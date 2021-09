Karbonsemlegesek lesznek a Portfolio konferenciái

A klímaváltozás döbbenetes károkat okoz , ezért rendkívül fontos, hogy a cégek, iparági szereplők felismerjék felelősségüket és minél gyorsabban meghatározzák és megvalósítsák fenntarthatósági célkitűzéseiket. A Portfolio eddig is nagy figyelmet fordított a környezeti terhelés minimalizálására, most pedig, a karbonlábnyom kiszámítása után, a Strive – és különböző széndioxid-semlegesítő hatású projektek – segítségével karbonsemlegessé teszi őszi konferenciáit.

Az utóbbi évek egyik legfontosabb kihívása a klímaváltozás káros hatásainak megelőzése, ezen belül is az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, ami nem is olyan egyszerű, hiszen minden tevékenység jár valamekkora kibocsátással, még egy konferencián való részvétel is.

A Portfolio eddig is kiemelt figyelmet fordított a környezetvédelemre, idén ősszel pedig már konferenciáink is karbonsemlegesek lesznek. Ebben a Strive lesz segítségünkre, amely közreműködik abban, hogy a karbon-kibocsátást különböző zöld projektek támogatásával ellentételezhessük, és elérjük, hogy a karbonlábnyomunk nulla legyen.

Hogyan lesz klímasemleges egy rendezvény?

Azt kivitelezni, hogy egy cégnek egyáltalán ne legyen károsanyag-kibocsátása, szinte lehetetlen, azonban ha egy cég felelősséget akar vállalni környezetéért, ma már megoldható, hogy nettó kibocsátását tulajdonképpen nullára redukálja.

Az újrahasznosítás, a kevesebb hulladék, a helyi megoldások alkalmazása jó kiindulási pont, a kibocsátásnak pedig azt a részét, amit nem lehet kikerülni, a karbonlábnyom-számítás után semlegesíteni lehet. A karbonsemlegesség lényege, hogy egyensúlyt teremtünk az általunk a légkörbe kibocsátott szén-dioxid mennyisége és az elnyelt szén-dioxid mennyisége között: kiegyenlítjük a kettőt különböző, széndioxid-semlegesítő hatású, úgynevezett offset projektek támogatásával.

Mérünk, számolunk, semlegesítünk

Eseményeink karbonlábnyomát a lehető legalacsonyabban tartjuk, pontosan feltérképezzük, mely tevékenységekből keletkezhet szén-dioxid – vagy egyéb üvegházhatású gáz – kibocsátás. Végig gondoljuk és megtervezzük a folyamatokat, és a kibocsátott szén-dioxid mennyiségének meghatározásához összegyűjtünk minden rendelkezésre álló adatot.

Az őszi konferenciákra látogatók kitöltenek egy kérdőívet, amiben jelölik,

milyen járművel érkeztek a helyszínre,

ha autóval, akkor milyen meghajtásúval és mekkora méretűvel

ha vonattal, milyen osztályon utaztak

illetve milyen típusú szállást foglaltak

Jó példa az adatgyűjtésre a tényleges energiafogyasztás vagy a hulladék termelés is. Ezek számszerűsíthető információk, így úgynevezett emissziós faktorokkal meg lehet határozni, hogy mekkora üvegházhatású gáz kibocsátás eredeztethető az egyes folyamatokból és végül az egész rendezvényből összességében.

Ezután a Strive-val karöltve semlegesítünk, méghozzá széndioxid-semlegesítő hatású projektekkel (offset projektek), amelyeknek köszönhetően széndioxid kibocsátást tudunk elkerülni, vagy a légkörben található szén-dioxidot - és egyéb üvegházhatású gázt - tudunk megkötni. Ilyen lehet egy megújuló energia használatát támogató projekt (pl. naperőművek létesítése) vagy tüzelőberendezések korszerűsítése, amiknek segítségével fosszilis tüzelőanyag égetést lehet elkerülni, de ide tartozik a fatelepítés is.

Ahhoz, hogy elkerülhessük a globális, évi 2 Celsius-fokos hőmérséklet emelkedést, az Éghajlatváltozási Kormányközeli Testület (IPCC) Ötödik Értékelő Jelentése (AR5) szerint

2050-re 49-72%-kal kell csökkenteni a kibocsátást a 2010-es szintekhez képest.

A Portfolio minden tőle telhetőt megtesz, hogy a jövőben minimalizálja a karbonlábnyomát és elérhessük a 2050-re kitűzött értéket.

Nemcsak klímasemlegesek, de akadálymentesek is a Portfolio rendezvényei

A Portfolio számára fontos, hogy a rendezvényei inkluzívak legyenek, ezért törekszünk rá, hogy akadálymentesen megközelíthető helyszíneket válasszunk, hogy biztosítsuk a fizikai akadálymentességet és siketeknek és hallássérülteknek igény esetén infokommunikációs eszközöket és megoldásokat biztosítsunk.

A Portfolio az első olyan konferencia rendező szervezet, amely a társadalmi inklúzió iránt elkötelezetten, akadálymentes védjeggyel tanúsítja konferenciáinak helyszíneit és a rendezvényeket.