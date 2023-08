Fotóalbum készül a Petőfi utcákról: közösségi finanszírozással gyűjtenek rá

Portfolio 2023. augusztus 23. 16:05

Petőfiről nevezték el a legtöbb utcát Magyarországon, ha egymás mellé tennénk mind a 2800-at, az Atlanti-óceánig is eljuthatnánk. A Pictorial Collective dokumentarista fotós kollektíva kilenc tagja a Petőfi utcák lakóit fotózta az elmúlt másfél évben. A képeiken kirajzolódó, határon túlra is átnyúló képzeletbeli Petőfi utca a mai magyar társadalomról ad szubjektív látleletet. A Pictorial Collective csapata kiállítást szervezett a képekből a Capa központban, most közösségi finanszírozással, a Brancson gyűjt támogatásokat a kiállításhoz tartozó fotóalbumhoz.