Nagy fordulat jöhet Csehországban, megkezdődött a szavazatszámlálás

A szavazatok több mint 46 százalékának megszámlálása után tartja vezetését az Andrej Babiš-féle ANO, habár a különbség kicsit csökkent közte és a jelenlegi kormányfő, Petr Fiala mögött álló erő, a Spolu között. Az ANO 38,5 százalékon, a Spolu 19,8 százalékon áll.

Továbbra is a harmadik helyen áll a liberális Stan 10,5 százalékkal. Az oroszbarát SPD 8,3 százalékkal a negyedik. Az ötödik helyen váltás történt: a Kalózok párt közel 7,4 százalékos eredményével megelőzte a szélsőjobboldali AUTO pártot.

(Novinky.cz)