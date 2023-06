Egy lépésre a digitalizációtól: készülhetnek a legkisebb magyar cégek is

Az informatikai eszközök használata jelentősen nőtt a kis- és középvállalkozások körében az elmúlt években, de a nagyvállalati digitalizációs gyakorlat megérkezésére továbbra is várni kell. Egyre inkább az összetettebb, előremutatóbb fejlesztések kerülnek terítékre, ráadásul a finanszírozási környezet nehézsége és a romló növekedési kilátások miatt megfontoltabbak a megrendelők. A digitalizáció és az okos megoldások nyújtotta lehetőségekről a Portfolio Vidra Lászlót, a Delta Technologies 100%-os leányvállalata, a Delta Systems Kft. ügyvezetőjét kérdezte.

Nagyon érdekes a jelenlegi piaci helyzet, hiszen az a makrogazdasági környezet, ami mostanra kialakult, tulajdonképpen egyfajta recesszió. Mennyire mernek és tudnak tervezni most a cégek? A Delta Csoport árbevételének alakulásában milyen tendencia látható?

Egy olyan időszakban, amikor a digitalizáció hihetetlenül fontos lenne, különösen nehézzé teszi a fejlődést a forrásokhoz való hozzáférhetőség. A DESI index alapján Magyarország sajnos csak a 22. helyen található az európai mezőnyben. Ez is mutatja, hogy mekkora kényszer és egyben növekedés potenciál rejlik a digitalizáció magasabb szintre emelésében. Ebben a geopolitikai helyzetben, valamint az ennek nyomán kialakult makrogazdasági környezetben nem könnyű ötéves tervekben gondolkodni, vagy ilyen időtávon célszámokat megfogalmazni. A kamatkörnyezet megváltozott, a hitelek finanszírozása jóval többe kerül, mint egy évvel ezelőtt, jelentősen emelkedtek az üzemanyag- és energiaárak, ezek mind komolyan hatnak nem csak a termelő, de az informatikai szolgáltató és tanácsadó cégekre is.

A finanszírozási környezet nehézségei és a romló növekedési kilátások miatt megfontoltabbak a megrendelők, a beruházók eredményelvárásai pedig szigorúbbak.

Mindeközben az innováció újabb lendületet vett: új fogalmakkal ismerkednek a döntéshozók, számos területen a prototípusok a hétköznapi fejlesztések közé kerültek át.

Ezekhez a változásokhoz alkalmazkodni kell. Az ipar és az agrár-élelmiszeripar területén egyre több olyan egyedi vállalati digitalizációs projekt valósul meg, amelyek a hazai kis- és középvállalkozások ellátási láncának nyomon követhetőségét, termelési hatékonyságát és értékesítési jövedelmezőségét javítja. A Delta a közelmúltban vehette át az Ipar 4.0 szakmai érmet többek között az élelmiszeripari környezetben működő félkész áru gyáron belüli követésére alkalmas RFID (rádióhullám alapú azonosító) rendszeren alapuló mintaprojektért. Az üzemen belüli rendszernek köszönhetően emberi beavatkozás nélkül végig lehet követni, hogy éppen merre jár a húsáru, mi történik vele.

Az első üzleti félévünkben nem látható a lassulás, sőt, folytatódott az árbevétel növekedése, de a rendszerintegráció megvalósítása mindig hosszabb sales-ciklusokat von maga után. A megelőző üzleti év azonos időszakához képest ebben a félévben a cégcsoport 10,93 milliárd forint nettó árbevételt ért el, ami 71,5%-kal magasabb, mint a korábbi érték. Az üzleti eredmény vonatkozásában is jobb lett az első félévünk, hiszen egy éve mínusz 300 milliós üzleti eredménnyel zártunk, most pedig 18,8 millió forintos diszkrét eredménnyel. Az ágazati kilátások ismeretében a korábban a 2027-es pénzügyi évre ismertetett árbevételi (50-55 milliárd forint) és EBITDA (11%-os marzs) célokon nem változtattunk.

