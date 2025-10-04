Milliárdokba kerülhet a halogatás az inváziós fajok kezelésénél

A biológiai inváziók kérdését hagyományosan természetvédelmi problémaként tárgyaljuk. Ez a nézőpont részben igaz, de félrevezető: a behurcolt és megtelepedő fajok költségeinek döntő hányada a gazdaságban csapódik le. Terméskiesés, védekezési és helyreállítási kiadások, infrastruktúrakárok, egészségügyi terhek, elmaradó turisztikai bevételek – mind fiskális és jóléti hatások, amelyek a költségvetésen és a háztartásokon egyaránt átmennek. A vita lényege ezért nem az, hogy költsünk-e, hanem az, hogy mikor és mire költünk. Állításunk egyszerű: a puha költségvetési korlát logikáját fel kell váltania a megelőzés és a korai beavatkozás fiskális racionalitásának. Minden más opció a halogatás költséges illúziója.

A puha költségvetési korlát mechanizmusa

A közgazdasági intuíció világos. Ha a döntéshozók – önkormányzatok, ágazati szereplők, sőt néha a hatóságok – arra számítanak, hogy egy későbbi, központi „mentőcsomag” majd elviszi helyettük a számla nagy részét, akkor a megelőzés ma felmerülő, biztos költségét könnyen halasztják. Ennek jól ismert következménye az úgynevezett „tűzoltás”: a probléma csak akkor kerül a napirend tetejére, amikor már exponenciálisan drágább a kezelése.

A biológiai inváziók pont ilyen dinamikát követnek. Egy ideig mindenki abban bízik, hogy „nem lesz belőle nagy gond”.

A terjedés azonban többnyire nem lineáris, és mire a károk egyértelműen látszanak, a beavatkozás költsége már sokszorosa a megelőzésének.

Ha a költségvetési korlátot keményítjük – azaz a felelősséget és a következményeket közelebb visszük a döntéspontokhoz –, a rendszer ösztönzői a korai cselekvés felé mozdulnak.

Amikor a halogatás ára láthatóvá válik

A dísznövényként behozott japánkeserűfű ikonikus eset: évekig „csak” kellemetlenségnek tűnt, majd épített környezetet rongáló invázió lett belőle, milliárdos nagyságrendű eltávolítási és helyreállítási számlával.

Hasonló mintázat rajzolódik ki a selyemkórónál, a bálványfánál vagy a nutria esetében: ha a kockázatos fajok beléptetését nem szűrjük, a korai és célzott irtást nem finanszírozzuk, akkor később széles területen kell beavatkozni, nagy társadalmi költséggel.

A történet tanulsága nem anekdotikus, hanem strukturális: a halogatás rendszerszintűen drága.

Láthatatlan tételek

A közvetlen költségek – terméskiesés, növényvédőszer- és irtási kiadások, infrastruktúra-helyreállítás, egészségügyi ellátás – könnyebben számszerűsíthetők, ezért a közpolitikai vitákban felülreprezentáltak.

A nehezebb rész a „láthatatlan” költségek köre: az ökoszisztéma-szolgáltatások romlása, a táj rekreációs és esztétikai értékének csökkenése, a biodiverzitás-veszteségből fakadó kockázatok. Ezek ritkán jelennek meg explicit költségvetési sorokon, ám ettől még valósak; sőt a hosszú távú jólétre gyakorolt hatásuk gyakran nagyobb. Ha ezeket nem becsüljük meg, akkor a költség–haszon mérleg hamisan billen a „nem csinálunk semmit” irányába. A globális összegek – a nemzetközi irodalomban dokumentált, gyorsan növekvő kárpályák – azt jelzik, hogy a „láthatatlan” valójában egyre láthatóbb.

Mi mennyibe kerül valójában?

A jó politika adaton és módszertanon áll. A közvetlen költségszámítás szükséges, de nem elégséges: nem látja a gazdaságon végiggördülő másodlagos hatásokat, és a védekezés mellékhatásait is alulkezeli.

A parciális egyensúlyi modellek ágazati szinten képesek érzékenységi vizsgálatokra (árak, mennyiségek, helyettesítés), de nem mutatják, mi történik a kapcsolódó szektorokban.

ágazati szinten képesek érzékenységi vizsgálatokra (árak, mennyiségek, helyettesítés), de nem mutatják, mi történik a kapcsolódó szektorokban. A számszerűsített általános egyensúlyi (CGE) modellek épp ezt a hiányt pótolják: az input–output kapcsolatokon át végigviszik a sokk hatását a munkaerőpiacra, a feldolgozóiparra, a külkereskedelemre – a társadalmi költség realisztikusabb közelítését adva. Igen, adatéhesek és kompetenciát igényelnek, de a jobb döntések hozama bőven meghaladja a modellezés költségét.

