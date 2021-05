Videó: ilyen robotraktárból csak egy van Magyarországon

Az építőipar erősödésének következtében megnövekedtek a vásárlói igények, úgy, hogy a Szatmári Kft. a teljesítést a túrajárattól függően akár a megrendelés másnapjára vállalja, ráadásul minimumtétel-korlát nélkül. A zsúfolt raktárak, a munkaerőhiány kérdésének kezelése és a vásárlói elégedettség növelése érdekében a cég úgy döntött, a LOG-X Systems Kft. segítségével életre hív egy automata raktárt Jászberényben. Megnéztük, hogyan működik az új rendszer, mennyiben más ez, mint a hagyományos raktárak.

Az ország egyik egyedülálló, hatsoros automata raktára épült fel Jászberényben. Nyitó Róbert, az épületgépészeti, fürdőszoba- és konyhatechnológiai eszközök, gépek és kellékek forgalmazásával foglalkozó Szatmári Kft. kereskedelmi igazgatója a Portfolio-nak elmondta, reagálni kellett a megnövekedett vásárlói igényekre, mert a cég az ország 36 áruháza mellett napi több száz kiszállítási pontot lát el úgy, hogy a teljesítést a túrajárattól függően akár megrendelés másnapjára vállalja, ráadásul minimumtétel-korlát nélkül. Az építőipar erősödése odavezetett, hogy már a meglévő több 10 ezer négyzetméteres raktár-alapterületen is sűríteni kellett a készletet. Ezért a LOG-X Systems Kft. segítségével új, hatsoros automata raktárt építettek Jászberényben.

A LOG-X Systems rendszerének lényege, hogy a raktárépületben elhelyezett gépsor teljesen automatikusan válogatja össze, és készíti elő a kezelő számára a megrendelt termékállományt. Vagyis nem a kezelő megy az áruért, hanem azt a gép – a vállalat raktárinformatikai és anyagáramlási rendszerébe érkező igénylési és más adatok alapján – komissiózza, készíti össze. Közben, e folyamat elején-végén is méri, ellenőrzi a darabszámot, a súlyt és a magasságot.

Az automatizálás egyrészt megoldja a munkaerőhiány és a zsúfoltság problémáját is, másrészt nagy a helykihasználtság hatékonysága: a LOG-X Systems beruházások révén általában 40-60%-kal kevesebb raktár-alapterületre van szükség ugyanannyi árucikk tárolásához-mozgatásához. Emellett az energiaköltségek is csökkennek: mivel a raktári gépsorok nem igényelnek fényt és fűtést, a rezsikiadások jelentős része is lefaragható.

Székely Róbert, a Szatmári Kft. logisztikai vezetője megjegyezte,

az új, automata rendszer nagy előnye, hogy a benne tárolt termékek esetében sikerült a pontatlanul kiadott (elcserélt, elszámolt) áruk reklamációját csökkenteni,

ezzel növelve a vevői elégedettséget. A logisztikai vezető egyúttal aláhúzta, hogy az automata raktárhoz érkező új munkaerő egyik napról a másikra képes önállóan dolgozni, rövid a betanítási idő, és nem szükséges a költséges, hosszú időt igénybe vevő targoncavezetői engedély.

Az automatizálási és hajtástechnikai elemek meghatározásában oroszlánrésze van a Siemens Zrt.-nek, a LOG-X Systems Kft. automata raktári rendszerének fejlesztője, Nagy Attila másfél-évtizedes szakmai és munkakapcsolatot ápol a vállalattal, amely a kezdetektől fogva támogatta a fejlesztést a rendszer szoftveres és hardveres komponenseinek meghatározásával.

