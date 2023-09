Kiderültek a 2023-as év Green Awards nyertesei! - A zöld programokat és vállalatokat díjaztuk

A zsűrinek nem volt egyszerű dolga ugyanis számos kiváló pályázati anyag érkezett, egészen különböző iparágakból. Különösen nehéz volt csupán egy-egy győztest kiválasztani "Az Év Zöld Innovációja" és az "Év Zöld Kkv-ja" díjra pályázók közül, ezekbe a kategóriákba érkezett ugyanis a legtöbb jelentkezés. Összesen 65 pályázati anyagból választotta ki a zsűri a 15 pályázatot tartalmazó szűkített listát, azaz a shortlistet, akikből aztán az 5+1 győztes program és vállalat is kikerült.

A Green Awards pályázatot ugyan csak 5 kategóriában hirdettük meg, a Zsűri egy különdíjat is megszavazott idén, így összesen 6 vállalat/program mutatkozott be a szeptember 12-i Sustainable World konferencia estéjén megrendezett Green Awards díjátadón.

Kik alkották a zsűrit?

Lássuk a 2023-as győzteseket!

A Zsűri Különdíj nyertese: Diageo - CALL-Action

2022 márciusában a Diageo és a PET Cup elindította a CALL-Action programot, melynek keretében hulladékgazdálkodási fejlesztéseket és folyótisztítási akciókat hajtanak végre Kárpátalján Ukrajnában, valamint idén a program már a Maros folyó tisztításában is aktív szerepet vállalt. A program hátterében az évente mintegy 10 000 tonna, Ukrajnából és Romániából a Tiszán keresztül hazánkba érkező hulladék áll, amely jelentős természeti károkat okoz. Ennek megelőzésére indította el a hulladékmentesítésben élen járó Tiszai PET Kupa és a Diageo közös CALL-Action programját. A projekt a Tisza mentén élő legalább 120 000 ember életkörülményeinek javítását segítette a különböző hulladékgazdálkodási fejlesztések bevezetésével, folyótisztítási akciókkal. A projekt célja, hogy támogassa a szelektív hulladékgyűjtést Kárpátalján, növelje a lakossági szelektív hulladék begyűjtésének arányát, és az újrahasznosítás hatékonyságát. A projekt 2 éves időtartama alatt legalább 690 tonna szelektív hulladék összegyűjtése, szelektálása és újrahasznosítása volt a cél. Az eredmények ezt meghaladták, 2023 márciusáig.

A Különdíjat átadta Szege György, az MBH Bank ESG és Fenntarthatóság vezetője.

Kép forrása: Stiller Ákos/Portfolio

Az Év Zöld Nagyvállalata: Szegedi Vízmű

A Szegedi Vízmű Zrt. elsődleges céljai közé emelte a környezet védelmét és a természeti erőforrások takarékosabb felhasználását, a vezetőség erre minden döntésében - például a vállalati magatartásban, a technológiák, energiahatékonyság és szolgáltatások folyamatos fejlesztésében - kötelezettséget vállal. Céljuk, hogy tevékenységük valamennyi területén európai szintű és példaértékű víziközmű szolgáltatóvá váljanak. Ennek érdekében törekednek a káros kibocsátások mértékének, a keletkező hulladék mennyiségének minimalizálására, azok környezeti hatásának csökkentésére, a természetből származó anyagok, erőforrások takarékos felhasználására és az energetikai teljesítményük folyamatos javítására, valamint a megújuló erőforrások minél szélesebb körű alkalmazására. Életciklus-szemlélet alkalmazásával különös figyelmet fordítanak a keletkező szennyvizek szakszerű kezelésének folyamatos biztosítására, illetve a szennyvíz iszapból nyerhető biogáz energetikai hasznosítására. Támogatják az olyan energiahatékony és környezetbarát termékek és szolgáltatások beszerzését, amelyek hatással vannak az energiagazdálkodási és környezeti teljesítményre.

A díjat átadta a Green Cloud képviselője, a Solar Markt Csoport elnöke, Mécs Imre.

