Von der Leyen kongatja a vészharangot: milliók hagyták el az otthonukat, meredeken nő a nyomás az EU-n
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke március 15-én kelt levelében arra szólította fel az uniós tagállamok vezetőit, hogy a közel-keleti konfliktus nyomán esetlegesen kialakuló migrációs hullám kezelésére a diplomácia minden rendelkezésre álló eszközét vessék be – számolt be a Contexte.

A levelet a március 19–20-i uniós csúcstalálkozó előtt küldték el, amelynek egyik kiemelt napirendi pontja a migráció lesz. Von der Leyen figyelmeztetett:

a közel-keleti válság miatt a térségben már most milliók kényszerültek otthonuk elhagyására.

Ez a folyamat azonban egyelőre nem okozott közvetlen migrációs nyomást az Európai Unió határain.

A bizottsági elnök hangsúlyozta, hogy az uniónak szorosan együtt kell működnie olyan partnerországokkal, mint Törökország, Libanon és Pakisztán. Kiemelte továbbá, hogy az illegális határátlépések száma 2025-ben 25 százalékkal csökkent, amivel ötéves mélypontra süllyedt.

Ugyanakkor "aggasztó fejleményekre" is rámutatott a földközi-tengeri migrációs útvonalak középső és keleti szakaszain. Ezzel kapcsolatban különösen a Líbiából induló irreguláris migráció meredek emelkedését emelte ki.

