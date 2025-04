Új üzlettípus hódíthatja meg a magyar falvakat: a technológia már megvan hozzá

Noha vannak kivételek, a retail szektor ma még nem arról híres, hogy túlzottan élne a technológia adta lehetőségekkel. Ezért is elengedhetetlen, hogy a szereplők szintet lépjenek, és elkezdjék széles körben bevezetni az automatizáció és a mesterséges intelligencia teljes eszköztárát, ami az egyre súlyosabb munkaerőhiány miatt egyébként is szükségszerű - áll a Pénzcentrum Portfolio Retail Day 2025 konferenciáról szóló beszámolójában.

Portfolio Financial IT 2025 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 27-én a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!

A Portfolio Retail Day 2025 konferencia a kiskereskedelmet érintő legégetőbb kérdéseket vette górcső alá, így terítékre került a digitalizáció és az automatizáció szerepének munkaerőpiacra gyakorolt hatása is.

Toldi Gábor, a DTC Solution ügyvezető igazgatója nyitóelőadásában rámutatott, hogy a technológiai változások elkerülhetetlenül átalakítják a munkahelyeket. Történelmi párhuzamként az omnibuszok motoros buszokra való átállását hozta fel, kiemelve, hogy

az új technológiákkal mindig az a baj, hogy rövid távon túlbecsüljük, hosszú távon pedig alulbecsüljük őket.

Toldi Gábor, a DTC Solution ügyvezetője

Toldi Gábor hangsúlyozta, hogy Magyarországon gyakorlatilag nincs több munkaerőtartalék, és a társadalom elöregedése további kihívásokat jelent, "tizenöt év múlva pedig csodaszámba megy majd, ha egy szervezet fiatalodni tud". Az egymással dolgozó generációk között szintén hatalmas a különbség, ami külön probléma lehet a munkahelyeken.

Minden kereskedelmi egységnek ki kell tűnnie valamivel, ami szintén egyfajta fenntarthatóságként fogható fel. Ezt már Méri Tamás, az Access4You International üzletfejlesztési igazgatója emelte ki, aki szerint a technológia segítheti ezt a folyamatot. Az életciklus meghosszabbítása ma már egy fontos szempont, és termékszinten is lehet értéket teremteni - tette hozzá a szakember panelfelvezető előadásában.

Méri Tamás, az Access4You International üzletfejlesztési igazgatója

A kiskereskedelem mindennapjait markánsan meghatározzák az automatizációs és ESG törekvések. Utóbbi apropóján a témára felfűzött panelbeszélgetésben Andri Diána, a Decathlon Magyarország fenntarthatósági vezetője részletezte cégük körforgásos üzleti modelljét.

A technológia jó felhasználása sokat segít abban, hogy a termékek élethossza megnőjön. Emellett a visszavásárlás is elérhető nálunk

- emelte ki, majd aláhúzta, hogy náluk már a tervezés stádiumában gondolnak az újrafelhasználhatóságra.

Méri Tamás, az Access4You International üzletfejlesztési igazgatója, Andri Diána, a Decathlon Magyarország fenntarthatósági vezetője, Galambos Tamás, a Cognitudo.ai társalapítója, Luspay Miklós, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója, Nagy-Józsa Dorka, a Y2Y Ltd. CEO-ja, Székács Tibor, a Kende Retail Operation Kft. ügyvezető igazgatója (jobbról balra)

Székács Tibor, a Kende Retail Operation ügyvezetője egy innovatív, pénztármentes bolti koncepciót ismertetett, amely mesterséges intelligenciával működik, kiiktatja a sorban állást, állandó nyitva tartást biztosít, és egyben egy érdekes szempontból rendkívül fontos lehet.

Van ma 400 olyan település Magyarországon, ahol nincs kisbolt, mert nem éri meg, ott ez egy jó megoldás lehet

- mutatott rá.

Az MNB részéről Luspay Miklós igazgató a Qvik mobilfizetési megoldásról szólva rámutatott, hogy az

a kereskedők számára a kártyás elfogadáshoz képest jelentősen kedvezőbb költségekkel jár, mint a hagyományos fizetési módok. Ám vásárlók is jobban járnak, mert sokkal biztonságosabb ez a fizetési mód. A Qvik ennek megfelelően a verseny növelésével a banki költségek leszorítását válthatja ki.

Galambos Tamás, a hatákonyság-javításra specializálódott Cognitudo.ai társalapítója a technológia és az emberek kapcsolatát emelte ki, ahol az embereké az elsőbbség.

A mi küldetésünk az, hogy ne kiváltsuk a mesterséges intelligenciával a dolgozókat, hanem képezzük őket

Portfolio Retail Day 2025

Nagy-Józsa Dorka, a Y2Y Ltd. vezérigazgatója a szektor digitalizációs lemaradására hívta fel a figyelmet, kiemelve, hogy sok vállalat még a 10-20 évvel ezelőtt elkezdett digitalizáció, automatizációs folyamatokat sem fejezte be, miközben már az AI jelentette kihívásokkal is szembe kell nézniük.

Címlapkép forrása: Portfolio