épp ezt a hiányt pótolják: az input–output kapcsolatokon át végigviszik a sokk hatását a munkaerőpiacra, a feldolgozóiparra, a külkereskedelemre – a társadalmi költség realisztikusabb közelítését adva. Igen, adatéhesek és kompetenciát igényelnek, de a jobb döntések hozama bőven meghaladja a modellezés költségét. A nem piaci értékelés (feltételes értékelés, hedonikus árak, utazási költség módszer) pedig pénzben fejezi ki azt, ami a költségvetési excelben láthatatlan: mennyit ér egy tisztább víztest, egy inváziótól mentes erdő vagy a rekreációs élmény.

(feltételes értékelés, hedonikus árak, utazási költség módszer) pedig pénzben fejezi ki azt, ami a költségvetési excelben láthatatlan: mennyit ér egy tisztább víztest, egy inváziótól mentes erdő vagy a rekreációs élmény. Végül a bioökonómiai modellek a térbeli–időbeli terjedés dinamikáját kapcsolják össze a gazdasági döntésekkel: mi történik, ha most lépünk, és mi, ha három év múlva? E kérdésre csak dinamikus keretben adható értelmes válasz.

A nemzetközi összehasonlítások hatalmas különbségeket mutatnak kontinensek és országok között. Ennek egy része ökológiai és gazdasági adottság, de legalább ilyen fontos az intézményi és adatgyűjtési háttér. Ahol a kezelési költségeket és a károkat következetesen dokumentálják, ott a számok magasabbak – nem azért, mert több a kár, hanem mert jobban mérnek.

Az Európai Unión belül ezért alakul ki széles szórás, és ezért döntő, hogy a kiugró, extrém drága eseményeket miként kezeljük a statisztikában. Ha ezeket kizárjuk, „szép” átlagokat kapunk, de alábecsüljük a költségeloszlás farkát – márpedig a költségvetést a farkesemények terhelik meg. A jó szakpolitika éppen ezért több mutatót néz egyszerre, és a robusztus döntési szabályokat részesíti előnyben a kényelmes átlagokkal szemben.

Erősödő kitettség

A klímaváltozás és a globalizáció együttese növeli a behurcolás és a megtelepedés valószínűségét. A melegebb telek és a hosszabb vegetációs időszak új területeket tesznek alkalmassá inváziós fajok számára, a szélsőséges időjárási események pedig – árvizek, viharok – „transzportálják” a propagulumokat (a növény mindazon részei, amelyekből új egyed fejlődhet).

Közben az ellátási láncok mély integrációja, a csomagolóanyagok mozgatása, a turizmus és a városi hőszigethatás egyaránt „megnyitja a kaput” a megtelepedéshez. Vagyis a kitettség trendje emelkedő. Ha a védekezési rendszer mozgástere (jog, pénz, kapacitás) és reakcióideje nem javul, a puha költségvetési korlát logikája szükségképpen késedelmes és drága válaszokat termel.

Ellenérvek

Gyakori ellenérv, hogy a megelőzés költséges, miközben a kár bizonytalan. Valóban: a megelőzés biztos kiadás, a kár pedig valószínűségi. De ez éppen a biztosítás klasszikus esete. A társadalom minden nap vállal biztos költségeket valószínű kockázatok ellen (gondoljunk árvízvédelemre vagy járványügyi készletekre). A releváns kérdés nem az, hogy „drága-e”, hanem az, hogy megtérül-e a várható kárhoz képest. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a korai, célzott intézkedések költség–haszon aránya rendszerint többszörösen kedvező.

A másik ellenérv a bizonytalanság. Valóban, az invázió terjedése stochasztikus. De ez nem érv a tétlenség mellett, hanem érv a valószínűségi és forgatókönyv-alapú döntéshozatal mellett. A bizonytalanság kezelhető érzékenységvizsgálatokkal, és nem mentség a halogatásra.

A „keményítés” gyakorlati eszköztára

Korai előrejelzés és gyors reagálás (EDRR): Országos kockázatos fajlisták, hatékony határellenőrzés, lakossági és szakmai bejelentő rendszerek, és mindenekelőtt: dedikált, gyorsan mozgósítható pénzalap. A késlekedés ára exponenciális; a döntéshozatalnak ezt kell tükröznie.

