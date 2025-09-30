Donald Trump több mint 100%-kal akarja csökkenteni a gyógyszerárakat

Trump 100%-os vagy annál is nagyobb gyógyszerár-csökkentést ígér, de nem részletezte a megvalósítás módját.

Donald Trump kedden bejelentette,

hogy kormányzata akár 100%-kal vagy még többel is csökkenteni fogja a gyógyszerárakat.

Az elnök a Pfizerrel közösen tervezett bejelentés előtt nyilatkozott. Korábbi sajtóinformációk szerint a Pfizer részt vesz a TrumpRx névre keresztelt programban, és beleegyezett bizonyos gyógyszerek árának csökkentésébe, így az első nagy gyógyszergyártóvá vált, amely megállapodást kötött a Fehér Házzal az amerikai gyógyszerárak csökkentéséről.

Úgy gondolom, ez az egyik legnagyobb dolog, amit tenni fogunk. Egyes esetekben 100%-kal, más esetekben 300%-kal vagy még többel fogjuk csökkenteni a gyógyszerárakat

- mondta újságíróknak, miután visszaérkezett a Fehér Házba egy virginiai katonai eseményen tartott beszéde után.

Trump nem fejtette ki, hogyan valósulnának meg ezek a jelentős árcsökkentések a gyakorlatban, illetve azt sem, hogy lehet egy terméknek 100%-nál nagyobb mértékben csökkenteni az árát. Ha szó szerint vesszük, a 100%-os csökkentés nullára viszi le egy termék árát. Amikor Trump azt mondta, hogy "100%-kal csökkenteni" akar gyógyszerárakat, ez valószínűleg túlzú kijelentés, politikai ígéret, nem pedig pontos, megvalósítható szakpolitikai terv. Lehetséges, hogy arra gondol, hogy az "aktuális túlságosan magas árakat" teljesen eltörölni akarja - de a gyakorlatban ez nem lehet szó szerint 100%-os csökkentés.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images