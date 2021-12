Kiemelkedő konferenciaszezont zárt a Portfolio Csoport: mi jön 2022-ben?

A Portfolio Csoport rendezvénydivíziója, a Portfolio Konferenciák idén is mutatta az írányt a rendezvényszektorban, azt követően, hogy tavaly elsőként alkalmazkodott a megváltozott helyzethez. Idén már egy éves rutinnal szerveztek a tavalyinál is több szakmai eseményt a változó pandémiás helyzetben, kiemelkedő eredménnyel.

Az üzleti konferenciák világa 2021-ben is gyarapodott: számokban és minőségben is!

A Portfolio Csoport rendezvénydivíziója, a Portfolio Konferenciák idén is mutatta az írányt a rendezvényszektorban, azt követően, hogy tavaly elsőként alkalmazkodott a megváltozott helyzethez. Idén már egy éves rutinnal szerveztek a tavalyinál is több szakmai eseményt a változó pandémiás helyzetben, kiemelkedő eredménnyel. A Portfolio rendezvényei a társadalmi felelősségvállalás terén is nagyot léptek előre 2021-ben.

Az üzleti életben biztos pontot jelentettek a szakmai rendezvények, amik 6 szektorban, 5 országban, a pandémiás helyzettől és törvényi szabályozástól függően ONLINE, HIBRID, vagy klasszikus, HELYSZÍNI konferenciák, klubok vagy kiállítás formájában működtek. A Portfolio Konferenciák platformtól függetlenül zökkenőmentes tudást, információt és networking lehetőséget jelentettek a résztvevőknek.

Portfolio Konferenciák 2021: jobban, felelősebben!

Idén a Portfolio Csoport összesen 60 rendezvényt szervezett, több ezer nemzetközi és hazai résztvevővel. Akár online, akár offline, akár e kettő ötvözete, de a Portfolio minőség mindig adott volt. Nézzük az események listáját az év során:

Nyári konferenciák a teraszon

A június végre a szakmai rendezvények klasszikus formáját is elhozta. A Portfolio Csoport nyári konferenciáit Budapest prémium helyszínein rendezte, ahol kifejezetten szempont volt, hogy a résztvevők végre ismét szabadabban élvezhessék mind a szakmai programot (külső kivetítőkön és kinti cateringgel), mind pedig a networkinget. A pozitív résztvevői visszajelzések alapján igazi nagy újranyitás jelleggel indult a kora nyári események sora. Természetesen a már bevett biztonsági intézkedéseknek köszönhetően mind a szervezők, mind a helyszín részéről ezt maximális egészségmegóvás mellett lehetett megvalósítani.

Szeptemberben előtérbe került a társadalmi felelősségvállalás

Az Access4you-val egy ideje már tartó együttműködés új szintre emelte szeptembertől a rendezvényeket, amiket az akadálymentesség jegyében szerveztek.A Portfolio eddig is nagy figyelmet fordított a környezeti terhelés minimalizálására, most pedig, a karbonlábnyom kiszámítása után, a Strive – és különböző széndioxid-semlegesítő hatású projektek – segítségével karbonsemlegessé tette őszi konferenciáit.

Ősztől minden rendezvényt a Portfolio Konferencia mobil applikációban is megtalálhattak és kezelhettek az érdeklődők. Folyamatosan bővülő funkciókkal azzal a céllal lefejlesztve, hogy a Portfolio szakmai rendezvényei egy alkalmazáson belül, személyre szabva legyenek elérhetőek: a rendezvénynaptáron túl minden adott rendezvénnyel kapcsolatos információ kézközelben található, a megvásárolt jegyek egyszerűen kezelhetőek, a kapcsolatépítés pedig már a rendezvény előtt és utána is kényelmesebb, mint valaha.

A Portfolio Konferenciák 2022-ben is, az elmúlt évhez hasonlóan minden szempontból professzionális rendezvényekkel, maximális biztonsággal és iránymutató szakmai tartalommal várnak majd minden régi és új érdeklődőt a legfontosabb gazdasági témakörökben: a bankszektortól a gazdaságpolitikán át, az ingatlanpiactól az agráriumon keresztül, az energetika, a befektetés, a járműipar és IT területeken is.