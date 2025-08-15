Betonfalba ütközött a forint, hogyan tovább?

Tegnap megállt a forint erősödése az euróval és a dollárral szemben is. Eközben az amerikai infláció kezd újragyorsulni, viszont Európában nagy dolgok készülődhetnek, hamarosan Puytin-Trump találkozó. Délután amerikai konjunktúraadatok érkeznek, erre figyel a piac. Jelenleg 395,4 és 338,7 között mozog a forint.

A héten 394,5 és 396 között oldal az euróval szemben, miközben

a vártnál sokkal rosszabb inflációs adatok hatására nem tudott tovább erősödni a dollárral szemben.

A dollárnak nehéz hete van, mert bár a hét elején még mindenki biztosra vette a szeptemberi kamatcsökkentést, az infláció és a termelői infláció is a vártnál rosszabb lett. Ennek hatására a dollár erősödésnek indult az euróval szemben. Ugyanakkor az euró esetében reményt adhatnak a hétvégi Trump-Putyin tárgyalások, bár már előfordult korábban, hogy hiú reményeket tápláltak a piacok ezzel kapcsolatban.

A mai nap a béketárgyalásokon kívül délután amerikai kiskereskedelmi adatok, ipari termelés és export, import árak érkeznek. Ezen belül a kiskereskedelmi adatok kritikusak lesznek.

