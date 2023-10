Milyen finanszírozási lehetőségei vannak a baranyai vállalkozásoknak?

Pécsi állomásához érkezett a Portfolio Új lendületet a hazai vállalkozásoknak! című őszi rendezvénysorozata: a rendezvényen a KKV-k mindennapi működését érintő változások mellett a jövő kihívásairól, a fenntarthatóságról, az ESG-megfelelésről és a digitalizáció fontosságáról is szó volt.

Több fontos fejlesztési is érkezik Pécsre - mondta köszöntőjében Ruzsa Csaba, Pécs gazdasági ügyekért felelős alpolgármestere. Egy állateledel-multi informatikai központot létesít a városban, és egy Nyugat-Európában sikerrel működő magyar cég is „hazatér”, azaz a baranyai megyeszékhelyen fejleszt és a helyi egyetemen is képzést indít. Ipari parki fejlesztések is jönnek, 14 vállalkozással bővül a város ipari parkja.

Ruzsa Csaba, Pécs gazdasági ügyekért felelős alpolgármestere

Pécsen és agglomerációjában számos infrastruktúra-fejlesztés folyik: javítják, bővítik az úthálózatot, közlekedési csomópontok kialakítása is várható. Az alpolgármester felhívta a figyelmet egy speciális támogatási formára is: az önkormányzat a vendéglátóhelyeket ösztönzi arra, hogy a turisztikai csúcsszezonon kívül is maradjanak nyitva. Abban is támogatják a városba érkező vállalkozásokat, hogy minél intenzívebben működjenek együtt a Pécsi Egyetemmel.

Bókay Márton, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium nemzeti fejlesztés-finanszírozásért felelős helyettes államtitkára előadásában kiemelte, hogy az export és a beruházás-alapú GDP várhatóan gyorsan helyreáll a fogyasztás visszapattanásával. A külkereskedelmi egyenleg felfelé, míg a csökkenő fogyasztás lefelé húzza a GDP-t, ugyanakkor az egyensúly és a növekedés helyreállításában kulcsfontosságú a reálbérek és a fogyasztás visszapattanása.

Bókay Márton, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium nemzeti fejlesztés-finanszírozásért felelős helyettes államtitkára

2023. II. negyedévében mintegy 500 milliárd forintnyi új hitelszerződés valósult meg a KKV-szektorban, ami negyedéves alapon jelentős növekedést jelent ugyan, éves alapon azonban több, mint 30%-os visszaesést. Az államtitkár a vállalkozásoknak üzenve elmondta, hogy a kamatcsapda elkerülése érdekében a kormány több intézkedést is hozott, amelyek hatása az új vállalati hitelszerződések alakulásában is látható. Ilyen intézkedés a Széchenyi Kártya Program, a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram, a Baross Gábor Tőkeprogram és a lakossági és vállalati kamatstop.

Pintér Zoltán, az MBH Bank retail régióvezetője előadásában a mikro- és kisvállalkozások finanszírozási lehetőségeiről beszélt. A pénzintézet friss kutatásából kiderül, hogy a vállalkozások számára a legnagyobb kihívást az energiaárak és az alapanyagárak növekedése jelenti. A vállalkozások 65 százaléka kis mértékű megtakarítással rendelkezik, 12 százalékuknak pedig semmilyen megtakarítása sincs, gyakorlatilag napról-napra élnek.

Pintér Zoltán, az MBH Bank retail régióvezetője

A retail régióvezető szerint a jelenlegi környezetben fontos, hogy a vállalkozások felülvizsgálják és reálisan lássák pénzügyi helyzetüket - ebben a folyamatban egy bank partner tud lenni. A pénzügyek átvilágítását követően, a vállalkozás sajátosságainak megfelelően érdemes szakértő segítséggel választani a különböző banki termékek, szolgáltatások közül – mind a napi bankolás, mind a finanszírozás terén.

Hozzátette: az MBH Bank speciális finanszírozási megoldásokat nyújt vállalkozói ügyfeleinek, az ingadozó forgalomhoz alkalmazkodó termékcsaláddal és alacsony bankolási költségekkel, a vállalat mérethez igazodó termékajánlatok és digitális megoldásokkal (például a megújult BUPA pénzügyi asszisztens programmal), valamint személyre szabható termékekkel és egyéni kapcsolattartással. Kiemelte, hogy november végéig tart Lépték Go 3.0 akciójuk, ami speciális kedvezményeket jelent a mikro- és kisvállalati ügyfelek részére.

