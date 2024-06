Van egy jó üzleti programod? Teszel a fenntarthatóságért? - Legyen tiéd a Zöld Díjak egyike!

Harmadik alkalommal rajtolt el a Green Awards pályázat: 2024. szeptember 4-én az ország legjobb „zöld” projektjeit díjazzuk a Sustainable World konferencián összesen már 6 kategóriában. A Green Awards különböző kategóriáit tavalyelőtt indítottuk elsőként útnak, a remek pályázatok beérkezését látva, 2024-ben ismét keressük a leginnovatívabb cégeket, programokat a Dandelion Group és a Portfolio Csoport közös támogatásával. A díjakra azon vállalatokat, azok képviselőinek a jelentkezését várjuk, akik büszkék a cég tevékenységére, eddigi eredményeire, egy adott programjára vagy innovációjára. Legyen szó kkv-ról vagy nagyvállalatról, jelentkezz a vállalatod nevében, vagy jelöld partneredet, kollégádat, ezzel is elismerve a "zöld" munkásságát!

A hazai vállalatok, piaci szereplők különleges fenntarthatósági teljesítményét, programját, vagy innovációit szeretnénk 2024-ben is elismerni a Green Awards díjaink egyikével. Tavalyhoz képest újdonság, hogy már 6 kategóriában díjazzuk a legfenntarthatóbb kezdeményezéseket:

Az Év Zöld Nagyvállalata Az Év Zöld Kkv-ja Az Év Zöld Innovációja Az Év Zöld Beruházása Az Év Jó Ügye Az Év Zöld Példaképe

A díjra bármely szektorban tevékenykedő vállalatok jelentkezését várjuk, akik olyan fenntarthatósági projektet, cselekvéseket tudnak felmutatni, ami a jövő generációjának az életét, környezetét teheti jobbá. A tavalyi jelentkezők idei pályázati anyagait is várjuk, az elmúlt egy éves eredmények bemutatásával együtt.

A nagyvállalatoknak szóló kategória kikötése a 250 főnél nagyobb munkavállalalói létszám, a Zöld Nagyvállalat, valamint a Zöld Kkv kategóriákban pedig az adott gazdasági társaság elmúlt egy évben tett fenntarthatósági eredményeit értékeljük.

Az Év Zöld Innovációja kategóriában azon cégek jelentkezését várjuk - mérettől függetlenül -, amelyeknek a tevékenysége, vagy egy programja, már megvalósított ötlete, új választ, új szemléletet jelenthet a fenntarthatósági megoldások terén.

A Zöld Beruházások kategóriában várjuk azokat a fejlesztéseket, beruházásokat, vagy akár befektetési lehetőségeket is, amelyek megvalósításával a vállalat, a munkavállalók, a partnerek vagy a felhasználók számára pozitív hatást tudott elérni - akár társadalmi, akár környezeti, akár vállalatvezetési oldalon. Emellett a beruházás külső vagy közvetett pozitívummal is jár, a környezet, a társadalom vagy a gazdaság számára.

Az Év Jó Ügye kategória minden, leginkább társdalmi, és környezeti előnyöket jelentő programot magába foglal, amely akár a cég egy személyéhez, akár a vállalat egy részlegéhez, termékéhez, programjához vagy az egész társasághoz kötődik.

Az idei év új kategóriája: Az Év Zöld Példaképe. Ezen jelentkezéseknél a jelölt elhivatottságát, eddigi fenntarthatósági tetteit, társdalmi, gazdasági és környezeti hozzáadott értékét díjazzuk. Várjuk mind a fenntarthatósági vezetők pályázatait, vagy a cégen belül egy olyan kollégáét, aki önszorgalomból edukál, ötletel, és tesz a környezetért, a csapatért. Jelölhetők a cégen kívüli partnerek, ügyfelek, egykori tanárok, jelenlegi tanácsadók, vagy bárki, aki a jelölő szerint az elmúlt években valós munkával és tettekkel sokak számára mutatott példaképet a fenntarthatóság területén.

A jelentkezéseket ezen az oldalon várjuk július 14-ig.

A Dandelion és a Portfolio Csoport közösen támogatott díjaira elsőként egy 3-3 pályázóból álló "shortlist” kerül felállításra, ezt követően a díjra leginkább érdemes 6 nyertest egy szakmai zsűri fogja kiválasztani.

A DÍJAKAT EGY ÜNNEPÉLYES ÁTADÓ KERETÉBEN 2024. SZEPTEMBER 4-ÉN A SUSTAINABLE WORLD KONFERENCIÁN ADJUK ÁT.

Sustainable World 2024 Szeptember 4-én újra együtt a fenntarthatóságért elkötelezett vállalati szektor! Ha a céged már felismerte, hogy versenyképességi, stratégiai és stabilitási ügy, hogy zöldebbé váljon akár a termékeit, szolgáltatásait, vagy a saját működését illetően, akkor ott a helyetek a Sustainable World 2024 konferencián! Inspirálódjuk, tanuljunk, alakítsunk új kapcsolatokat közösen!

A magas presztízsű szakmai elismerést jelentő díj mellett, a győzteseket a díjátadót követően bemutatjuk Portfolio.hu hasábjain, az általuk képviselt program vagy a vállalat fenntarthatósági tevékenységére kitérve.

A pályázat részletes leírása itt található, a jelentkezés minimum követelménye egy tömör, lényegretörő, maximum 2500 karakteres összefoglaló beküldése az űrlapon keresztül, de opcionálisan csatolható részletesebb leírás is word, pdf formátumban. Vállalaton belül több kategóriában is lehet indulni a különböző programok bemutatásával (jelentkezésenként különböző pályázati anyagok beadásával), valamint a korábbi években jelentkező vállalatok pályázatait is várjuk az elmúlt egy év programjainak, eredményeinek részletezésével.

