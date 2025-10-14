Vajon jó irányba tart a mesterséges intelligencia?
A beszélgetés egyik kulcspontja a „varázstalanodás”: a vállalatok egyre kevésbé várnak csodát az AI-tól, inkább stratégiai szinten építik be a működésükbe – miközben józanul szembesülnek a korlátokkal. Friss kutatások szerint a nagyvállalati GenAI‑pilotok zöme elakad, és bár a technológia sok területen már kézzelfogható értéket hoz, a siker kulcsa ma a jó integráció, a megfelelő adat- és infrastruktúra‑alapok, valamint az ember a hurokban: a hibák felismerése, a tényellenőrzés és a kontextusértés továbbra is felértékelődik.
A Telekom nézőpontjából az AI a digitális átmenet gerincévé vált: a „könnyen leválasztható” területeken (például marketingkampányok, közösségi jelenlét) már itthon is látványosak az eredmények, de a core folyamatokban – adattisztítás, adatstruktúrák, adatvédelem, infrastruktúra – még akadnak gátak.
A legnagyobb hatékonyságnövekedést a back‑office és ügyfélszolgálati automatizáció ígéri, miközben a nagyvállalati büdzsék jelentős része még mindig sales‑ és marketing‑megoldásokra megy.
Beszélgetésünkben kitérünk arra is, hogy az adaptációs stratégia döntő: a dobozos, vendortól vett rendszerek gyakran gyorsabban hoznak eredményt, de a hosszú távú versenyelőnyhöz elengedhetetlen a belső tudás és a széleskörű készségfejlesztés. A Telekom integrált kínálata – AI, infrastruktúra, IT‑biztonság és konnektivitás egy kézben – és oktatási programjai ezt a „teljes AI‑stacket” teszik életképessé. Ennek látványos demonstrációja a CoMind: a vállalat AI‑alapú digitális asszisztense magyar cégekhez adott be pályázatokat, szemléltetve, hogyan válik az AI gyakorlati munkaeszközzé a mindennapokban.
A műsor harmadik fókusza az emberközpontúság és a szabályozás. Hogyan növelhető az AI‑hozzáférés úgy, hogy közben védjük a felhasználói jogokat, adatokat és mentális jóllétet? A gyártók és implementátorok felelőssége, hogy a hallucinációk minimalizálása, az átláthatóság és a felhasználói kontroll elsődleges legyen – különösen ott, ahol az AI az egyetlen információforrás. Összevetjük az EU, az USA és Kína megközelítését, és arról is szól, Magyarország hol tart: miben erős (tehetségbázis, KKV‑rugalmasság, nyelvi sajátosságok), hol kell felzárkózni, és hogyan kerülhető el a „fekete doboz” érzet. A konklúzió egyértelmű:
az AI nem kiváltja, hanem eszközzel ruházza fel az embert; a következő 2–5 év nyertesei pedig azok a szervezetek lesznek, amelyeknél az AI‑értés a vezetőktől a frontvonalig legalább annyira alap, mint egy idegen nyelv.
Címlapkép: Portfolio
A cikk és a videó megjelenését a Telekom támogatta.
Kimondta a Kreml: nem maradt más választás, Oroszország folytatja a háborút
Szeretnének békés rendezést, de szerintük erre a másik fél nem hajlandó.
Trump kottájából játszanak a következő EU-csatlakozó ország politikusai, nagyon rossz vége lehet
A konfliktus elhúzódása késleltetheti az EU-ba történő belépést.
Itt a válasz az emberiség egyik legnagyobb dilemmájára: már nem az a kérdés, hogy meg tudjuk-e csinálni, hanem hogy hogyan
Életet már tudunk lehelni a területre.
Veszik a Wells Fargót a gyorsjelentés után
Jól sikerült a harmadik negyedév.
Enyhén felülmúlta a várakozásokat a legnagyobb amerikai bank gyorsjelentése
Egyelőre stagnálást mutat a részvényárfolyam a nyitás előtt.
Ilyet régen láttunk az olaj áránál
Több ok is meghúzódik a háttérben.
Kritikus időszak kezdődött, eldőlhet a piacok sorsa
Mutatjuk, mire kell figyelni.
Energiahatékonyság az egészségügyben
A Nemzeti Fejlesztési, Fenntarthatósági és Kutatási Ügynökség (NFFKÜ) új, "Egészségügyi épületek energiahatékonysága" című pályázati felhívása mérföldkő lehet a hazai egészség
Buborékban élünk? - A közösségi média és a pénzügyi valóság torzulása
A közösségi média és a finfluenszerek pénzügyi térnyerése olyan pénzügyi kultúrát hoz magával, ahol a gazdasági döntések már nemcsak számokon és táblázatokon, hanem mémeken, sztoriko
Eddig leginkább a külföldi spekulánsok jártak jól a forinttal
Alacsony infláció és alacsony kamatok után homlokegyenest az ellenkezője: ebben az évtizedben a magas kamatok és a magas árindexek korát éljük. A válságól-válságra sodródó világban... Th
Otthon Start: Van amikor 10 cm-en múlik több millió Ft
Előfordulhat, hogy a négyzetméterárra vonatkotó korlát az utolsó pillanatban a hitelfelvétel során húzza keresztül a vevő számítását. Hiába körültekintő a vevő és nézte meg a tulajdo
Mi az AI-rali mérlege? Kipukkanhat a buborék?
A mesterséges intelligencia körüli tőkepiaci eufória a modern gazdasági ciklus egyik legjelentősebb strukturális kérdésévé vált. Az AI nem csupán technológiai áttörés, hanem egy új álta
Pénz bőven van, de portfólió alig: miért nem fektetnek be a nők?
A világ vagyonának egyre nagyobb része van női kézben, a nők mégis jóval ritkábban fektetnek be, mint a férfiak. Akik úgy döntenek belevágnak, hasonlóan jól... The post Pénz bőven van, de
Őszi adócsomag 2025: kripto, KIVA, TAO és áfa
Az idei ősz meghatározó időszak az adózási szabályok átalakításában, mivel a kormány két különböző célú adócsomag benyújtását tervezi. Az első csomag főként technikai jellegű mó
Öveket bekapcsolni, rázós szakasz a globális pályán! - Erről írt a világ 18 vezető think tankje 2024-ben
A világ vezető agytrösztjeinek elemzéseit 2024-ben a világ darabokra szakadása és a szuverenitás témája uralja. A világban a bizalom csökken, az együttműködés helyére egyre inkább az ön
Béke Gázában: Trumpnak tényleg sikerült lezárnia egy háborút?
Végre elhalkulnak a fegyverek?
Áttörés jöhet az agykutatásban – eddig ilyet csak filmekben láttunk
Rózsa Balázzsal, a BrainVisionCenter alapítójával beszélgettünk.
Megszólalt az Erste-vezér: kiderült, mekkora növekedést hoz az Otthon Start
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!