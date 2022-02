Így segíthetsz az ukrán menekülteknek étellel, szállással, fuvarral

Folyamatosan érkeznek a menekültek az ukrán-magyar határra a háború kitörése óta, ahogy arról tegnap videónkban is beszámoltunk. Számos szervezet keres önkénteseket itthon a határra és szerveznek adománygyűjtéseket, összefoglaljuk, hogy hova fordulhat az, aki segíteni szeretne. Élelmiszert, tárgyi felajánlásokat, fuvart és szálláslehetőségeket is várnak a pénzbeli adományok mellett.

A Migration Aid önkéntesek jelentkezését várja, akik több napra a térségbe tudnak utazni és kibuszokat is keresnek sofőrrel, akik tudnak segíteni a fuvarozásban a határtól a helyi vasútállomásig, vagy Budapestig. Emellett feltölthető üzemanyagkártyákat gyűjtenek, hogy a szállítást segítők költségeiben be tudjanak szállni. Szállásokat is keresnek, a határ közelében az önkéntesek elszállásolására, valamint ukrán menekültek befogadására, nem csak a határ közelében. Ezt e-mailen lehet jelezni „szállás felajánlás” tárggyal, a helyszín, a befogadási idő és az időtartam megjelölésével. Orosz és ukrán nyelven jól beszélőket fordítási feladatra keresnek, illetve az online szervezési és adminisztrációs munkákhoz is várnak önkénteseket. Tárgyi adományokat egyelőre nem fogadnak, amíg nem mérik fel a határon, hogy mire van szükség. Az elérhetőségük: info@migrationaid.org, Facebook-oldaluk pedig itt található.

A Budapest Bike Maffia Budapesten szervez gyűjtéseket, az aktuális helyszínekről és időpontokról a Facebook-oldalunkon lehet tájékozódni. Ők elsősorban tárgyi adományokat várnak, amelyeket eljuttatnak a helyszínre: csomagolt, kész szendvicseket, meleg étel konzerveket, gyümölcsleveket, izolációs fóliákat, takarókat, hálózsákokat, termoszokat, babaápolási holmikat, nedves törlőkendőket, tisztálkodószereket, tábori ágyakat.

A Szállás.hu összekötné azokat az Ukrajnából menekülőket, akiknek szállásra van szükségük és a szálláshelyek tulajdonosait, akik hajlandóak ingyen vagy kedvezményesen fogadni az embereket. A Szállás.hu megkereste az összes belföldi partnerét, és levélben megkérték őket, hogy csatlakozzanak felhívásukhoz. A szállásközvetítő jutalékmentességet biztosít a csatlakozó partnereknek és a felajánlott helyekből hamarosan listaoldalt készítenek. Ezek kívül várják önkéntes fordítók csatlakozását is, akik segítenek az összeköttetésben. Telefonon (+36 30 344 2000) és e-mailben (szallas@szallas.hu) is lehet keresni a szervezetet a szállást keresőknek és a szállást nyújtóknak is.

A Work Force munkaerő-kölcsönzéssel és -közvetítéssel foglalkozó társaság az ukrán-magyar határra kitelepült helyszíneken segítene a menekülteknek: egyrészt munkásszállásaikon férőhelyet biztosítanak számukra, másrészt - igény esetén- végzettségüknek megfelelő munkahely keresésében is segítenék őket. Saját, ukrán állampolgárságú munkavállalóik egyenes ági rokonaikat is szállással, valamint egyénre szabott támogatással segítik Magyarországon, amennyiben menekülni kényszerülnének.

Pénzbeli adományokat kér a Máltai Szeretetszolgálat, amely pénteken elkezdte befogadni és vidéki intézményekben elhelyezni az ukrán válság elől menekülőket – írja a hvg.hu. Beregszászon működő intézményük szintén nyitva áll a segítséget kérők előtt.

Pénzbeli adománnyal lehet még segíteni az alábbi szervezeteken keresztül: Magyar Vöröskereszt, Oltalom Karitatív Egyesület, Ökomenikus Segélyszervezet, Magyar Református Szeretetszolgálat, UNICEF, ENSZ Ukrajnai Humanitárius Alap, Katolikus Karitász, Krisna-hívők.

A Görögkatolikus Metropólia adománygyűjtést indít, élelmiszereket és egyéb szükségleti cikkeket kérnek. A fizikai adományokat a parókiáikon várják, de a számlaszámukra is lehet pénzt utalni. Az adományozással kapcsolatos információkat itt lehet megtalálni. A görögkatolikus egyház Nyíregyházi Egyházmegyéje tárgyi adományokat gyűjt, a segíteni szándékozók ezen az oldalon találhatnak információkat.

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei karitász szervezet tuzséri Páduai Szent Antal karitász csoportja a záhonyi önkormányzattal együttműködve várja az önkéntesek csatlakozását, valamint matracokat és más adományokat is várnak.

Debrecen Önkormányzata és a Debreceni Karitatív Testület a debreceni Auchan áruházban (Kishatár utca 7.) gyűjtőládákat tesznek ki az azonnali fogyasztásra alkalmas élelmiszereknek, mindennapi tisztálkodási szereknek, takaróknak és párnáknak. Mága Zoltán hegedűművész február 26.-ai koncertjén 18.00 órától pénzadomány gyűjtés lesz a Debreceni Református Nagytemplomban, amiket azonnal fogyasztható élelmiszerek beszerzésére fordítanak majd – írja a hvg.hu.

Emellett számos Facebook-csoport is létrejött a felajánlásoknak, a Segítségnyújtás (Ukrajna, Kárpátalja) például egy közel 56 ezer fős csoport.

Budapest önkormányzata is segít intézkedésekkel, szinte azonnal kétezer menekülő embert szállással és étkezéssel tud ellátni. A budapesti pályaudvarokon már többen kértek segítséget az oda irányított munkatársainktól, az ő elhelyezésük és ellátásuk folyamatban van - olvasható a Fővárosi Önkormányzat ma reggeli közleményében. A fővárosi operatív törzs a főpolgármester vezetésével az alábbi feladatokat szabta intézményeinek és cégeinek:

a menekültek ellátásába bevonható szálláshelyek biztosítása, beleértve a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat, a fővárosi intézmények által biztosítható ellátást, és szükség esetén a fővárosi cégek tulajdonában lévő üdülőket is

szükség esetén napi háromszori étkezés biztosítása

a háború elől menekülő emberek fogadása és irányítása a közlekedési csomópontokon

a közlekedési csomópontok utasforgalmi rendjének fenntartása, biztosítása.

Címlapkép: Janos Kummer/Getty Images