A járvány hozadékaként azért volt egy erős felfutás, hiszen ahhoz, hogy a vállalatok folytatni tudják a tevékenységüket, gyorsan alkalmazkodniuk kellett a home office korlátaihoz, ami sok esetben eszközbeszerzéseket és új felületek használatát eredményezte. Közben az informatikai rendszerek szerepe az üzleti életben és a tudományos területeken is egyre nagyobbá válik. A saját tapasztalataik alapján hogy látják, hol van a korszerű informatikai megoldások használatára a legnagyobb igény, hol nyernek teret leginkább a digitalizációs trendek?

Az otthoni munkavégzést lehetővé tevő mobil eszközök és szoftverek használatának elterjedése a vállalati digitalizáció 1.0-jának is tekinthető. Attól azonban, hogy sokan megtanulták használni ezeket az eszközöket, online felületeket, azt gondolom, hogy még nem egyértelműen léptünk túl a digitális analfabétizmus korán.

Bár az egészségügyben a digitalizáció számos ponton már jelen van, ez is olyan terület, ahol rohamosan nő annak az igénye, hogy minél több folyamat kerüljön a digitális térbe.

A közelmúltban befejezett projektjeink közül az egyik kedvencem a citológiai minták feldolgozását helyezi új alapokra. A méhnyakrákszűrés tekintetében nemzetközi standardok szerint átlagosan 25% a hibahatár, vagyis az a hibalehetőség, amit a leletező orvosok elkövethetnek. Egy ilyen lelet értékelését nagyon sok tényező befolyásolja, ráadásul a magyar egészségügyben a kiértékelés 3-4 hetet is igénybe vehet. A Debreceni Egyetemmel egy hároméves fejlesztés keretében hoztunk létre egy olyan, öntanuló mesterséges intelligenciára épülő automatikus képdiagnosztikai rendszert, amely alkalmas a méhnyakrák jeleinek felismerésére, és egy nap alatt képes értékelni a leletet, ezzel tehermentesítve a szakellátásban résztvevőket. Mindössze a leletek 7%-ának értelmezésében van szükség a humán szaktudásra, és ez csak egy apró szelet az egészségügyben.

A gép egyelőre nem helyettesítheti az embert, a kreativitását, a problémamegoldó képességét, de képes kiváltani a monoton, fárasztó, nehéz munkákat, mint amilyen például egy leletező orvosé, akinek naponta akár 100 tárgylemezkét kell egyesével elemeznie, értékelnie a mikroszkóp alatt. Sok más területen is nagy hozzáadott értéket jelentenek ezek a rendszerek, a mezőgazdaságban az egyik legkézenfekvőbb a gabonasilók példája. A silók és a bennük tárolt termény hőmérséklete az időjárás függvényében változik, és ha a tárolt terményt tartósan pára éri, a tárolt termény rothadásnak indulhat.. Ha a silókat érzékelő rendszerekkel látjuk el, akkor pont annak a beavatkozásnak a lehetőségét teremtjük meg, ami képes kiváltani az emberi erőforrást úgy, hogy közben megvalósul a folyamatos felügyelet és a termény állaga nem romlik, beavatkozás pedig csak akkor történik, amikor feltétlenül szükséges. Az ipari gyártás területén a robotika szintén óriási potenciállal bír.

Milyen digitalizációs projektekben vettek részt az utóbbi időben?

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából nagyjából másfél hónap alatt integráltuk a teljes informatikai rendszerüket, és költöztettük az új telephelyükre. A Delta Csoport 2022. szeptember 1-től az országban futó 1232 km gyorsforgalmi út üzemeltetéséhez és fenntartásához biztosít háttér-infrastruktúrát. Ez az a rendszer, amin a magyar autópálya-koncesszor társaság kollégái dolgoznak, ezen folyik a teljes belső kommunikációjuk, itt történik például a kamerarendszerek összehangolása és a forgalomsűrűség nyomon követése is.

