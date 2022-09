Okosfarmok és 5G-s daruk – Budapesten mutatkoznak be a legújabb technológiai innovációk

Portfolio 2022. szeptember 23. 11:00

Szeptember 27-én, Budapesten rendezik a Huawei European Innovation Day 2022-t, ahol hazai és nemzetközi politikai döntéshozók, üzleti vezetők, technológiai szakértők és kulcsfontosságú véleményformálók avatják be a résztvevőket Európa innovációs útjának, digitális átalakulásának részleteibe – tájékoztatták a szervezők a Portfolio-t. A rendezvényen több világszinten is jelentős – hazai és európai - innováció mutatkozik be.