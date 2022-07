A vállalati hitelek drágulása megnyitja a kaput a tőzsde felé

A romló piaci környezet arra sarkallja a vállalkozásokat, hogy a tőkepiacok felé forduljanak, azonban a tőzsdei bevezetés még a belépő szintet jelentő Xtend piacra is alapos felkészülést igényel, ezért a BÉT kötelezi a tőzsdére készülő cégeket, hogy kijelölt tanácsadói segítségét vegyenek igénybe. Hogy miben tudják a tanácsadók segíteni a cégeket és milyen más lehetőségeik vannak a forrásbevonásra, arról a kijelölt tőzsdei tanácsadói státuszt frissen elnyerő Stradamus Zrt. igazgatósági tagjait, Boros Áront és Simon Stellát kérdezte a Portfolio.

A Stradamus zöld pénzügyi megoldásokat kínál, a cég partnere, az AegisLegal Ügyvédi Iroda pedig, (melynek Simon Stella az egyik alapítója) tőkepiaci tanácsadással foglalkozik. Hol van a közös metszet, miért lépett együttműködésre a két cég?

Simon Stella: Az AegisLegal Ügyvédi Irodánál tőzsdei bevezetéseken dolgozunk, az ügyfeleink nagy része a kkv szektorból, a középvállalkozások közül kerül ki. Visszatérő igény volt ezeknél a cégeknél, hogy olyan zöld finanszírozási megoldásokat kerestek, amelyeket mi nem tudtunk nyújtani, hiszen jogászok vagyunk. De hiszünk abban, hogy az ügyfelek szeretik, ha egy tanácsadói irodában megkapják azokat a szolgáltatásokat, amire egy adott projekthez szükségük van. Amikor hallottuk, hogy Áron pont ilyen, zöld pénzügyi megoldásokkal foglalkozó céget indít, megkerestük, hogy érdekelné-e őket egy partneri kapcsolat, majd számos egyeztetés után kirajzolódott egy hosszú távú együttműködés lehetősége.

Boros Áron: A zöld finanszírozási megoldások mellett fontos hozzátenni, hogy amíg az AegisLegal a tranzakciós tanácsadás jogi oldalával, addig a Stradamus az üzleti oldalával foglalkozik, így a tőkepiaci tanácsadásban is együtt tudunk működni. Ezt kiegészíti egy olyan portfólió – kereskedelmi banki hitelezés, állami támogatás, uniós forrásszerzés az adott projekthez –, amivel egy teljes megoldási mixet tudunk az ügyfeleknek kínálni. Tevékenységünknek a zöld megoldások a gerince, de ezt alapvetően finanszírozási és tranzakciós oldalról nézzük.

Melyek azok a zöld megoldások, amiket a vállalatok most keresnek, milyen előnyökkel járnak ezek számukra?

B. Á.: Alapvetően refinanszírozásra számítunk, olyan meglévő hiteleket váltunk ki, keresünk rájuk jobb alternatívát, amelyek olyan karakterisztikával bírnak, hogy zöldíthetők. Ennek az az egyszerű oka, hogy így a cégek pénzügyi előnyhöz jutnak. Egyik oldalról ki tudják emelni a fenntartható működést, ami fontos stratégiai, de kommunikációs szempontból is, másrészt pénzügyileg is megtérülő, hiszen

a nemzeti bankos tőkekövetelmény-programmal a bankoknál keletkezik egy addicionális marzs, amit az ügyféllel meg tudnak osztani, ezért normál esetben egy zöldhitel olcsóbb tud lenni, mint egy normál hitel.

Simon Stella, az AegisLegal Ügyvédi Iroda egyik alapítója, a Stradamus Zrt. igazgatósági tagja. Fotó: PictorialCollective

S. S.: A korábban sokat hangoztatott zöld kötvények is alapvetően ide sorolhatók, de a jelenlegi hozamkörnyezetben a kötvénykibocsátás nem életszerű, hiszen nincs támogatva az MNB-s kötvényprogrammal, ahogy eddig.

Bőven 10 százalék feletti hozamoknál új kibocsátások elvétve akadnak. Inkább az említett refinanszírozási megoldások azok, amiket most keresnek a cégek.

Ha gyakorlati oldalról vizsgáljuk, akkor hogyan kell elképzelni egy ilyen zöld refinanszírozási megoldást, milyen értékhatártól érdemes ebbe belevágnia egy vállalatnak?

B. Á.: Az, hogy valami zöld vagy nem zöld, azt egy standard alapján egy International Capital Market Association nevű szervezet határozta meg, ennek a standardnak kell tudni felállítani egy keretrendszerét. Ezt úgy hívják, hogy finanszírozási keretrendszer. Mi tanácsadóként abban állunk az ügyfél rendelkezésére, hogy ezt a keretrendszert kialakítsuk, és a végén egy harmadik féllel minősíttessük. Ez a minősítés lesz az, aminek fejében lényegében a Magyar Nemzeti Bank tőkekedvezményt ad a folyósító kereskedelmi banknak, ha zöldhitelt ad, vagyis kevesebb tőkét kell az ügylet alá képeznie, ebből keletkezik az a hozamelőnye, amit meg fog tudni osztani a hitelt felvevő vállalkozással. Hogy milyen összegnél éri ez meg, az nagyban függ a kamatkörnyezettől, de most nagyjából

azzal számolunk, hogy 3 milliárd forintos zöldállomány fölött már biztos, hogy megéri az ügyfélnek pénzügyileg is, hogy zöldítse az állományt,

1-3 milliárd közötti állománynál van az, ahol az ügylet bonyolultsága dönti el, vagyis a tranzakciós költségek versus az a nyereség, ami ebből keletkezik, hogy megéri-e belevágnia az adott vállalkozásnak.