Amire büszkék vagyunk, hogy részt vehettünk a debreceni szuperszámítógép, a Komondor létrehozásában. A hardverelem szállítása mellett a teljes szervertermi infrastruktúra megvalósítása is hozzánk kötődik, ami egy hővisszanyeréssel működő klimatizációs rendszerrel üzemel, így a Debreceni Egyetem campusán található szuperszámítógép által leadott hővel lehet fűteni például az uszoda vizét. Ez a szuperszámítógép már szerepel a világrangsorban. A hazai kutatási szféra és a gazdaság szereplői által igénybe vehető szuperszámítógép kiváló lehetőséget teremt az innovációs tevékenységekhez, valamint a gazdasági tárgyú modellezéshez kapcsolódó feladatok elvégzésére. A kkv-k jelentkezhetnek és pályázhatnak gépidőre.

A Deltánál az a filozófiánk, hogy nem egy terméket akarunk eladni, hanem megértjük, hogy mit szeretne az ügyfél, mi az igénye, erre kínálunk komplex megoldásokat és szolgáltatásokat. Ilyen volt a szuperszámítógép is, ahol a teljes ökoszisztémát megteremtettük a konzorciális partnerünkkel, a 4iG-vel, és az ügyfélnél egyben valósítottunk meg mindent.

Az innovatív megoldások egyre inkább előtérbe kerülnek olyan területeken, ahol megvan ehhez a kellő gazdasági nyomás. Ilyen például a turisztika területe, vagy az olyan fejlesztések, amik egy egész város életét gazdaságosabbá teszik. Hol központosul ez a gazdasági nyomás Magyarországon?

Magyarországnak a Balaton turisztikai szempontból kiemelt területe, főleg nyáron, amikor beindul a szezon. Itt egy olyan struktúra fog megvalósulni, amelybe 92 db LED technológiájú utastájékoztató rendszert telepítünk, abból 6 közvetlenül kikötőkbe kerül, majd egy következő lépcsőben 400 db kombinált automatát telepítünk a tó körül, amelyeken keresztül MÁV, Volán és BAHART menetjegyeket is lehet vásárolni. Az utastájékoztatók marketingcélú tájékoztatást is fognak arról adni, hogy milyen éttermek, szolgáltatások találhatóak a környéken. Ez már a Balaton körüli digitalizáció következő lépcsőfoka, amire nagy szükség is van, hiszen amikor rossz az idő, az emberek beszorulnak, de ha a vendégeket el lehet csalogatni a parttól 50 km-re, mondjuk Veszprémbe, ahol van például állatkert, de mondhatnám az északi part várait is, a komoly borkultúrát vagy pincerendszereket – a Balaton és környéke rengeteg olyan élményt tud adni, amivel egy sokkal szélesebb fogyasztói kört lehet megszólítani. A környékbeli kkv-knak ez egy nagy lehetőség arra, hogy minél többen megismerjék őket.

A meghatározó fejlesztések jelentős része a világon mindenhol az adott állam által finanszírozottak, így hazánkban is sok komplex, központilag irányított, átgondolt és összefogott projekt van. Ezek egyik forrása lehet az RRF (az EU Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz programja), amire most nagy szükség lenne.

A hazai szegmensben közbeszerzési tenderek, pályázatok és konzorciumok léteznek. A konzorciumok a referenciáik, a pénzügyi és szakmai képességeik alapján nyernek jogot és lehetőséget arra, hogy ezeken a tendereken induljanak. Ezeknél a tendereknél nagyon fontos kritérium, hogy az esetleges nyertesek határidőre és abban a minőségben valóban meg is tudják valósítani azt, amit a kiírás elvár. Az IT-szektor számára mintegy 680 milliárd forint lesz az elérhető RRF-keret, amely részben a már megkötött keretszerződések, részben új, a jövőben kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás(ok) megvalósítására fordítható, és 2027-ig lehet felhasználni. A RRF keretén belül nagyon sok olyan átgondolt fejlesztési irány van, ami a szektor digitalizációján keresztül valósul meg, ami kinyúlik az egészségügy, az oktatás, az ipar, a mezőgazdaság, a közlekedés, az energetika irányába, teljesen átsző mindent. Ebben nagyon fontos az állam szerepvállalása, és az, hogy biztosított legyen a megfelelő költségvetési vagy pénzintézeti szolgáltatói finanszírozás a háttérben.

