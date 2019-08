Brexit: ez nem vicc, ebből tényleg megállapodás nélküli kizuhanás lesz

Ezért az EU arra vár, hogy vagy megbukik Boris Johnson kormányfőként (a brit parlament állítja meg), vagy a brit tárgyalási keretek változnak meg.

Egyértelmű volt, hogy a briteknek nincs más céljuk. Nem akarnak tárgyalni, ahhoz szükség lenne tervre

Úgy jutunk el idáig, hogy az EU tényleg nem akarja újratárgyalni a kilépési megállapodást, a meglévőt viszont a brit parlament nem hajlandó elfogadni (háromszor már le is szavazta, most pedig Boris Johnson új brit kormányfő követeli azt, hogy az északír-ír tartalékmegoldást vegyék ki a megállapodásból, de az EU ezt nem engedi, mert ez lényeges rész a megállapodásban). A jelek szerint tényleg afelé haladunk, amit múlt héten vázoltunk: Boris Johnson új brit kormányfő pszichológiai hadviseléssel igyekszik beijeszteni az EU vezetőit, hogy tényleg kész kilépni megállapodás nélkül, deUtóbbinak egyelőre nincsenek jelei és az augusztus végi franciaországi G7-ülésig, amelyen Johnson mellett a német és francia vezetők is ott lesznek, várhatóan nem is történik változás. Így tehátAz Európai Bizottság hétfő déli brüsszeli sajtótájékoztatóján Mina Andreeva szóvivő sokadszorra is világossá tette, hogy(no-deal Brexit).Eztán kedd reggel két brit lap egybehangzó tudósítása is arról szólt, hogy brüsszeli értesüléseik szerintpontosabban úgy látják, hogy a brit kormány "első számú forgatókönyve" az, hogy no-deal Brexit lesz. Az MTI tudósítása szerint a The Guardian és a The Daily Telegraph ezt azokra az értesülésekre alapozta, amelyekAz eseményen az EU-tárgyalók, Stephen Barclay brit Brexit-miniszter és David Frost, a brit kormányfő európai ügyekkel foglalkozó képviselője vett részt.- idézték a magas rangú uniós diplomatát a brit lapok, azaz az EU meglátása szerint a brit kormány tényleg a no-deal Brexit felé viszi a folyamatot, mert valójában életképes terve sincs, így nem is tud miről tárgyalni. A brit kormány szóvivője cáfolta, hogy Johnson tényleg nem akarna tárgyalni, mindenesetre a brit lapok forrása szerint a vasárnapi esemény után az európai uniós Brexit-tárgyalók arról tájékoztatták az uniós diplomatákat, hogy

Boris Johnson új miniszterelnök beiktatási beszéde a Downing Street 10. előtt 2019. július 24-én. Simon Dawson/Bloomberg via Getty Images

nincs új a nap alatt, az új brit kormányfő persze megpróbálkozhat a no-deal Brexit felé terelni a folyamatot, de a brit parlament várhatóan úgyis megbuktatja, igaz ha ezzel együtt a brit parlament nem fogadja el a kilépési megállapodást, még akkor is no-deal Brexit lesz az egész históriából. A lap emiatt úgy összegez: az EU illetékesei egyre inkább meg vannak győződve arról, hogy az egész ügyből végül tényleg no-deal Brexit lesz, mert Johnson a saját túlélését köti ahhoz, hogy végig tudja csinálni a kilépést október 31-ig akár új megállapodással, akár anélkül.

Skót függetlenségi törekvések

A The Times című brit lap keddi száma által ismertetett felmérés szerint a skótok 52 százaléka szavazna igennel a függetlenné válásra egy esetleges népszavazáson, ami a legmagasabb arány 2016 júniusa, vagyis a brit európai uniós tagságról tartott népszavazás óta - foglalja össze az MTI.



A megkérdezettek 47 százaléka támogatja, hogy Nicola Sturgeon skót miniszterelnök terveinek megfelelően két éven belül újabb referendumot tartsanak az ügyben, míg 45 százalékuk ellenezte ezt.



A skót kormány május végén beterjesztette az edinburghi parlamentben a törvénycsomagot, amelynek célja az újabb skóciai függetlenségi népszavazás kiírásának jogszabályi előkészítése. A tervezet nem tartalmaz időpontot, Nicola Sturgeon miniszterelnök, a függetlenségre törekvő Skót Nemzeti Párt (SNP) vezetője azonban többször is azt mondta, hogy még a következő skóciai parlamenti választások előtt, vagyis 2021-ig ismét népszavazást kell tartani a skót függetlenségről, ha Skóciát - ahol a túlnyomó többség az EU-ban maradásra voksolt - akarata ellenére kiléptetik az Európai Unióból. A politikus a The Guardian című brit lap múlt szerdai számában megjelent interjújában hozzátette, 2020 második felét tartaná megfelelő időpontnak.



A referendum kiírásához a brit kormány hozzájárulása is szükséges, de London már korábban is jelezte, hogy nem fogja jóváhagyni az újabb skót függetlenségi népszavazást. Ezzel kapcsolatban a skót miniszterelnök az interjúban azt mondta, előbb fogadják el a törvénycsomagot a skóciai parlamentben, majd csak utána kezdenek egyeztetéseket a brit kormánnyal.



Nicola Sturgeon újfent hevesen bírálta a Brexittel kapcsolatban az új brit kormányfőt. Boris Johnson szerinte "úgy beszél a Brexitről, különösen a brit európai uniós tagság megállapodás nélküli megszűnéséről, mintha ez a legnagyobb rendben lenne, és bárki, aki szerint nincs, az borúlátó". Mint mondta, kettejük múlt heti találkozóján ismét világossá tette álláspontját, miszerint a megállapodás nélküli Brexit katasztrofális lenne.

A fentiekkel párhuzamosan a Politico kedd reggeli brüsszeli hírösszefoglalója egy névtelen veterán uniós diplomata véleményét idézte, aki lényegében azt mondta:Fél szemmel persze az EU-s vezetők és diplomaták arra is figyelnek, hogy mennyire stabil Johnson hátországa, hiszen a legutóbbi, múlt heti regionális választások eredményeként mindössze egyetlen fős a többsége a parlamentben, így nem is tekinti az EU erős hátterű tárgyalónak. Ráadásulilletve a skót és északír kiválási szándékok is visszatarthatják Johnsont a no-deal forgatókönyv végigvitelétől.A veterán uniós diplomata a Politico-nak rámutatott arra is:(a kereskedelmi kapcsolatokról és hosszú távú együttműködésről szóló politikai deklarációt persze hajlandók átírni, de az jogilag nem kikényszeríthető).Mindezek miatt a Politicoa leendő Európai Bizottsági elnök készségét mutathatja annak, hogy esetleg ad valamilyen engedményt a kilépési szövegben, de mivel csak november 1-től indul a mandátuma, ezért arra kéri a brit felet, hogy a nagyon egyértelműen beharangozott október 31-i kilépési dátumot újra halasszák el. Ezzel nyilván igencsak borsot törne Ursula von der Leyen Johnson orra alá és a brit közvélemény újra csak azt látná, hogy még a keményvonalas Johnson se tudta határidőre teljesíteni a Brexitet.A font napok óta 2-2,5 éves mélyponton álldogál a dollárral és az euróval szemben, mivel a fentiek miatt a no-deal Brexit forgatókönyvének esélye jelentősen nőtt.

A font esése és a forint erősödése az elmúlt napokban 354-ig süllyesztette a bankközi piacon a font/forint árfolyamot, amivel csaknem másfél éves csúcsa körül billeg a forint.