Kép forrása: Stiller Ákos/Portfolio

Az Év Zöld Kkv-ja: Irota EcoLodge

Az Irota EcoLodge Miskolctól mintegy 45 km-re található egy kis zsákfaluban: három nyaraló villából és egy közös, természetes úszómedencéből áll. A tulajdonosok legjobb tudása szerint az Irota EcoLodge az első és egyetlen Net Zero Whole Life Carbon épület Közép-Európában. Az épület mostanra elérte a nettó nulla szén-dioxid-kibocsátást. Nemcsak a napi kibocsátást (működtetési karbon) csökkentették nettó nullára, hanem az építési kibocsátásokat is (beépített karbon), vagyis a teljes életciklusra vonatkozóan (Net Zero Whole Life Carbon) elérte a nettó nullát, amelyet a Világ Környezettudatos Építés Egyesülete is elismert. Az egyenként 170 négyzetméteres nyaralók akadálymentesítettek, sajátosságuk, hogy az építés során csak a legmodernebb körforgásos technológiákat alkalmazták, és a beépített építőanyagok is használt vagy újrahasznosítható anyagból készültek. Ennek megfelelően a tartószerkezet fa, melyek közé 15 cm vastag cellulózt fújtak szigetelésképpen, ami használt újságpapírból készült. A házak szigetelési hatékonyságának fokozása céljából 10 cm vastag farostlemezeket is felhelyeztek, de a szigetelés különösen nagyfokú hatékonyságát a háromrétegű üvegezés adta. A környezetterhelésnek (áram, fűtés, melegvíz, ivóvíz, szennyvíz) is minimálisnak kellett lennie, nemcsak építéskor, hanem az üzemeltetés során is: az üdülőlétesítmény minden egysége maga termeli az áramot, a túltermelést pedig értékesítik. A vízköltség is alacsony, mivel a medence, a mosdók és a mosógépek mind esővizet használnak. A villákhoz tartozó ún. természetes (bio) úszómedence vizét egy külön szűrő medencében tisztítják, vegyszerek nélkül.

A díjat átadta Nagy Gréta, a Dandelion Group ügyvezetője.

Kép forrása: Stiller Ákos/Portfolio

Az Év Zöld Innovációja: Agroloop Hungary Kft.

A vállalkozás célja, hogy csökkentse az európai fehérje kitettséget azáltal, hogy lokálisan elérhető, alacsony,de takarmány minőségű alapanyagokból készít etetőanyagot, amelyet egy légy lárvájának segítségévelbiokonvertál prémium minőségű takarmányfehérje és takarmányzsír termékekké. A működésük az egészélelmiszer ellátási láncot teszi hatékonyabbá és fenntarthatóbbá. A cég 2024 végétől kezdi el üzemeltetni rovartenyésztő és feldolgozó üzemét, amely naponta mintegy 60 tonna takarmány alapanyag feldolgozását jelentheti. Jelenleg egy pilot üzemet működtetnek Somogyban, ahol az alábbi etetőanyag előállítás kis méretben folyik. Az Agroloop megoldása és működési modellje lokális alapanyagokra épül, melyek felhasználásával etetőanyagot állítanak elő az ún. fekete katonalégy lárváinknak, amelyek beltéren, teljesen kontrollált és automatizált környezetben fejlődnek a testtömeg optimumig, amikor feldolgozásra kerülnek. A lárva tenyésztési és feldolgozási, szárítási ciklus mindössze 12 napig tart, ezután szétválasztják a fehérje és zsír frakciókat, majd beállítják a vevőik által kért paramétereket. A jelenleg fejlesztés alatt álló üzemben várhatóan éves szinten több mint 2500 tonna rovarfehérjét, 500 tonnánál is több takarmányzsírt tudnak készíteni. A rovarfehérjék magas fehérjetartalmának, könnyű emészthetőségének, aminosav szerkezetének és hipoallergén mivoltának köszönheti azt, hogy mind haszonállat takarmányok, mind kedvtelésből tartott állatok takarmányának a szerves részévé fog válni a következő években.

A díjat átadta Szege György, az MBH Bank ESG és Fenntarthatóság vezetője.