Országos kockázatos fajlisták, hatékony határellenőrzés, lakossági és szakmai bejelentő rendszerek, és mindenekelőtt: dedikált, gyorsan mozgósítható pénzalap. A késlekedés ára exponenciális; a döntéshozatalnak ezt kell tükröznie. Felelősségi lánc és szankciók: A kockázatos behozatalt és a szándékos terjesztést olyan kárfelelősségi szabályoknak kell kísérniük, amelyek közelítik a várható társadalmi kárt. A hatósági mulasztásnak is legyen következménye: ha a felelősség elmosódik, a költségvetési korlát automatikusan „puhul”.

A kockázatos behozatalt és a szándékos terjesztést olyan kárfelelősségi szabályoknak kell kísérniük, amelyek közelítik a várható társadalmi kárt. A hatósági mulasztásnak is legyen következménye: ha a felelősség elmosódik, a költségvetési korlát automatikusan „puhul”. Adatgazdálkodás és transzparencia: Egységes jelentési protokollok a kezelési költségekre és a károkra; a nem piaci tételek bevonása a hatásvizsgálatokba; rendszeres adatküldés a nemzetközi adatbázisok felé. A mérés nem adminisztratív teher, hanem beruházás a jobb döntésekbe.

Egységes jelentési protokollok a kezelési költségekre és a károkra; a nem piaci tételek bevonása a hatásvizsgálatokba; rendszeres adatküldés a nemzetközi adatbázisok felé. A mérés nem adminisztratív teher, hanem beruházás a jobb döntésekbe. Modellezési kapacitás: CGE- és bioökonómiai keretek, valószínűségi forgatókönyvek, költség–haszon elemzések. A központi költségvetésnek érdemes célzottan finanszírozni ezt a tudásinfrastruktúrát; a hozam a rossz döntések elkerülése.

CGE- és bioökonómiai keretek, valószínűségi forgatókönyvek, költség–haszon elemzések. A központi költségvetésnek érdemes célzottan finanszírozni ezt a tudásinfrastruktúrát; a hozam a rossz döntések elkerülése. Horizontális koordináció: Természetvédelem, agrárpolitika, közegészségügy, infrastruktúra-üzemeltetés és önkormányzatok: az inváziós költségek éppúgy több szektorban jelennek meg, ahogy a megoldások is több tárcát érintenek. Intézményi „hidak” nélkül az intézkedések szétesnek, és a rendszer elvérzik a tranzakciós költségeken.

Természetvédelem, agrárpolitika, közegészségügy, infrastruktúra-üzemeltetés és önkormányzatok: az inváziós költségek éppúgy több szektorban jelennek meg, ahogy a megoldások is több tárcát érintenek. Intézményi „hidak” nélkül az intézkedések szétesnek, és a rendszer elvérzik a tranzakciós költségeken. Társadalmi kommunikáció: A láthatatlan költségeket láthatóvá kell tenni. Ha a közvélemény érti, hogy egy mostani, kicsinek tűnő kiadás egy jövőbeli, nagyságrenddel nagyobb veszteséget vált ki, akkor a megelőzés politikailag is vállalhatóbbá válik.

Hazai döntési szabályok

A hazai gyakorlatban két elvet érdemes rögzíteni.

Először, legyenek előre meghatározott, mérhető küszöbértékek, amelyek átlépése automatikusan aktiválja a korai beavatkozást és a finanszírozást. Ne ad hoc politikai alku döntsön minden egyes esetről.

Másodszor, alkalmazzuk a portfóliólogikát: a korai védekezés kis, biztos kiadás, amely nagy, bizonytalan, de valószínű és gyorsan növekvő jövőbeli veszteséget vált ki. Ez nem megszorítás, hanem biztosítás – védelmi eszköz a rendszerszintű kár ellen. A költségvetési korlát „keményítése” ebben az értelemben nem ideológia, hanem prudencia.

Fiskális prudencia, nem retorika

Az inváziós fajok terjedése, a klímaváltozás és a globalizáció együtt mozdítják el a kockázatokat. Ha tudjuk, hogy a késlekedés a legdrágább döntés, akkor a megelőzés és a gyors reagálás nem retorikai elem, hanem pénzügyi józanság.

A számla mindenképpen megérkezik. A kérdés csupán az: időben fizetünk-e kevesebbet, vagy később, annak sokszorosát.

A válasz – ha komolyan vesszük a költségvetési korlát keményítését – nemcsak ökológiai, hanem kőkemény gazdasági racionalitás is.

A cikk alapjául szolgáló tanulmány itt olvasható.

Fertő Imre az ELTE Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont főigazgatója, a Budapesti Corvinus Egyetem Fenntartható Fejlődés Intézetének egyetemi tanára. Garamszegi László Zsolt, a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetének főigazgatója, a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont Egészségbiztonság Nemzeti Laboratóriumának kutatóprofesszora

A cikk a szerzők véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio