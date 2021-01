Szilveszteri bulikkal kezdték, ma évi 3000 rendezvényt szerveznek

A Special Effects első megbízásai televíziós produkcióktól érkeztek, mára hat üzletágra terjed ki a cég tevékenysége, a tolmácsolástechnikától a koncertek hang- és fénytechnikájáig. A fő bevételi forrást azonban a konferenciák audiovizuális technikai hátterének biztosítása adja.

A Special Effects-et 1982-ben alapította a jelenlegi többségi tulajdonos Müller Péter édesapja, Müller György, aki gyártásvezető volt a Magyar Televízióban. Főállása mellett filmtrükköket (speciális effektusokat) gyártott tévés produkciókban, innen jött a Special Effects név is. 2001-ben csatlakozott a céghez fia, aki közgazdasági tanulmányai mellett profi vízilabdázó volt, és itthoni pályafutását követően az USA-ban játszott és dolgozott, azonban a 2001-es események miatt hazatért. Az ifjabb Müller tengerentúli tapasztalata, ügyfélközpontú, „amerikai” szemlélete egy új korszakot indított a cég életében.

Először csak projektort adtunk, de miért ne építhettük volna az egész színpadot?

A 2000-es évek elején az üzleti rendezvények iránti igény látványos növekedésnek indult Magyarországon, így a cég szolgáltatásai iránt is megnőtt a kereslet. Az üzleti események mellett számos, a kormányzat által szervezett rendezvényhez és delegációhoz is a Special Effects szállította a technikát.

Egy tolmácstechnikai cég felvásárlása után 2011-ben az EU-elnökség technikai szolgáltatója pályázatot is elnyerték, ami több, mint 300 hivatalos rendezvény megszervezését jelentette 6 hónap alatt.

Ötcsillagos szállodákban nemzetközi konferenciákat szolgáltak ki, és mivel a régióban nem volt jellemző „az ügyfél az első” jellegű attitűd, az elégedett megrendelők külföldi megbízásokat is jelentettek a cég számára. Ezzel kezdetét vette egy európai szintű piaci terjeszkedés, majd később az Egyesült Államok, Ázsia és Ausztrália következett.

Az organikus növekedéssel párhuzamosan több akvizíciót is végrehajtottak, első körben a Special Effects-nek beszállító cégeket vásároltak fel. A cégbővítéseken keresztül egy teljes értékláncot építettek ki, a jelenlegi hat üzletáguk is részben ennek eredményeképpen jött létre.

„Sok szállodában szerződött audiovizuális partnerek vagyunk, van saját eszközraktárunk és kihelyezett projektmenedzserek, illetve technikusok dolgoznak a helyszínen” – tette hozzá Kassai Zsolt, a Special Effects vezérigazgatója. Nagy potenciált látnak a nemzetközi rendezvényekben is, ahol magasabb az elvárt minőség, de az egy eseményre jutó árbevétel is. A cég profitrátája azonban nagyban függ az adott külföldi helyszíntől: sokszor Magyarországról viszik a saját eszközeiket, de előfordul, hogy helyi partnerektől bérelnek technikát és munkaerőt is.

Legújabb üzletáguk, a Touring and Live Entertainment egy 2019-es akvizíció eredménye: egy koncertekhez és fesztiválokhoz kapcsolódó hang- és fénytechnikai céget vásároltak fel. „400 millió forintos árbevétellel rendelkező, több mint 20 éves vállalkozást vettünk meg, professzionális eszközparkkal, ráadásul 20 kiváló kollégával is gyarapodtunk” – mondja Kassai Zsolt. A vezérigazgató azt is fontos cégértéknek tartja, hogy nagyban diverzifikált az ügyfélbázisuk - iparáganként és földrajzilag is: „Nincs olyan ügyfelünk, ahol a bevételarányos kitettség 8 százaléknál nagyobb lenne.”

Mára egy 168 fős középvállalattá nőtte ki magát a Special Effects, 4,3 milliárd forintos éves árbevétellel. Évente több mint háromezer rendezvényen dolgoznak, a megrendelők 80-85 százaléka nemzetközi ügyfél. Annak ellenére, hogy a rendezvényeknek csak 18-20 százaléka van külföldön, az árbevétel több mint 50 százalékát Magyarországon kívüli események adják. Az elmúlt öt évben nagyobb hangsúlyt kapott az eddig is tudatos cégfejlesztés, cégérték-növelés illetve a hosszú távú gondolkodás, amivel párhuzamosan a finanszírozásban is elmozdultak a kizárólag belső források felől az elérhető külsők felé.

„Mivel exportszolgáltatást nyújtunk, a külföldi bevétel is itthon csapódik le. Szolgáltatóként korlátlan a fejlődési lehetőségünk a nemzetközi piacokon. Hiába vannak versenytársaink, egy érett piacon a minőségi szolgáltatás, a komplex tudás és a jól megválasztott üzletágak értékláncával egyértelműen versenyképesek vagyunk magyar vállalkozásként is” – véli a vezérigazgató. Az elmúlt három évben a cég stabil középvállalattá fejlődött, ezt a szintugrást 13 felső- és középvezető irányításával, az alaposan átgondolt cégstruktúra és szervezett folyamatok tették lehetővé.

Két év alatt az árbevételt megdupláztuk, a profitot pedig megtripláztuk

– mutatott rá az eredményekre Kassai Zsolt.

Azonban – ahogy a koronavírus is megmutatta – nem lehet elkényelmesedni, a járvány miatt egy hónap alatt az összes rendezvényüket lemondták vagy elhalasztották. „Ilyet még soha senki nem tapasztalt a cégnél, egyetlen válság sem hozott még ennyire hirtelen globális visszaesést. Az egész iparág lenullázódott. Nagyon higgadtnak kell maradnunk, hogy ebből a krízisből is tanulva még nagyobb tapasztalattal és sokkal erősebben tudjunk kilábalni” – mondta a cégvezető, és részben emiatt jelentkeztek a BÉT által kínált vállalkozásfejlesztési képzésbe, az ELITE Programba.

A munkaerő nagy részét megtartották és olyan fejlesztéseket hajtanak végre - többek között a teljes értékesítési és logisztikai szoftverrendszer cseréjét -, amire békeidőben nehezen lett volna a vállalatnak kapacitása. Újabb akvizíciót készítenek elő, és részben átalakítják a szolgáltatási portfóliójukat is.

Az új megoldások az átmeneti időszak után a vírushelyzetet követően is megmaradhatnak. „Például azoknak a gyártócégeknek, amelyek most nem tudnak elmenni kiállításokra, mobil standot hozunk létre, amivel roadshow-szerűen meglátogathatják vevőiket, vagy a bemutatóteremben kisebb létszámban fogadhatják ügyfeleiket.”

Kassai Zsolt szerint az elmúlt öt évben a rendezvénytechnikai iparág rendkívüli fejlődésen ment keresztül, akár az igényeket, akár a fenntarthatósági szempontokat nézzük. Kiemelt szerepe van a színpadi látványnak, a technikának és az ezekhez kapcsolódó digitális tartalmaknak.

A járvány után az lesz a legfontosabb cél egy rendezvénynél, hogy az emberek minőségi körülmények között találkozhassanak. „Nem az lesz a lényeg, hogy milyen virágdísz van az asztalon. Felértékelődik az emberi találkozások élményfaktora, a tartalom és a személyes tényező kap nagyobb hangsúlyt. Ebben pedig nekünk óriási szerepünk lesz” – foglalja össze a Special Effects vezérigazgatója.

