Augusztus 27-ig keresik az év legjobb márkamenedzsereit

Idén is az operatív szakembereké a főszerep a Signature 40 kezdeményezésen: augusztus 27-ig lehet nevezni, azaz eddig keresik az év legjobb márkamenedzsereit. Eddig közel 900 ajánlás érkezett a sikeres kampányok, projektek mögött álló, közvetlen döntéshozói szint alatt dolgozó operatív szakemberekre - tájékoztatták a szervezők a Portfolio-t.

A pályázati időszak utolsó napjaihoz érkezett a Signature 40 kezdeményezés, amely egy top trade- és márkamenedzsereket, valamint kommunikációs szakembereket gyűjtő és értékelő lista.

A kezdeményezést két reklámszakember Nagy Márton és Vaszary Ádám indította útjára 2022-ben. A marketingkommunikációs szakembereket elismerő toplisták és díjak többnyire a nagyvállalati felsővezetőket értékelik, pedig minden sikeres marketingkommunikációs kampány mögött ott áll egy jó operatív szakember is. Ők azok, akik a vállalati stratégiát és célokat a megvalósítás szintjén kezelik, mozgatják az őket kiszolgáló ügynökségi kört.

Idén még több szakembert díjaznak

A listára a 2022-es gyakorlatnak megfelelően továbbra is csak megbízói vagy ügynökségi oldalról érkező ajánlás alapján nevezhettek a jelentkezők. Idén azonban bővült a Signature-listák köre szakma- illetve szektorspecifikus tematikus listákkal.

2023-ban az alábbi tematikus listákon indulhattak a szakemberek:

Signature Trade - trade marketing menedzsereknek,

Signature Brand - márkamenedzsereknek,

Signature Telco – telekommunikációs szakembereknek

Signature Pharma - pharma szektorban dolgozó szakembereknek,

Signature FMCG – FMCG szektorban dolgozó szakembereknek,

Signature PR – kommunikációs szakembereknek,

Signature SME – kkv-szektorban dolgozó marketingszakembereknek,

Signature Hungary – magyar tulajdonú márkákon dolgozó szakembereknek szóló lista.

Augusztus 27-ig tart a nevezés

A beérkező ajánlásokat folyamatosan ellenőrzik, majd minden validált jelölttel felveszik a kapcsolatot és formálisan is a jelölés elfogadását kérik tőlük. Ezután a jelöltnek a kritériumrendszerben megszabott információkkal együtt kell beadni a pályázatát, hogy elkezdődhessen a zsűrizés.

A jelöltek augusztus 27-ig nevezhetnek.

Signature 40 listáról véglegesen döntő kuratórium a platform szakmai partnereiből, társszervezőkből, az M Lista kiemelt szakmai szereplőiből áll össze. Illetve az előző évi top 3 díjazottjai (a fő és tematikus listák esetében is) a kuratóriumban is kapnak helyet és formálhatják a listákat. A platform társszervezője a Magyar Marketing Szövetség, amelynek éves rendezvényén, a szeptember 14-ei Marketing Summiton jelentik be a listák végeredményét.

A Signature 40 médiatámogatója a Portfolio.

Címlapkép forrása: OfirPeretz via Getty Images