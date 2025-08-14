  • Megjelenítés
Az EU-s állampolgárok 88%-a kudarcot vall, amikor beleszólna az uniós döntésekbe
Az EU-s állampolgárok 88%-a kudarcot vall, amikor beleszólna az uniós döntésekbe

Az európai polgári kezdeményezések (European Citizens Initiative, ECI) – amelyek lényegében az uniós népszavazási és jogalkotási kezdeményezések –, nehezen érik el céljukat, a 144 elindított javaslatból mindössze 10 kapott hivatalos választ az Európai Bizottságtól, ami megkérdőjelezi a 2012-ben bevezetett demokratikus eszköz hatékonyságát – írta meg az Euronews.

Az ECI-t azzal a céllal hozták létre, hogy az uniós állampolgárok közvetlenül beleszólhassanak az EU politikai döntéshozatalába. A mechanizmus egyszerű:

ha egy kezdeményezés egy év alatt összegyűjt egymillió aláírást, az Európai Bizottságnak foglalkoznia kell a javaslattal.

Alberto Alemanno professzor, a The Good Lobby alapítója szerint az ECI "potenciálisan forradalmi eszköz", amely azonban nem tudott igazán népszerűvé válni.

A 121 regisztrált kezdeményezésből csak 14 érte el az egymillió aláírást, ami mindössze 12%-os sikerrátát jelent

– nyilatkozta az Euronewsnak.

Teresa Anjinho európai ombudsman is egyetért abban, hogy bár az ECI mögötti elképzelés erőteljes, a gyakorlatban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. „Javítanunk kell a kommunikációt a céljaival és funkcióival kapcsolatban, és erősíteni kell a figyelemfelkeltő kampányokat” – mondta júniusban.

2019 óta csökken a regisztrált kezdeményezések száma, bár a civil szervezetek szerint várható a visszatérésük, mivel a civil társadalom egyre nehezebben szólhat bele a döntéshozatalba az EU-ban.

Az Európai Bizottság azonban nem lát problémát a rendszerben. Olof Gill szóvivő szerint az ECI lehetővé teszi a polgárok számára, hogy befolyásolják az EU napirendjét, és már kézzelfogható eredményeket is hozott. „Több, sikeres ECI által kiváltott jogszabály már hatályban van, például a felülvizsgált ivóvíz-irányelv, az EU élelmiszerláncban végzett kockázatértékelésének átláthatóságáról és fenntarthatóságáról szóló rendelet, valamint a természet-helyreállítási törvény” – mondta.

A kampányolók és civil szervezetek azonban továbbra is frusztráltak a Bizottság lassú - vagy néha teljesen hiányzó - nyomon követése miatt, ami szerintük alááshatja mind az eszköz hitelességét, mind az EU megbízhatóságát.

Eloise Shavelar, a Compassion in World Farming globális kampány- és érdekképviseleti vezetője példaként említette az "End the Cage Age" kezdeményezést, amely több mint 1,4 millió embert mozgósított a ketreces állattartás betiltásáért még 2019-ben. „Az Európai Bizottság elkötelezte magát amellett, hogy ezt 2023 végéig megteszi. Hat év elteltével azonban még mindig várunk” – mondta.

A késedelem miatt a kezdeményezők az EU legfelsőbb bíróságához fordultak. „Az Európai Bíróság közelgő ítélete fogja meghatározni, hogy az ECI-k hatékony eszközök-e” – tette hozzá Shavelar.

Az újabb ECI-k között szerepel az EU-szintű tilalom a konverziós terápiára, valamint új jogszabályok az extremizmus megelőzésére és hatásának csökkentésére. A Bizottság jelenleg Európa regionális kulturális identitásainak erősebb védelméről szóló felhívásra is választ készít.

A polgári kezdeményezések száma várhatóan az új uniós közös költségvetés és a támogatáspolitika átalakítása miatt jelentősen megnőhet: az EU kohéziós és agrárpolitikájának tervezett reformja miatt számos civilszervezet és érdekképviselet szólalt fel.