A magyar kkv-kra jellemző, hogy nem túltőkésítettek. Ahhoz, hogy fejlődni tudjanak, a nemzetközi piacokon is versenyképessé tudjanak válni, mindenképpen szükség van a fejlesztési forrásokra.

A Deltánál jellemzően hosszú távú koncepciókban és projektekben gondolkodunk, ilyen Monor is, az első és máig egyetlen integrált okosvárosprojekt az országban. Nyolc éve kezdtük a fejlesztést, mára pedig egy működő rendszerré vált, amelyben a város és a lakói a saját bőrükön érzik a gazdasági előnyöket.

A Delta nemrég debütált a Budapesti Értéktőzsdén. Hogyan teljesítették a tőzsdepiaci várakozásokat, sikerült elérni a kitűzött célokat?

A Delta tőzsdére érkezése 2022-ben valósult meg teljes mértékben, ekkorra vezettük be ugyanis az összes addig kibocsátott részvényt. Onnantól indult el valójában a tőzsdei történetünk, és 2023. március 20-tól már a BUX kosár is tartalmazza a Delta Technologies Nyrt. részvényeit. Az elmúlt két éves tevékenységünk során a tőkepiac elkötelezett szereplőjévé váltunk, többek között a részvények a 2022. szeptemberi Index kosár felülvizsgálatkor a bekerültek a BÉT közepes- és kiskapitalizációjú részvényeinek index kosarába, a BUMIX-ba. 2022. májusában pozitív profit-warningot jelentettünk be, az október végén közzétett jelentésünkben pedig arról számolhattunk be, hogy teljesítettük is ezeket az optimista várakozásokat.

Egyértelmű célunk, hogy egy átláthatóan működő tőzsdei vállalkozás legyünk. Jelenleg is zajlik a cégcsoport integrációja és konszolidációja, melynek részeként további belső akvizíciókat tervezünk végrehajtani. Amennyiben az igazgatóság döntését a következő közgyűlésen a befektetők jóváhagyólag tudomásul veszik, a Delta Informatika Zrt. is a Delta Technologies Nyrt. tagjává válik, ezáltal a teljes Delta Csoport megérkezik egyben a tőzsdére. Azzal, hogy a cégcsoport cégeit akviráltuk és integráljuk, javítható lesz a cég működése, jövedelmezősége, hiszen az összevonásokkal sokkal jobban ki tudjuk használni a szinergiákat.

Pár hete az elsők között szereztek Apple rendszerintegrátorként AAR (Apple Authorised Reseller) minősítést. Milyen stratégiai cél lebegett a minősítés megszerzése mögött, mik a hosszú távú terveik?

Azon vállalkozások közé tartozunk, akik öt évre előre terveznek, tehát hosszú távú stratégia mentén működünk. Ennek meghatározó része, hogy megszereztük az antikorrupciós ISO tanúsítványt, majd a NATO beszállítói minősítést. NATO-tagállamként vannak olyan intézmények, ahol elvárás az Apple termékeinek használata, amelyek nagyon magas biztonsági fokozatot valósítanak meg. Azon kívül, hogy magánemberként látjuk, hogy megbízható márka és egymás között nagyon jól átjárhatók az alkalmazásaik, az Apple arra is nagy hangsúlyt fektetett, hogy vállalati környezetben is jól kommunikáljanak a termékeik az egyéb alkalmazásokkal és könnyen integrálhatók legyenek. Ez a Delta számára különösen fontos, hiszen mindig egyedi rendszerintegrációs megoldásokat kínálunk ügyfeleinknek.