Boros Áron, a Stradamus Zrt. alapítója. Fotó: Pictorial Collective

Egy másik fontos fókusza a két tanácsadói cég együttműködésének a kkv-k tőzsdei bevezetések támogatása, elősegítése. Ehhez kapcsolódóan, a Stradamus a napokban szerezte meg a BÉT-től a kijelölt tanácsadói, úgynevezett NOMAD státuszt. Mit jelent ez pontosan, mi a jelentősége a kijelölt tanácsadói státusznak?

S. S.: A BÉT felismerte, hogy azok a cégek, amelyek a tőzsdére készülnek, nem tudják pontosan, hogy ez mivel jár, milyen előírásoknak kell megfelelniük. A kijelölt tanácsadónak az a feladata, hogy mentorálja ezeket a cégeket, kezdve azzal, hogy megtervezi a tranzakciót a tulajdonosokkal, jogi támogatást, pénzügyi tanácsadást nyújt, és előfordul, hogy szükség van az üzleti terv megújításra, a rövid és hosszú távú stratégiai tervek átgondolására. A kijelölt tanácsadó abban segít, hogy a vállalatvezetők minél gyorsabban és minél hatékonyabban el tudják érni a tőzsdei céljaikat. Emellett számos egyéb igényt is ki tudunk szolgálni: adótervezést, családi vagyontervezést is nyújtunk a cégvezetőknek. Sokaknál vannak kiskorú gyerekek, felmerül a bizalmi vagyonkezelés lehetősége, sőt, nagyon gyakori, hogy a tőzsdére készülő cégek tulajdonosai a bevezetés előtt bizalmi vagyonkezelési struktúrát állítanak fel. Összefoglalva, az AegisLegal a tőzsdei bevezetés teljes jogi folyamatát, tranzakciós jogi tanácsadást, munkavállalói ösztönző rendszerek kialakítását végzi, a Stradamus a finanszírozási oldalról támogatja az ügyfeleket, közösen pedig, mint akkreditált kijelölt tanácsadók a társaságok Xtend piacra történő bevezetését segítjük.

B. Á.: Stella a feladatokat, a lehetőségeket sorolta fel, de azt is fontos látni, hogy ebben nagyon kevés tanácsadónak vagy jogi irodának van tapasztalata. A tőzsde nem szeretné, ha azon buknának el tőzsdei bevezetések, hogy rossz úton vezetik azokat a cégeket, amelyek szeretnének a tőzsdére lépni, hiszen ez egyébként is egy rögös út, ezért akkreditálja ezeket a tanácsadókat. Sőt, azoknak a cégeknek, amelyek belépni készülnek a szabályozott piacot megelőző lépcsőfokra, az Xtend piacra, kötelezően igénybe kell venniük egy kijelölt tanácsadó szolgáltatásait. Ez egy fajta minőségbiztosítás a BÉT részéről.

Hogyan látjátok most az Xtend piacot, mennyire befolyásolja a romló piaci környezet a vállalatokat abban, hogy véghez vigyék tőzsdére lépési terveiket, vagy hogy egyáltalán a tőzsdében gondolkodjanak?

B. Á.: Egyszerű a képlet, itt is a kereslet és a kínálat a meghatározó: a kereslet valószínűleg nagyon meg fog nőni, mert a normál pénzhez jutási lehetőségek beszűkülnek. Ahogy a banki finanszírozási lehetőségek feltételei romlanak, úgy nő a tőkepiaci megoldások népszerűsége. Ha a kínálati oldalról nézzük, ott pedig a befektetők magasabb hozamokat várnak el, ami viszont szűkítheti a piacot.

Valószínűleg sokkal több cég akar majd tőzsdére lépni, a kérdés az, hogy befektetői oldalról mekkora érdeklődés lesz ezekre a papírokra.

Azt gondolom, hogy nekünk sokkal több feladatunk lesz, valószínűleg több lesz a tranzakció, mint tavaly, de akkora nem lesz, mint amekkora a keresleti oldalon jelentkezik. Hiszen nem mindenki fogja tudni teljesíteni azokat a pénzügyi feltételeket, amelyek a befektetők fantáziáját felkeltik.

Fotó: Pictorial Collective

S. S.: Arra számítok, hogy sokan Q3-Q4-ben fognak a tőzsdén megjelenni, és az ügyfeleinkből kiindulva többen a technikai bevezetést választják. Az a céljuk, hogy kereskedjenek a részvényekkel, és ha már megszokták azt, hogy milyen az élet a tőzsdén, akkor vesznek egy újabb nagy levegőt, és felkészülnek a részvények értékesítésére. Megbíznak egy befektetési szolgáltatót, elindulnak egy roadshow-n, és megpróbálnak komolyabb tőkét bevonni. Ezért arra számítok, hogy jövő év első felében lesz több tőkeemelés.

B. Á.: A tőzsdére lépéshez azért egy jó sztori is kell. Az önmagában nem elég, ha a cégvezető a teljesítmény alapján azt gondolja, hogy a cége erre megérett, de ez nincs alátámasztva. Információs dokumentumot vagy kibocsátási tájékoztatót kell készíteni, amiben nem lehet valótlanságokat állítani, ha jó is a gondolat, azt is jól össze kell tenni, és utána olyan befektetői körhöz kell eljutni, aki érdeklődik ez iránt. Ehhez szükséges a tanácsadó, hogy a végén a cég eljusson a tervezett tőkebevonásig.

A cikk megjelenését az AegisLegal támogatta.