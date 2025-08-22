116 millió euró: az EU bejelentette a programot, amely a Dunát is érinti

Az Európai Unió újabb jelentős lépést tett a vizek védelmében, 116 millió eurót fordítva 13 projekt megvalósítására az óceánok, tengerek és folyók egészségének helyreállítására.

Céljuk a tengeri élőhelyek védelme, a halászat környezeti terheinek csökkentése és a helyi közösségek bevonása.

A munkák a Fekete-tenger, a Duna, a Balti- és Északi-tenger, a Földközi-tenger, valamint az Atlanti- és Jeges-tenger térségében valósulnak meg.

A projektekben kis- és középvállalkozások, kutatóintézetek, iskolák, önkormányzatok és vállalatok vesznek részt. A SEAMPHONI fejlett technológiával figyeli majd a tengeri biodiverzitást.

A DanubeLifelines a halak vándorlási útvonalainak helyreállítását segíti a Dunán.

Az ECO-CATCH és a MarineGuardian új halászati megoldásokat fejleszt a mellékfogás mérséklésére és az élőhelyek védelmére.

A támogatás a Horizon Europe programból származik, amely független szakértői értékelés után ítélte oda a forrásokat. Az EU szerint ezek a projektek fontos lépést jelentenek a vizek egészségének helyreállításában és a fenntarthatóság biztosításában. Részletes információ a költségvetésről és a kedvezményezettekről az EU Mission honlapján található.

