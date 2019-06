Visszavágott az EU-pénzes súlyos vádra a cseh miniszterelnök

Még egyszer: a vitatható könyvvizsgálói jelentés támadás a Cseh Köztársaság ellen, és újra megismétlem, hogy semmit sem fogunk visszafizetni

az Agrofertnek juttatott támogatások azért sértik az érvényes törvényeket és előírásokat, mert Andrej Babisnak továbbra is befolyása van egykori cégére, kormányfőként befolyásolni tudja és befolyásolja az uniós támogatások szétosztását.

Ez akkor megfelelt az EU-előírásainak is, de ezek 2018 nyarán megszigorodtak, és Babis azóta állítólag ismét összeférhetetlenségi helyzetbe került.

- jelentette ki Babis a képviselőházban kedden Prágában. Hangsúlyozta: nincs összeférhetetlenségi helyzetben, mert cégeit, az Agrofert holdingot 2017 februárjában az érvényes törvény értelmében vagyonkezelő alapokba helyezte.Az Európai Bizottság múlt hét végén nyilvánosságra került jelentése szerintBabis szerint az Európai Bizottság semmiféle bizonyítékot nem mutatott fel arra nézve, hogy kormányfőként befolyásolná az európai pénzek szétosztását. "Bolond is lennék, ha ezt tenném" - jegyezte meg a kormányfő. A miniszterelnök beszédében ismét élesen bírálta a Transparency International civil szervezetet és az ellenzéki Cseh Kalózok pártot, amelyek tavaly Babis ügyét Brüsszel elé vitték.Az Európai Bizottság szerint, amennyiben bebizonyosodnának a könyvvizsgálói jelentésben foglaltak, Csehországnak mintegy 451 millió koronát (5,86 milliárd forint) kellene visszafizetnie az Európai Uniónak. Ez az a pénzt, amelyet korábban az Andrej Babis tulajdonában lévő Agrofert holding cégei kaptak.A cseh pénzügyminisztérium pénteken azt közölte, hogy előzetes angol nyelvű jelentésről van szó, amely még nem végleges. A tárca csak azután kíván reagálni, hogy megkapja a dokumentum végső cseh nyelvű változatát.Andrej Babis 2014 óta tagja a cseh kormánynak, és hogy politikai szerepvállalása ne ütközzön a cseh összeférhetetlenségi törvényekbe, vagyonát 2017 elején két vagyonkezelő alapba helyezte el.Az ellenzéknek nincs programja és nincs is más témája, mint az Agrofert és a Gólyafészek - jelentette ki Babis. Ez utóbbiban a rendőrség néhány hete azt javasolta az államügyészségnek, hogy emeljen vádat Babis ellen az uniós támogatásokkal való visszaélés miatt. Az Agrofert holding Csehország egyik legnagyobb agáripari, élelmiszeripari és vegyipari cége, amely több mint 33 ezer embernek ad munkát. Andrej Babis pedig Csehország második leggazdagabb embere.A Gólyafészek-botrány hátterében az áll, hogy az ilyen nevű szabadidőközpontot építtető cég korábban az Agrofert holdinghoz tartozott, amelynek egyetlen tulajdonosa Babis volt. A szabadidőközpont építéskor, 2007-2008-ban azonban a cég ismeretlen tulajdonba került, és kisebb vállalkozásként jogosultságot szerzett az ilyen vállalatok számára kiírt EU-támogatásra. Amennyiben a Gólyafészek az Agrofert része maradt volna, nagyvállalatként nagy valószínűséggel nem kapott volna uniós támogatást.Az ellenzék az uniós pénzekkel való visszaélés gyanúja, valamint az összeférhetetlenség miatt kitartóan Andrej Babis lemondását követeli, amit a kormányfő határozottan elutasít. Babis lemondását és távozását a közéletből a civil szféra egy része is követeli. Másfél hónapja keddenként Prágában tízezrek tüntetnek Andrej Babis, valamint Marie Benesová új igazságügyi miniszter ellen. A tiltakozások konkrét oka, hogy az ellenzék és a cseh sajtó többsége attól tart, Marie Benesová miniszteri kinevezésének legfőbb célja nyomást gyakorolni Pavel Zeman főállamügyészre, akinek döntenie kell a kormányfő elleni esetleges vádemelésről a Gólyafészek-ügyben. Benesová április végén lett az igazságügyi tárca új vezetője, miután elődje saját kérésére távozott. A rendőrség április közepén az ügyben vádemelést javasolt Babis ellen az főállamügyésznek, ő azonban még nem nyilatkozott.