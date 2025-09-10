  • Megjelenítés
Nagy nevek, fontos témák: Győrben jön a Portfolio Gazdasági Fóruma
Nagy nevek, fontos témák: Győrben jön a Portfolio Gazdasági Fóruma

Portfolio
A magyar gazdaság jövője, versenyképesség és innováció - ezek lesznek a fókuszban a Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórumán, amelyet 2025. október 14-én rendeznek meg Győrben, az ETO Park Hotel Business and Stadium-ban.

A 2025-ös Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum célja, hogy átfogó képet adjon a jelenlegi gazdasági helyzetről, és segítse a vállalkozásokat - a mikrovállalkozásoktól a nagyvállalatokig - a hatékony döntéshozatalban. A résztvevők első kézből kaphatnak információkat a gazdasági kilátásokról, a forint árfolyamának alakulásáról és az inflációs várakozásokról.

Különösen aktuális kérdéseket is megvitatnak majd, mint például a térségi béremelkedésből adódó kihívások kezelése, vagy a vállalatok működési hatékonyságának javítása.

A fórum emellett kiemelt figyelmet szentel olyan kulcsfontosságú területeknek, mint a finanszírozási lehetőségek, az energiahatékonysági programok és a digitalizációs fejlesztések.

A konferencia első előadói között számos szakértő és döntéshozó szerepel, akik mélyreható elemzéseket és gyakorlati tanácsokat osztanak meg a résztvevőkkel:

  • Kasziba Levente – igazgató, EU Üzleti Igazgatóság, Magyar Fejlesztési Bank
  • Madár István – vezető elemző, Portfolio Csoport
  • Nagy Péter Gábor – igazgató, Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
  • Pókos Gergely – ügyvezető igazgató, OTP Bank Zöld Program Igazgatóság
  • Fetter István – kisvállalati divízió vezető, CIB Csoport
  • Prohászka Andrea – ügyvezető igazgató, TUTTI Élelmiszeripari Kft.
  • Szalai Sándor – KKV értékesítési vezető, E.ON Energiamegoldások
  • Szilágyi Péter – kockázatkezelési vezető, Coface
  • Vidovszky Áron – üzletágvezető, Portfolio Investment Services
  • Mézes-Lendvai Dorottya – business- és ifjúsági coach, GenZ konzulens, szakmai vezető, Coreheed Consulting

Bár a teljes előadói lista még bővülni fog, néhány kiemelt témakört már most ismerhetünk:

  • A magyar gazdaság jövője: Az egyik szekció részletesen tárgyalja majd a hazai gazdaság kilátásait, kitérve a kamatpolitikára, az inflációs várakozásokra és a beruházási környezetre.
  • Versenyképesség és innováció: Egy másik előadásban Magyarország versenyképességét elemzik régiós összehasonlításban, különös tekintettel az innovációvezérelt növekedés elemeire.
  • Energiahatékonyság és költségoptimalizálás: Az energiaárak és beszerzési feltételek, valamint az energiahatékonysági beruházások témakörét is körüljárják a szakértők, hiszen ez kulcsfontosságú a vállalatok költséghatékonyságának javításában.
  • Digitalizáció a vállalati szektorban: Külön szekció foglalkozik majd a digitalizáció nyújtotta lehetőségekkel, amelyek a vállalati szektor hatékonyságnövelésének "Szent Grálja" lehetnek.

Szó lesz még többek között a hazai finanszírozási forrásokról és hitelprogramokról, a kormányzati támogatásokról és pályázati lehetőségekről, valamint a munkaerőpiaci kihívásokról is. A

fórum zárásaként egy vállalati kerekasztal-beszélgetés során a résztvevők első kézből hallhatnak tapasztalatokat a versenyképesség és stabilitás témakörében.

Ez a konferencia kiváló lehetőséget nyújt a nyugat-magyarországi régió gazdasági szereplőinek a networking-re, az információcserére és a legfrissebb gazdasági trendek megismerésére. A Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fóruma mindazok számára szól, akik naprakész információkkal szeretnének rendelkezni a régió és az ország gazdasági kilátásairól.

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025
Október 14-én ismét Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum! Nincsenek egyszerű helyzetben a magyar vállalkozások, éppen ezért minden forrásszerzési, beruházási kedvezményes lehetőséget, költségcsökkentési fejlesztést meg kell ragadni! A gazdasági kilátásokról, a vállalkozások lehetőségeiről szól a győri Gazdasági Fórum.
Információ és jelentkezés

