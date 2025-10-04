  • Megjelenítés
Nagy fordulat jöhet Csehországban, megkezdődött a szavazatszámlálás
Globál

Nagy fordulat jöhet Csehországban, megkezdődött a szavazatszámlálás

Portfolio
Csehországban pénteken és szombaton parlamenti választásokat tartottak, melynek nagy kérdése, maradhat-e a Petr Fiala vezette centrista kormány, vagy visszatér a hatalomba Orbán Viktor fontos európai szövetségese, Andrej Babiš. A szavazóurnák szombat délután 14 órakor zártak, és megkezdődött a szavazatszámlálás.
Megosztás

46 százaléknál tartja a vezetést az ANO

A szavazatok több mint 46 százalékának megszámlálása után tartja vezetését az Andrej Babiš-féle ANO, habár a különbség kicsit csökkent közte és a jelenlegi kormányfő, Petr Fiala mögött álló erő, a Spolu között. Az ANO 38,5 százalékon, a Spolu 19,8 százalékon áll.

Továbbra is a harmadik helyen áll a liberális Stan 10,5 százalékkal. Az oroszbarát SPD 8,3 százalékkal a negyedik. Az ötödik helyen váltás történt: a Kalózok párt közel 7,4 százalékos eredményével megelőzte a szélsőjobboldali AUTO pártot.

(Novinky.cz)

Megosztás

Jelentősen vezet Babiš pártja

Az Andrej Babiš volt miniszterelnök vezette ANO a szavazatok 22,67 százalékának összeszámlálása után jelentősen vezet, több mint 39 százalékkal. Második helyen áll a Petr Fiata jelenlegi kormányfő fémjelezte Spolu 19 százalékkal. Harmadik helyen a liberális Stan (Polgármesterek és Függetlenek) áll 10 százalék fölötti eredménnyel.

Az EU-ellenes, oroszbarát Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) jelenleg a negyedik helyen áll 8 százalékkal, a szélsőjobboldali Autósok Magukért mozgalom ötödik 7,5 százalékkal. A Kalózpárt áll a hatodik helyen 7 százalékkal.

(Novinky.cz)

Megosztás

Nagy fordulat jöhet Csehországban, megkezdődött a szavazatszámlálás

Csehországban pénteken és szombaton parlamenti választásokat tartottak, melynek nagy kérdése, maradhat-e a Petr Fiala vezette centrista kormány, vagy visszatér a hatalomba Orbán Viktor fontos európai szövetségese, Andrej Babiš. A szavazóurnák szombat délután 14 órakor zártak, és megkezdődött a szavazatszámlálás.

Kapcsolódó cikkünk

Visszatérhet Orbán Viktor nagy szövetségese, és ez egész Európát megrengetheti

Címlapkép: Andrej Babis korábbi cseh miniszterelnök, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnöke leadja szavazatát egy ostravai szavazóhelyiségben 2025. október 3-án. MTI/EPA/Martin Divisek

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
ukrajna frontvonal percről percre szombat
Globál
Mélységi támadások Oroszország ellen, Limannál nyomulnak Putyin katonái - Híreink az ukrán frontról szombaton
Pénzcentrum
Csak álom a lézeres visszérműtét tb-támogatással? Itt a friss árlista: ennyibe kerülne magánban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility