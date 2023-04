Ilyen lenne egy ideális, karbonsemleges, akadálymentes világ

A vállalati szolgáltatásmenedzsmentre vonatkozó igény elsőként az IT területén jelent meg, de ma már más, például HR vagy pénzügyi területekre is kiterjed. A szolgáltató osztályok között az IT, FM, HR is megjelenik.

Mikor segíthet az ESM?

Ha valami nem működik egy épületben, például egy tárgyalóban a foglaltságot jelző szenzorok, akkor az vajon informatikai vagy épületüzemeltetési feladat? Az egyes szereplők nem mindig látják egymás munkáját, ami növeli az üzemeltetési költségeket. Éppen ezért egy együttműködésen alapuló szolgáltatást kell bevezetni, melynek az alábbi lépései vannak:

ezek a szolgáltatások egymástól függetlenül működnek közös digitális térben kezdenek együtt dolgozni digitális és fizikai egykapus helpdesk, a teljes integráció – a digitális és fizikai tér mellett a terminológia is teljesen egységes

A mi ügyfeleink a 0-ból az 1-be vagy az 1-ből a 2-be szeretnének átlépni, erősítve ezzel a fenntarthatóságot is. Ehhez egy egykapus kontaktpontot kell kialakítani – a szolgáltatórészlegek definiálása, a főbb egyéni tevékenységek összegyűjtése, a főbb közös tevékenységek összegyűjtése, majd ezek felvázolása a felhasználó szemszögéből. Ezt követi a megoldási határidők definiálása, a folyamatok implementálása a rendszerbe, majd a belső támogatás és a reklám – mondta el Zakrzewski Anita.

Az egykapus kontaktpont előnyei közé tartozik a bejelentések kezelése, a munkaállomás-foglalás és az új belépő folyamatának optimalizálása. Hosszabb távon ez javít a felhasználói élményen, könnyű szolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosít, egész szervezeten átívelő értékteremtő folyamatokat eredményez, vagyis hozzájárul a jövő fenntartható irodájának megteremtéséhez a pazarlások csökkentése és a digitalizáció által.

Digitális megoldás a társadalmi fenntarthatóság mérésére

A környezeti mellett fontos a társadalmi fenntarthatóságról, az akadálymentességről is beszélni, hiszen ez egy közös ügy, ami mérhető, riportolható. 1,2 milliárd ember érintett ma globálisan, a társadalom 15 százaléka valamilyen fogyatékossággal él. Számukra az akadálymentes környezet létfontosságú, de további 40 százalék számára fontos, míg a társadalom 100 százaléka számára kényelmes.

Az akadálymentesség közös ügyünk, üzleti és társadalmi érdeket egyszerre szolgál, minőségbiztosítás, ami előmozdítja a társadalmi befogadást.

- emelte ki Kepes Anna. Elsőként azonban meg kell határozni, hogy mit értünk akadálymentesség alatt ahhoz, hogy ezeket a problémákat megoldhassuk. Az access4you egy épületminősítés során határozza ezt meg aszerint, hogy hány speciális igényt tud az épület kiszolgálni a mobilitás, látás, hallás és kognitív területeken. Ez alapján kaphat az épület gold, silver, bronze minősítéseket.

A helyszíni felmérés egy digitális saját szoftverű eszközzel történik, pontozva az összes komponenst, majd ebből egy végső százalékot és pontszámot ad az épületre vonatkozóan az érintett csoportok bontásában, majd készít egy 15-20 oldalas auditálási jelentést. Az egyre nagyobb adattömeg jogszabályoknak való megfelelését pedig sokféle standard támogatja, hitelesítve ezzel magát a módszert.

Címlapkép forrása: Siller Ákos / Portfolio