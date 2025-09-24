  • Megjelenítés
Üzlet

Tovább növeli a zöldhitel-állományát az OTP: "Legfontosabb dolgunk, hogy finanszírozzunk"

Portfolio
"A bankok feladata, hogy minden iparág és minden intézmény átállását segítsék, vannak olyan területek, ahol többet tudunk tenni és több a lehetőség is, elsősorban az energetika, ingatlanberuházások, közlekedés területén. Ezek olyan területek, amelyek függetlenül attól, hogy milyen iparágban dolgozik egy cég, igazából mindenkit érintenek, hiszen mindenkinek van energiaszámlája, mindenki ingatlanokban dolgozik, illetve közlekedik. Az OTP fenntarthatósági stratégiájának a középpontjában az olyan projektek, beruházások finanszírozása áll, amik elősegítik a klímaváltozás elleni küzdelmet. Emellett, ami legalább ilyen fontos, az a megváltozó klímához történő alkalmazkodást, az adaptáció. A legfontosabb dolgunk, hogy finanszírozzunk, ennek megfelelően céljainkat is úgy tűztük ki, hogy a zöldhitel-állományunk növekedjen. Az idei év végére 1500 milliárd forintnyi zöldhitel-állomány lesz a bank könyvein belül. Ez csak az első lépés, az elkövetkező években tovább fogjuk növelni ezt az értéket" - mondta el Pókos Gergely, az OTP Bank Zöld Program Igazgatóságának ügyvezetője szeptember 4-én, a Sustainable World konferencián. A cikk megjelenését az OTP Bank támogatta.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

Fórum

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility