Csúcsok dőltek ma a magyar tőzsdén, erősödik a bitcoin

Nagyrészt jó hangulatban indult a kereskedés a tőzsdéken, az ázsiai tőzsdék emelkedtek, és Európában is egyre határozottabb erősödés alakult ki, beleértve a magyar piacot , ahol a Duna House és az Alteo is történelmi csúcsot döntött. Ehhez képest az USA-ban már óvatosabb mozgások látszanak ma, az irányt keresik a vezető indexek. Közben a nyersanyagpiacokon is vannak mozgások, az arany árfolyama történelmi csúcsot döntött 2 354 dollárnál, míg a múlt heti rali után esnek ma az olajárak, mituán Izrael közölte, hogy kivonja csapatait a Gázai övezetből. Erősen indult a hét a kriptopiacon is, a bitcoin jelentős emelkedést követően közel van hozzá, hogy új történelmi csúcsot döntsön.