Kép forrása: Stiller Ákos/Portfolio

Az Év Zöld Befektetése: Lehel Radiátorgyár cégcsoport

Az 1960-1990-es években Magyarországon épült házgyári lakások fűtésrendszerének korszerűsítése kiemelt jelentőséggel bír az EU-s céloknak megfelelően, ezek a házak jellemzően szigeteletlenfalazattal és szabályozatlan fűtésrendszerrel épültek, ezáltal óriási energiaveszteséggel üzemelnek, ami többlet szén-dioxid-kibocsátást eredményez. Az Otthon Melege program keretében a LEHEL cégcsoport 36 társasházban közel 4000 lakás fűtéskorszerűsítését valósította meg eddig, szabályozhatóvá és mérhetővé téve a lakások fűtési energiáját. Ezen lakások megfelelnek annak az EU-s szabálynak, amely előírja, hogy 2030-ra minden távfűtéses társasházi lakás fűtésrendszerének szabályozhatónak és mérhetőnek kell lennie. A visszamérések alapján a korszerűsített 4000 lakásban akár 25-30%-os megtakarítás is realizálható a fűtésköltségek tekintetében. A beruházások befejezése után közvetlenül, valamint az első fűtési időszak lezárása után a cégcsoport edukációs tevékenységet is végez, hogy a lakók megismerhessék az energiahatékonyabb rendszer használatát. A beruházás során a mérők, szabályozók felszerelése együtt jár a régi radiátorok cseréjével, az új beépített alumínium radiátorokat a cégcsoport a nulla környezetterhelésű, napelemfarm és biomassza kazán segítségével üzemelő gyárában készítik.

A díjat átadta Sávoly-Hatta Anita, a PwC Magyarország partnere.

Kép forrása: Stiller Ákos/Portfolio

Az Év Jó Ügye: K&H - Hűsítő ligetek

A klímaváltozás negatív hatásai ellen a zöld felületek növelésével, valamint a fiatal generáció környezetvédelmi nevelésével veszi fel a harcot a K&H. A vállalat célja egy olyan CSR kezdeményezés megvalósítása volt, amely túlmutat a CO2 megkötésre fókuszáló faültetéses programokon, és növények ültetésével úgy támogatja a környezeti fenntarthatóságot és biodiverzitást, hogy egyúttal segíti a fiatalok környezetvédelmi oktatását is. Így született meg 2022 szeptemberében a K&H hűsítő ligetek program, amely országos szinten a magyar köznevelési intézmények számára nyújtott lehetőséget udvaruk zöldítésére. Az iskolák, óvodák, bölcsődék 2022 szeptemberében pályázaton jelentkezhettek őshonos fák és cserjék telepítésére, így a gyerekek testközelből is megtapasztalhatják azok jótékony hatásait. A projekt abban újszerű, hogy nemcsak a szén-dioxid megkötésére koncentrál, hanem ezen túl még számos SDG cél megvalósulását támogatja - fenntartható városok és közösségek, fellépés az éghajlatváltozás ellen, egészség és jóllét, szárazföldi ökoszisztémák védelme. A program alapgondolata az volt, hogy a fák oxigéntermelő hatásán túl is megmutassák szerepüket az élhető, fenntartható környezet megteremtésében. A nagy lombkoronájú fák 4-5 év alatt felnőve a kiterjedt árnyék mellett jelentősen hűtik környezetüket párolgásukkal, csökkentik a járművek okozta rezgést, hozzájárulnak a biodiverzitáshoz és számos állatfajnak otthont adhatnak. A kezdeményezés kiemelt célja a környezetvédelmi edukáció: a résztvevő intézmények pedagógusai vállalták, hogy a saját oktatási programjukba is beépítik, így foglalkoznak a fák, növények pozitív hatásaival, a klímaváltozás elleni küzdelemmel.

A díjat átadta Bán Zoltán, a Portfolio Csoport vezérigazgatója.

Kép forrása: Stiller Ákos/Portfolio

Gratulálunk a győztesnek! Jövőre folytatjuk a Green Awards díjazásokat!

Kép forrása: Stiller Ákos/Portfolio

Címlapkép forrása: Akos Stiller/Portfolio