csillag-épület-Európai-Unió-közlekedés-szabályozás-unió-zászló
Uniós források
Budapesti békecsúcs: elszabadultak az indulatok Európában, sokan esnének a magyar kormánynak
Pénzcentrum
Így verik át saját magukat a boltokban a magyarok: az árstopban bíznak, pedig van nagyobb baj is
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility