Beindult a spórolás, mobilon vadásszák a kedvezményeket a magyarok

Az internetes vásárlások nagy részét ma már mobilról indítják, de sokan a nagybevásárlást is azzal fizetik, sőt, az olcsóbb bevásárlás reményében az ár összehasonlítást, kedvezményeket is azon böngészik. Ennek megfelelően az áruházláncok közti kiélezett verseny a mobilalkalmazásokban elérhető szolgáltatásokra is kiterjedt, amelyen keresztül minél nagyobb akciókkal igyekeznek megszólítani a vásárlókat.

A cikk megjelenését a Lidl Magyarország támogatta.

A játék, szórakozás, az üzleti ügyintézés és az étel-házhozszállítás a legnépszerűbb mobilon végzett tevékenységek, de mára a mobil megkerülhetetlenné vált a vásárlásoknál is. A magyar fogyasztók 62 százaléka előszeretettel használja okostelefonját az internetes vásárlásra és fizetésre, közel a negyedük (23 százalékuk) pedig a boltokban is azzal fizet – derül ki a Visa Mobilfizetési szokások 2022 című felméréséből. A fogyasztók 74 százaléka termékeket és szolgáltatásokat keres, 69 százalékuk pedig kedvezményeket és akciókat böngészik, 59 százalékuk árakat hasonlít össze, 62 százalékuk pedig fizet is a mobiljával.

A kérdés most már nem az, hogy a vevők mobilon vásárolnak-e, hanem hogy milyen gyakran teszik ezt, mennyit költenek ezen a csatornán, illetve, hogy ez mennyiben váltja ki, vagy egészíti ki a bolti vásárlásait.

Egyre több felhasználó igényli ugyanis a különböző értékesítési csatornák összekapcsolását, a személyre szabott hűségprogramokat, az extra kedvezményeket.

A fogyasztói szokásokat a nem éppen rózsás gazdasági kilátások is befolyásolják, az NN Biztosító megbízásából készült felmérés szerint a hazai háztartások anyagi helyzete jelentősen romlott az egy évvel korábbihoz képest: a 18-65 év közötti internetezők 29%-a sokkal, 38%-a pedig kicsit rosszabbnak értékeli pénzügyi helyzetének változását az elmúlt fél évben. A megkérdezettek többsége a válság hatására elsősorban az étkezésen próbál spórolni: 65% olcsóbb élelmiszert vásárol, 55% egyszerűbb és olcsóbb ételeket készít, de sokan (42%) – főként a 30-39 éves korosztály tagjai – inkább otthon főznek az étterem vagy a házhoz rendelés helyett.

A fogyasztói igények megváltozására a Lidl-nél például az applikációk további fejlesztésével és további akciók bevezetésével reagálnak.

A Lidl Magyarország már régóta erősíti online jelenlétét, így a vásárlókat évek óta arra ösztönzi, hogy iratkozzanak fel az áruházlánc elektronikus hírlevelére, hogy értesülhessenek az akciókról, figyeljék az akciós újságok digitális változatait a weboldalon, vagy használják az áruházlánc okostelefonos applikációit, ahol szintén megtalálhatóak online az akciós szórólapok

– mondták a Portfolio kérdésére az áruházláncnál.

A Lidl Plus alkalmazással a vásárlók a szórólapon meghirdetett kedvezményeken túl, heti 10-12 extra kedvezményt is érvényesíthetnek az áruházakban. A regisztrációt követően elérhetővé válik a digitális hűségkártya és ezzel együtt számos szolgáltatás – például speciális kuponok -, amely megkönnyíti és leegyszerűsíti a bevásárlást.

További fejlesztés a Kupon Plus kampány is, ami bizonyos összeghatárok elérését követően ajándék terméket vagy extra számla végi kedvezményt biztosít a vásárlóknak. Emellett időről-időre pontgyűjtő nyereményjátékot is szerveznek, mellyel további kedvezményeket lehet kapni. Ezen felül a kedvenc áruház megjelölésével a felhasználó külön értesítést kap az egyedi bolti akciókról, amelyet csak az érintett áruházban hirdetnek meg. A Lidl app előnye, hogy bevásárlólista funkcióval is rendelkezik, így a vásárlók egyszerűen rögzíthetik, hogy mely terméket szeretnék megvásárolni.

Akár 3500 tonnával kevesebb papír

Az áruházlánc a trendeknek megfelelően – és annak ösztönzése érdekében, hogy az akciós szórólapok esetében egyre több vásárló részesítse előnyben a digitális változatot – ezentúl a postaládák helyett az applikációkban és a weboldalon teszi elérhetővé az akciós újságot, de a nyomtatott szórólap az áruházakban továbbra is elérhető azok számára, akik ragaszkodnak a hagyományos papír alapú újsághoz. A lépésnek köszönhetően idén, így akár 3500 tonnával mérsékelhetik papírfelhasználásukat.

A cikk megjelenését a Lidl Magyarország támogatta.