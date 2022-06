Minimális ráfordítással 4-6 évvel tovább élhetünk

Negyven éves kor felett már tudatosan tervezni kell a hosszú és egészséges életért, de már apró változtatásokkal is javítható az életminőség. Sőt, a megfelelő táplálkozással és rendszeres mozgással akár 4-6 évvel növelhetők a várható életkilátások - hívták fel a figyelmet a Dr. Rose Magánkórház professzorai és főorvosai egy kerekasztal beszélgetés keretében.

A férfiak többsége az egészségügyi problémákat és tartós betegségeket az élet természetes velejárójának tartja, nem tulajdonít elég jelentőséget a megelőzésnek és a megfelelő életmódnak, ezért csak komolyabb egészségügyi problémákkal, rendszerint megkésve fordulnak orvoshoz, amikor gyakran már késő. A magyar férfiak legfőbb halálokai között a szív- és keringési rendszer, a daganatos megbetegedések, köztük a tüdő, a vastagbél és a prosztata rosszindulatú elváltozásai szerepelnek.

Pedig a kerekasztal beszélgetés résztvevői egyetértettek abban, hogy

ha valaki 40 éves korában elhatározza, hogy egészségesen akar élni, a megfelelő táplálkozással és rendszeres mozgással még mindig megvan a lehetőség arra, hogy a várható életkilátásait 4-6 évvel megnövelje.

„Hippokratész 2500 évvel ezelőtt már leírta, hogy a gyaloglás a betegség megelőzésének legjobb módszere, a mozgás és az étkezés az egészség megőrzésének fontos részei” – mondta Préda István kardiológus, belgyógyász professzor, aki szerint ezek az elvek ma is igazak. A szívbetegségek kialakulása szempontjából a veszélyeztető tényezők elsősorban:

a magasvérnyomás betegség,

a magasabb koleszterinszint,

a cukorbetegség,

és a mozgásszegény életmód.

Mindezek mellett a genetika is hajlamosító tényező a betegségek kialakulásában.

De meg kell említeni az elhízást is, amely az ízületi és egyéb problémák mellett szívbetegség kialakulást is eredményezheti, ahogy a rosszindulatú daganatok előfordulására, és a cukorbetegség kialakulására is jelentős mértékben hajlamosít.

Ezért Lelbach Ádám belgyógyász, gasztroenterológus, geriáter és hipertonológus főorvos szerint fontos konkrét ötleteket adni a 40-50 éves korosztályba tartozóknak arról, hogy mivel tudják egészségüket táplálkozási szempontból javítani. Nagyon egyszerű, de talán a legfontosabb tanács a kevesebb hús és só fogyasztása.

Már a perzsa orvosok is tudták, hogy a szárnyasok fogyasztása a szív- és érrendszeri, valamint anyagcsere-betegségek előfordulását csökkentheti, hiszen kisebb a zsírtartalmuk és más típusú zsírokat tartalmaznak, mint például a marhahús vagy a sertéshús

– tette hozzá.

A kardiológusok a mediterrán diétát részesítik előnyben: húsok közül elsősorban a sovány húsok, a szárnyasok és a hal fogyasztás, valamint a rostos zöldségek fogyasztása, és a megfelelő testsúly tartása a fontos.

Szintén fontos a vitaminfogyasztás: ma már nem azokat az ételeket fogyasztjuk, amelyeket szüleink, nagyszüleink ettek, sokszor gyorsétteremben, gyakran kapkodva ebédelünk, ezért naponta egy multivitamin készítmény bevitele javasolt. A szájhigiéné is fontos terület: kutatások kimutatták, hogy kardiovaszkuláris betegségek, daganatos betegségek, de akár az Alzheimer-kór is összefüggésbe hozható a nem megfelelő szájhigiénével.

Napi 15 perc mozgás is elég a szebb életkilátásokhoz

A XXI. századi családmodell szerint a férfiak azok, akik a családért több munkaórát vállalnak az otthontól távol, és ez általában oda vezet, hogy önmagukkal kevesebbet foglalkoznak. Hangody László ortopéd-traumatológus professzor szerint a mozgásszervi betegségeknek általában három egyszerű tünetük van:

a fájdalom,

a duzzanat,

és a mozgáskorlátozottság.

