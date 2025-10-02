Magyar piactól a világmárkákig: így hangolják újra a BDPST Konceptet

Jelentős átalakuláson ment keresztül a BDPST Koncept, a BDPST Group 2021-ben alapított kreatív és stratégiai kommunikációs ügynöksége. Az ügynökség az elmúlt évben új területekkel erősítette szakembergárdáját és szolgáltatási portfólióját, ennek keretében tavasszal csatlakozott a csapathoz márkafejlesztési és stratégiai igazgatóként a hazai reklámszakma ismert kreatív szakembere Márton Szabolcs. A cél, hogy az ügynökség a cégcsoporthoz kapcsolódó projektek támogatása mellett a versenypiacon is megerősítse a működését egy hosszú távú, stratégiai gondolkodásra épülő kreatív és kommunikációs műhelyként, nemzetközi szinten is. A magyar reklámpiac jelenlegi helyzetéről és a hosszú távú értékteremtés fontosságáról is kérdezte a Portfolio Márton Szabolcs márkafejlesztési és stratégiai igazgatót.

A BDPST Koncept integrált megközelítéssel működik a márkaépítésben, a reputációmenedzsmentben és a tartalomstratégiában - különösen a gasztronómia és szállodaipar, valamint a pénzügyi kommunikáció területén. Az ügynökség jelentős változáson ment keresztül az idei évben: a korábban főként a BDPST cégcsoport „belső ügynökségként” működő vállalat kilépett a versenypiacra, azzal a céllal, hogy három éven belül nemzetközileg is elismert márkákat, kampányokat hozzon létre.

Az építkezéshez új szakember is érkezett tavasszal: Márton Szabolcs márkafejlesztési és stratégiai igazgató, aki közel 20 éves reklámipari tapasztalattal csatlakozott a csapathoz - őt kérdeztük a Portfolio Business Podcastban. A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

A cikk és a podcast megjelenését a BPST Zrt. támogatta.

