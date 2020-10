A turizmus mellett a vendéglátóipar szenvedte el a legnagyobb visszaesést a vendégek elmaradásával, de ahogy minden iparágban, úgy itt is voltak olyan szereplők, amelyek ellenállóbbnak bizonyultak a válság hatásaival szemben. A Progress Étteremhálózat Kft. egy gödöllői étterem mellett két további Mekit is nyitott, utóbbiakat egy speciális helyszínen, az osztrák határnál az M1-es autópálya mentén. A Portfolio a cég tulajdonosát, Scheer Sándort kérdezte arról, miért nem egyszerű gyorséttermet nyitni autópályapihenőknél, hogyan alakította át terveiket a 2020-as év, és milyen területeken terjeszkednek tovább a következő hónapokban.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Az új McDonald’s-ok nyitása azért is érdekes, mert Magyarországon kevés helyen találunk autópályák mellett gyorséttermeket. Miért van ez így? Nehéz éttermeket nyitni a sztrádák mellett, nem támogatja a szabályozás, nincs elég nagy kereslet?

Nincs két egyforma szituáció, de általánosságban elmondható, hogy meglehetősen összetett feladat autópálya mellett éttermet nyitni. Általában komplex a tulajdonosi és bérlői háttér, ami megnehezíti az egyeztetést, az előkésztést. Az ilyen komplexitás jelenleg komoly gátja annak, hogy az autópálya mellett kulturált körülmények között lehessen étkezni.

Miért pont az M1-es autópálya osztrák határhoz közeli pihenőhelyét választották és miért pont most nyitottak ezek az éttermek?

A két új étterem létesítése lassan másfél éves múltra tekint vissza, akkor sikerült tárgyalásokat kezdeményezni a területet bérlő Mollal. Ez Európa egyik legforgalmasabb benzinkútja, legalábbis a Magyarországról kifelé vezető oldalon, kedvelt pihenőhelye a magyaroknak. Ez az utolsó állomás, amikor még meg lehet állni tankolni, hazafelé pedig az első – ez utóbbi miatt emocionális szerepe is van. De üzleti szempontból még fontosabb, hogy egy kiemelt európai, fő közlekedési út mellett helyezkednek el az éttermek.

Milyen kihívást jelent két ilyen étterem működtetése? Mennyire nehéz munkaerőt találni ezekbe az éttermekbe?

Általában a speciális elhelyezkedésű éttermekbe nem könnyű a toborzás, itt azonban segítséget jelentett az, hogy Mosonmagyaróváron már van éttermünk, amelyre tudtunk támaszkodni. De úgy gondolom, mellettünk szólt az is, hogy a munkaerő a járványveszély idején tapasztalt törődést meghálálja, a dolgozók örülnek annak, hogy meg tudták tartani a munkájukat és számíthatnak ránk.

Scheer Sándor Fotó: Stiller Ákos/Portfolio

Munkáltatóként fontos volt a számunkra, hogy ebben a kritikus időszakban is megtartottuk az állandó munkatársakat, akkor is, ha otthon ültek. Sőt, ezekben a vérzivataros időkben bért emeltünk, és a továbbiakban is az egyik fő feladatunknak tekintjük, hogy a munkavállalóink bérét versenyképesen, szisztematikusan folyamatosan igazítsuk az országosan alkalmazott bérszintekhez, a piaci állapotokhoz.

Mást jelent 2020 őszén éttermet nyitni, mint egy évvel korábban? Mennyire nehezíti meg ezt a folyamatot a koronavírus és a kialakult gazdasági helyzet?

Hosszú távú tervekkel futottunk neki az évnek, nagy ütemben modernizáljuk, építjük át az éttermeket, mindenhol kioszkokat telepítünk, átalakítjuk a konyhát, a belsőépítészetet, frissítjük a dizájnt. Hároméves időtávon minden éttermet megújítunk. Ez a folyamat tovább zajlott a koronavírus járvány alatt is, az országos veszélyhelyzet mélypontján egy időre megálltunk, és most folytatjuk.

A mosonmagyaróvári étterem az M1-es mellett. Fotó: Képszerkesztőség

A házhozszállítás országos bevezetése már tavaly elkezdődött, a koronavírus helyzet csak felgyorsította ezt a folyamatot, amit végül a partnereink segítségével sikerült maximálisan megvalósítani. Mindenki nagyon gyorsan alkalmazkodott hozzá, mára a hétköznapok részévé vált. Megvannak a céljaink, hogy a jövőben hogyan tudjuk fejleszteni, bővíteni a szolgáltatást, a házhozszállításban kínált termékportfóliót.

A koronavírus okozott fennakadásokat és egy kicsit összekuszálta a szálakat, de ki tudtuk szolgálni a vendégeket. A házhozszállítás mellett a drive ablakon keresztül történő kiszolgálás is kedvező lehetőséget biztosított erre.

Hogyan vette fel a verseny a cég az átalakuló piacon, például a házhozszállítás terén? Mennyire tudott rugalmasan alkalmazkodni?

Ebben az időszakban mindenki próbált átállni házhozszállításra, de az a koncepciózus, hosszú idő óta követett stratégia, hogy a McDonald’s jó minőséget kínál optimális és elfogadható áron, most az előnyünkre érvényesült.

Az üzleti élet hosszútávfutás, nem sprint. Ez most egy rosszabb időszak, de akinek értelmes koncepciója van, azt ez az év sem tartotta vissza attól, hogy megvalósítsa az üzleti elképzeléseit. Nyilván számunkra sem volt könnyű a koronavírus alatt építkezni, Európa számos országából begyűjteni a belsőépítészeti anyagokat, egyéb berendezéseket, de ez nem tántorított el minket a terveinktől.

Terveznek még hasonló éttermeket? Mely térségek, autópálya-szakaszok jöhetnek számításba?

Expanzióban vagyunk, az említett két M1-es étterem mellett idén év elején már nyitottunk egy harmadikat Gödöllőn, és most építünk egy negyediket Békéscsabán, az optimista forgatókönyv szerint decemberben meg is tudjuk nyitni. Konkrét tervekről, helyszínekről egyelőre nem beszélhetek, de a Progress 33 elnevezésű programunk keretében feltérképeztük az országot, a stratégiának megfelelően kiválasztottuk azokat a helyszíneket, ahol új éttermet szeretnénk építeni.

Fotó: Képszerkesztőség

Elsősorban olyan városokba szeretnénk eljutni, ahol még nincs éttermünk, de a nagyvárosokban is, ahol már jelen vagyunk, folyamatosan figyeljük a vendégek visszajelzéseit, és ahol úgy ítéljük meg, hogy már nem tudjuk körültekintően kiszolgálni Őket, ott újabb éttermet nyitunk. Célunk, hogy a vendégeink számára legkényelmesebben elérhető helyeken, hosszú távon, magas színvonalú szolgáltatásokkal és kiemelkedő vendégélményt nyújtó kiszolgálással üzemeltessünk éttermeket.

A cikk megjelenését a Progress Étteremhálózat Kft. támogatta.

Címlapkép: Képszerkesztőség