Ha fájdalom jelentkezik, akkor a férfiak is elmennek orvoshoz, de az ízületek duzzanatakor vagy mozgáskorlátozottság esetén nem feltétlenül fordulnak orvoshoz. Holott, ezek a mozgási beszűkülések általában degeneratív betegségek tünetei, amelyeket korai stádiumban lehet jól kezelni. Amikor már az ízületi felszínek, a porcfelszínek elkoptak, jellemzően kompromisszumos megoldásra van csak lehetőség.

Ezért a szakorvosok szerint legjobb, ha nem nem akkor kezdünk el sportolni, amikor már kialakult a túlsúly, vagy ha már ez megtörtént, akkor a sérülések elkerülése végett fontos a fokozatosság. A másik fontos fontos szempont pedig a rendszeresség. A mozgásszervi betegségek az élet hosszúságát is meg tudják határozni: a vezető halálokok között szerepel az időskori elesés, a combnyaktörésből fakadó másodlagos halálozás. Minél később kerülnek az ízületek olyan állapotba, hogy már nem alkalmasak az aktív mozgásra, annál hosszabb lehet az életkor.

„Ha valaki naponta 15 percet mozog, önmagánban 15-20%-ot hozzátesz saját életkilátásaihoz”

– tette hozzá Préda István, de ha hetente legalább négyszer, ideális esetben 45 percet mozog valaki, el lehet érni, hogy a 40 éves korban várható optimális élettartam átlagosan a 80 helyett akár 85 év is lehet, illetve hölgyek esetében a 85 helyett a 90 éves életkor is elérhető.

Az életkor kitolódásával egyre több a prosztatatumoros beteg

Magyarországon évente 4500 férfinél fedezik fel a prosztatarákot és 1000 férfi halálát okozza a prosztata daganata. „A prosztatarák megelőzésének módját nem ismerjük, de a betegség szűréssel kimutatható és jól gyógyítható. Tessék odafigyelni, mert ez a betegség megismerhető, gyógyítható, a PSA-szint mérésével, és egyszerű és pontos vizsgálatokkal kiváló diagnózist lehet adni” – foglalta össze a tudnivalókat Varga József urológus főorvos.

Professzor Préda István kardiológus, belgyógyász, Dr. habil Lelbach Ádám belgyógyász, gasztroenterológus, geriáter és hipertonológus szakorvos, Professzor Hangody László ortopéd-traumatológus szakorvos és Dr. Varga József urológus szakorvos

A prosztatadaganat megelőzését azért kutatják nagy erőkkel, mert az életkor kitolódásával egyre több a prosztatatumoros beteg. Az elmúlt 30 évben nagyon sokat lépett előre a prosztatadaganat terápiája, ezért érdemes vizsgálni, szűrni és a megelőzésen gondolkodni. "Nagyon fontos, hogy telítetlen zsírsavakat és sok zöldséget fogyasszunk, legyen vegyes a táplálkozásunk" - ugyanazt a táplálkozást javasolja az urológus is, mint a kardiológus, mert a szív- és érrendszeri betegségek, és a prosztatarák is kialakulásának esélyét is hasonló táplálkozással lehet csökkenteni.

Lelbach Ádám szerint 40-50 éves kortól a férfiaknak is rendszeres szűrővizsgálatokon javasolt részt venniük, ami Magyarországon – Nyugat-Európával ellentétben – nem általános. A leggyakoribb halálokok – a szív- és érrendszeri betegségek mellett – a daganatos betegségek, ezek között is a tüdőrák, a vastagbélrák és a prosztatarák. Ezen betegségek felfedezésére mind létezik megfelelő szűrővizsgálat. Ezeket a háziorvos is összeállíthatja, de természetesen vannak olyan intézmények, amelyek kifejezetten férfiaknak szóló csomagokat állítanak össze, amelyek időtakarékosan vehetők igénybe és 40 éves kor felett nagyon ajánlottak.

A Dr. Rose Magánkórház professzorai és főorvosai kihangsúlyozták, hogy férfiaknak aktívan részt kell venniük egészségük megőrzésében. Az egészségben eltöltött évek számát nagymértékben növelhetjük, ha elmegyünk az ajánlott szűrővizsgálatokra​, illetve a testmozgást és az egészséges táplálkozást mindennapjaink részévé tesszük.

A cikk megjelenést a Dr. Rose Magánkórház támogatta.