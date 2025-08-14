Robotokkal csatlakoztatnák az EU-hoz a legújabb tagállamát

Albánia mesterséges intelligenciát vetne be a korrupció visszaszorítására és az uniós csatlakozás felgyorsítására. Edi Rama miniszterelnök egyszerre fojtaná meg a korrupciót, valamint javítana a jogállamiságon, hogy bejuttassa országát az EU-ban. Ehhez még attól sem zárkózik el, hogy egy teljesen AI által irányított minisztériumot hozzanak létre, mondván, így megszűnhetne a nepotizmus és az összeférhetetlenség.

A mesterséges intelligenciát már használják a közbeszerzések ellenőrzésére, az adó- és vámtranzakciók elemzésére, valamint illegális építkezések és ültetvények felderítésére.

Az ellenzék szerint azonban a kormányzati rendszer átfogó reformja nélkül az AI csak elfedheti a régi problémákat.

Az ország Mira Muratival, a ChatGPT alkotójával is együttműködik az EU-csatlakozási folyamat gyorsításában. Az AI segít a hatalmas uniós joganyag lefordításában és az eltérések azonosításában, ami példátlan a bővítési folyamatban.

Rama célja, hogy Albánia 2027-re teljesítse a papírmunkát, és 2030-ra csatlakozzon az EU-hoz.

Szakértők szerint ez persze, mind szép és jó, a technológia gyorsíthatja a munkát, de a politikai egyeztetés továbbra is nélkülözhetetlen.

A digitális átállás más területeken is zajlik:

2030-ra készpénzmentes gazdaságot terveznek, és az állampolgári ügyintézés 95 százaléka már az e-Albania portálon zajlik.

A felület AI-asszisztenssel segíti az adóbevallást, az anyakönyvi iratok letöltését és az engedélykérelmeket. Az online rendszer eddig 49 millió tranzakciót kezelt, több százmillió euró megtakarítást hozva. Bár kiberbiztonsági támadások érték, a kormány szerint az átállás sikeres.

Az AI-t a közlekedés biztonságának javítására is bevetnék, például arcfelismeréssel figyelmeztetnék a gyorshajtókat, és digitálisan küldenék a bírságokat. Az ország az EU egyik legrosszabb közlekedésbiztonsági mutatójával rendelkezik, főként a gyorshajtás miatt. Az egészségügyben, oktatásban és a digitális személyazonosításban is tervezik a technológia alkalmazását.

Bírálók arra figyelmeztetnek, hogy az AI bevezetése átláthatóságot és közbizalmat igényel. Ha a rendszert ugyanazok programozzák, akik a korábbi korrupciós ügyekből hasznot húztak, a technológia csak konzerválhatja a problémákat. A közbeszerzések 80 százaléka fut át a költségvetésen, és harmaduk valódi verseny nélkül dől el.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images