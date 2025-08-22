  • Megjelenítés
116 millió euró: az EU bejelentette a programot, amely a Dunát is érinti
Uniós források

116 millió euró: az EU bejelentette a programot, amely a Dunát is érinti

Portfolio
Az Európai Unió újabb jelentős lépést tett a vizek védelmében, 116 millió eurót fordítva 13 projekt megvalósítására az óceánok, tengerek és folyók egészségének helyreállítására.

Az Európai Unió 116 millió eurót fektet be 13 új projektbe az óceánok, tengerek és folyók helyreállítására. A kezdeményezések az EU Mission Ocean and Waters program keretében indultak.

Céljuk a tengeri élőhelyek védelme, a halászat környezeti terheinek csökkentése és a helyi közösségek bevonása.

A munkák a Fekete-tenger, a Duna, a Balti- és Északi-tenger, a Földközi-tenger, valamint az Atlanti- és Jeges-tenger térségében valósulnak meg.

A projektekben kis- és középvállalkozások, kutatóintézetek, iskolák, önkormányzatok és vállalatok vesznek részt. A SEAMPHONI fejlett technológiával figyeli majd a tengeri biodiverzitást.

A DanubeLifelines a halak vándorlási útvonalainak helyreállítását segíti a Dunán.

Az ECO-CATCH és a MarineGuardian új halászati megoldásokat fejleszt a mellékfogás mérséklésére és az élőhelyek védelmére.

A támogatás a Horizon Europe programból származik, amely független szakértői értékelés után ítélte oda a forrásokat. Az EU szerint ezek a projektek fontos lépést jelentenek a vizek egészségének helyreállításában és a fenntarthatóság biztosításában. Részletes információ a költségvetésről és a kedvezményezettekről az EU Mission honlapján található.

Címlapkép forrása: Portfolio

Az Európai Unió finanszírozásával. Az itt szereplő vélemények és állítások a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Unió vagy az Európai Bizottság hivatalos álláspontjával. Sem az Európai Unió, sem az Európai Bizottság nem vonható felelősségre miattuk.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
Aláírták: jöhet az új, EU-s nyugdíjtermék
Uniós források
Mondja el véleményét az EUYou-projektről!
Pénzcentrum
Ezért ne tedd el rögtön, a talált pénzt: súlyos árat fizet, aki megtaláló helyett tolvaj lesz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility