A Műegyetem egyik legnagyobb kollégiumában kezdődött az informatikai sikertörténet

A cég magját jelentő csapat közös munkája és barátsága tizenöt éve, még az egyetemen kezdődött, és az informatika szenvedélyes szeretete ennyi idő alatt sem kopott meg a DAMIT-nál. A tulajdonosok az elhivatottságuk és a lelkesedésük mellett az alapvető filozófiájukat is megőrizték: számukra a profitnál előbbre való, hogy az ügyfél bizalmáért cserébe értéket nyújtsanak.

A cikk a 2021-es BÉT50 kiadványban jelent meg. A kiadvány médiatámogatója a Portfolio.

A DAMIT története a Budapesti Műszaki Egyetem egyik legnagyobb kollégiumában kezdődött 1995- ben, egy olyan informatikai hálózat kitalálásával, megvalósításával és működtetésével, amely 1000 hallgató számára nyújtott internetet és egyéb alapvető szolgáltatásokat. „Nyolcan-tízen voltunk, nem feltétlenül a legjobb tanulók, de mindenképpen azok, akiknek már akkor is az informatika volt az élete. Ez a szenvedély a mai napig lendületet ad a cégnek” – mondja a többségi tulajdonos- cégvezető, Dorn András.

A vállalat fő profilja a rendszerüzemeltetés, és ezen a területen alapvető jelentőségű a bizalom és a professzionalizmus, hiszen nem kevesebbről van szó, mint egy cég, szervezet működőképességének biztosításáról, illetve adatainak biztonságáról. Ez, ha jól csinálják, észrevétlenül zajlik, a DAMIT munkatársai láthatatlanul dolgoznak a háttérben, hogy minden gördülékenyen működjön.

A DAMIT különböző iparágakból származó, különféle műszaki és üzleti igényekkel rendelkező ügyfeleket szolgál ki, több mint 80 mérnökkel. Nem dolgozik kész megoldásokkal, az informatikai rendszereket maximálisan az adott ügyfélre, annak igényeire szabja. „Nem adunk el olyasmit, amire az ügyfélnek nincs szüksége, a mi értékrendünk középpontjában nem a profit, hanem az érték áll. Értékek az érdekek felett – ez az egyik, ami megkülönböztet minket a konkurens cégektől” – fogalmaz Dorn András. Hozzátéve: ezért is gyártófüggetlenek, legyen szó hálózati elemekről, integrált rendszerekről vagy gépekről, mert mindig azt veszik meg és elő, amire a megrendelőnek szüksége van, ki tudja fizetni és hosszú távon is használni tudja. Hosszú távon gondolkodva proaktív módon építik és tartják fenn üzleti kapcsolataikat.

Ez az egyik motorja annak az organikus fejlődésnek, ami azóta tart, hogy a cég magját a mai napig képző tulajdonosok és kollégák 2009-ben elváltak a Synergontól. Velük tartottak az első nagy ügyfeleik, akik megbíztak a DAMIT-ban, és akiknek az alapító szerint a vállalat létezése köszönhető. A céges fejlődésben ugyanis kevesen élik túl a csecsemőkort még egy olyan dinamikusan fejlődő piacon is, mint az informatika.

Az első ügyfeleik között volt többek között a NEXON, az IP-Systems, Hungária Biztosító Számítástechnikai Kft., mára pedig olyan vállalatokkal bővült a megrendelői kör, mint a Ringier-Axel Springer, vagy Magyarország meghatározó bankja, lízing cége, autó gyártója, média szolgáltató csoportja, biztosítói, és műszaki egyeteme.

A DAMIT több meghatározó szerepű IT cégnek alvállakozója, így kapcsolódik be olyan kritikus infrastruktúrának számító rendszerek működtetésébe, amilyen például a mentés irányítási rendszer, országos telemechanikai rendszer. Mind hihetetlen felelősség, de ezzel együtt olyan kihívás, ami fontos a DAMIT csapata számára.

A cégnek jelenleg közel száz alkalmazottja van, emellett 1-2 alvállalkozóval is dolgozik, főleg a nem core tevékenységet jelentő fejlesztési projektekben. „Az informatikai területen mi nem tudunk a nemzetközi multik által adott fizetésekkel versenyezni, mégis nagyon sokan akarnak velünk dolgozni, jók a feladatok, mert jó a csapat, jók a szakmai vezetők, ami így rendkívül motiváló. Számunkra nagyon fontos, hogy jól érezzük magunkat a munkában, izgalmas dolgokat csináljunk, és mindezt az ügyfeleink maximális megelégedésére tegyük” – részletezi Dorn András.

A szervezet menedzsmentje évek óta stabil, mindössze 15 ember van, aki nem a fő profillal foglalkozik, tehát nem mérnöki és operatív tevékenységet végez. Egy divízióigazgatóval és üzletágvezetőkkel dolgoznak. 2021-ben kiemelt szerepet szánnak a munkatársi juttatási csomagok fejlesztésének, melynek gerincét a Zrt-vé alakulással elérhető munkatársi részvénykibocsátás fogja lehetővé tenni.

Bevált csapaton ne változtass – tartja a mondás –, és rövid, illetve középtávon nem is terveznek nagyon módosítani a jelenlegi szervezeti működésen. Az organikus fejlődésben hisznek, van egy angliai és egy svájci leányvállalatuk, az utóbbit szeretnék ottani IT-cégek felvásárlásával olyan szintre bővíteni, hogy a magyarországihoz hasonló szolgáltatást tudjon nyújtani.

A DAMIT tulajdonosai az üzletpolitikában is konzervatívak, soha nem volt pénzügyi befektetőjük, nem vettek fel hitelt, és számottevő osztalékot is csak az utóbbi öt évben fizettek, addig minden nyereséget visszaforgattak. Ennek köszönhetően jelentős mértékű tőketartaléka van a cégnek ahhoz, hogy szinte bármilyen projektet önállóan meg tudjon finanszírozni. Ez az üzletpolitika és a tulajdonosi hozzáállás tette lehetővé azt is, hogy a koronavírus-járvány idején az iparűzési adó megfelezésén megspórolt pénzt bónuszként kifizessék a dolgozóiknak.

A COVID-időszak, ami végeredményben pozitív eredménnyel zárult, igen hektikus volt a DAMIT számára. A legnagyobb terhelés 2020 márciusa és májusa között volt, amikor a munkaadók jelentős részének át kellett állnia home office-ra.

Ezt az akadályt is sikeresen vették: a Ringier Axel Springernél az IT Support csapat lett az „Év csapata”, melyben a feladatok oroszlánrészét a DAMIT szakemberei látják el. A díj annak az erőfeszítésnek elismerése, hogy a médiavállalat itteni leánycégét a DAMIT egy hónap alatt átállította otthoni munkavégzésre. Magánál a DAMIT-nál ugyanakkor már hosszú ideje home office-ban dolgoznak a munkatársak, kimutathatóan 80 százalék feletti utilizáció és hatékonyság mellett.

A DAMIT értékrendjét társadalmi felelősségvállalása is tükrözi. Mint Dorn Andrástól megtudtuk, elsősorban a szűkebb környezetünkben élőket, a cég dolgozóit segítik, legyen szó egy hosszan tartó súlyos betegségről, jogi vagy anyagi problémáról. Mint a többségi tulajdonos-cégvezető fogalmaz: „mindegy, kiről, miről és mekkora pénzről van szó, mi kötelességünknek tartjuk a kollégák mellé állni”. A DAMIT emellett számos alapítványt is támogat, mindig konkrét célok, illetve ügyek mellé állva.