Síkfői Tamás, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint fontos, hogy a helyi szereplők összefogjanak, és folyamatosan forrásokat hozzanak a térségbe. Felhívta a figyelmet arra, hogy a megyéből még mindig jelentős az elvándorlás: elsősorban a fiatalok, köztük is a műszaki értelmiség az, amelyik elhagyja a térséget. Ezen a helyzeten az egyetemmel együtt próbálnak változtatni.

Síkfői Tamás, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

A beruházások fejlesztésének tekintetében elmondta, szükséges, hogy a megye beruházási rátája tartósan magasabb legyen az országos átlagnál: ennek azonban kevés a realitása. A kamarai elnök a fejlesztések lehetséges célterületei között említette a pécsi reptér fejlesztését, egy új, nagyipari fejlesztésre alkalmas ipari park létrehozását, valamint új határátkelők létesítését.

Horváth Kristóf, a KPMG Magyarország menedzsere előadásában az ESG szabályozásokat és elvárásokat tekintette át. Kiemelte, hogy az ESG dimenziók egyre fontosabbá válnak a vállalatok számára. Szempont egy vállalat ESG értékelése során, hogy annak nem csak a környezetére és társadalomra gyakorolt hatása válik ily módon mérhetővé, hanem ezek vállalatokra gyakorolt hatásai is - ezt nevezzük kettős materialitásnak.

Horváth Kristóf, a KPMG Magyarország menedzsere

Az ESG-szempontokat be kell építeni a vállalati működésbe: egy ESG szempontú átvilágítással a saját működés alaposabban megismerhető, azonosíthatóvá válnak szinergiák és a költségmegtakarítási lehetőségek, valamint az ESG-kockázatok. A szakember felhívta a figyelmet arra is, hogy hamarosan elkészül a KPMG átfogó ESG-érettség felmérése is.

Bali Gábor, az ENERGIQ Kft. ügyvezetője előadásában arról beszélt, hogy a felhasználóknak milyen lehetőségei vannak a szabadpiaci energiabeszerzési versenyben. Érdemes első lépésként áttekinteni a jelenlegi szerződést, megvizsgálni, hogy milyen feltételekkel lehet abból kilépni. Ezzel párhuzamosan érdemes átvizsgálni a régi, nem energiahatékony berendezések, eszközök működésének szükségességét is.

Bali Gábor, az ENERGIQ Kft. ügyvezetője

Kiemelte: kérdés, hogy a vállalatok a jelenlegi árszintet be tudják-e építeni az üzleti folyamataikba. Ugyanakkor szükséges erősíteni a zöld átállás folyamatát, fokozni az energiahatékonyság növelését – ami elindult nagyvállalati és középvállalati szinten is.

A rendezvényt záró panelbeszélgetésben részt vevő baranyai vállalkozók egyetértettek abban, hogy komoly kihívást jelent az új munkavállalók megtalálása, különösen nehéz a fiatal munkavállalókat a régióban tartani. Ugyanakkor az is előfordul, hogy egy család több generációja is egy cégnél dolgozik, és sikeres belső képzési rendszerek is működnek az utánpótlás megtalálásáért.

Gódi Attila, testületi tag, PBKIK, ügyvezető igazgató, Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.; Hirth Olivér, testületi tag, PBKIK, ügyvezető igazgató, KONTAKT-Elektro Kft.; Hornicz Bernadett, testületi tag, PBKIK, ügyvezető igazgató, Karma Gloves; Papp Judit, alelnök, PBKIK, ügyvezető igazgató, Manifaktor; Zalay Buda, HR és Kommunikációs szegmensvezető, Körber Hungária Kft.

A cégvezetők szerint Baranyában is hangsúlyos kérdés a digitalizáció: ez például webshopok fejlesztésében, az online értékesítésben mutatkozik meg, de a gyártási folyamatokban és a raktározásban, szállítmányozásban is egyre intenzívebben jelen van. A vállalkozók fontosnak nevezték a tapasztalatok és a tudás megosztását: ezek az együttműködések segíthetnek a vállalkozásfejlesztésben, a közös kihívások megoldásában.

Címlapkép forrása: Getty Images Fotók: Portfolio