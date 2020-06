Itt az első város, amely bevezeti a magyar bankok készpénzgyilkos rendszerét

Az országban elsőként Szegeden vezetnek be az önkormányzati cégeknél azonnali fizetési rendszeren (AFR) alapuló, az MNB szabványainak megfelelő QR-kódot használó megoldást - közölte Nagy Sándor (Momentum) városfejlesztési alpolgármester hétfőn.

A politikus a SzegedPay-nek elnevezett rendszert bemutató sajtótájékoztatón azt mondta, a szegedi közgyűlés négy évvel ezelőtt fogadta el az okosváros koncepciót, amelynek egyik központi eleme volt a készpénzmentes fizetési megoldások elterjesztése.

Ennek első eleme volt az iskolai ebédbefizetést és -megrendelést lehetővé tevő Etelka-rendszer elindítása, azt már a szülők 70 százaléka használja, majd az országban elsőként bankkártyás parkolóautomatákat telepítettek, amelyeknél tavasztól már a kényelmi díj fizetése nélküli start-stop rendszer is működik, emellett az összes tömegközlekedési járművön lehet kártyával jegyet vásárolni - közölte az alpolgármester.

A következő lépésként az önkormányzati tulajdonú Ritek Zrt. - a város számlavezető bankja a Raiffeisen közreműködésével - egy az azonnali fizetési rendszer adta lehetőségeket hasznosító megoldást fejlesztett a városi cégek számára.

A cégek webshopjában vásárlóknak a fizetés megkezdése előtt egy az MNB által szabványosított adattartalmú QR-kód jelenik meg, amelyet a vevőnek saját bankja telefonos alkalmazásával kell beolvasnia. A tranzakció adatainak ellenőrzését követően a vevő az alkalmazásban jóváhagyja az átutalást, ami 5 másodpercen belül teljesül is - ismertette a rendszer működését Nagy Sándor.

A megoldást elsőként a Szent-Györgyi Albert Agóra vezette be, ahol a nyári táborokat fizethetik ki így a szülők, néhány napon belül a Sport és Fürdő Kft.-nél is elindul ez a fizetési mód, majd az Etelka-rendszert is bővítik ezzel a lehetőséggel - tudatta az alpolgármester.

Június végéig tesztüzemben a Raiffeisen bank lakossági ügyfelei használhatják a SzegedPay-t, júliustól pedig más pénzintézetek kliensei számára is elérhető a rendszer - mondta.

A címlapkép forrása: Getty Images.