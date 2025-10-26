Különleges utazást keresel? Mutatjuk a legnagyobb szakértők kedvenc helyeit 2026-ra

Dolomitok, Olaszország
A jövő év elején minden szem Milánóra és az Olaszország északkeleti részén fekvő Cortina d’Ampezzo városára szegeződik, amely a 2026-os téli olimpiai és paralimpiai játékok helyszíne lesz februárban és márciusban. A legtöbb eseményre a Dolomitok hegyvidéki területein kerül sor, amely a különleges sziklaalakzatairól híres, hatalmas falak, csipkés gerincek és éles hegycsúcsok jellemzik. Bárki az olimpikonok nyomdokaiba léphet, egy síbérlettel 12 üdülőhely és mintegy 30 ezer hektárnyi síterep érhető el. De nem csak a téli sportok kedvelőinek lehet izgalmas a hely, hiszen a sífelvonók nyáron is működnek, amikor túrázók és sziklamászók paradicsomává válik a terület.
Hull, Yorkshire, Anglia
Az Északi-tenger partján fekvő Hull a 19. században a világ egyik legforgalmasabb bálnavadász kikötője volt, a 20. századig pedig halászati és hajózási központ. Jövőre zárul az az 53 millió dolláros projekt, ami az elfeledett észak-angliai kikötővárost népszerűsítené. Az ide utazók tengerészeti múzeumot, egy kétszintes látogatóközpontot és kikötött múzeumi hajókat is megnézhetnek. A Humber Street régi vízparti gyümölcspiacának környékén található raktárak ma már bároknak, éttermeknek és művészeti galériáknak adnak otthont, és van egy látványos előadóterem is, ahonnan kilátás nyílik a városi folyóra. Egy egykori hajógyár több mint 20 éve ad otthont az Egyesült Királyság egyik legelismertebb akváriumának és tengeri természetvédelmi központjának.
A Fekete-tenger partja, Törökország
Kevés olyan hely van a Földön, ahol egy napon belül akár szörfözhetünk és síelhetünk is, de a törökországi Pontus-hegység közelében ezt megtehetjük, ahol a homokos öblökből egynapos kirándulásokkal elérhető a hegyvidék. Középkori várak, kolostorok, bizánci stílusú menedékhelyek és freskók, valamint síterep is található itt. A Fekete-tenger partja egy kevésbé zsúfolt alternatívája az Égei- és a Földközi-tengernek, és nem csak ugyanolyan festői, de kulturális gazdagsággal is büszkélkedhet. Trabzon építészeti kincsei és labirintusszerű óvárosa azokra az időre emlékeztetnek, amikor a város a görög-török kultúra központja volt. Keletebbre, Rize teateraszain, ahol fekete teát termesztenek, csodálatos kilátás nyílik a város nyüzsgő vízpartjára. A kalandvágyóbb utazóknak zipline és terepjárós szafarik kínálnak programokat.
Oulu, Finnország
Az Északi-sarkkör közelében, az erdő és a tenger határán fekszik a finn örökség fellegvára, ahol 800 fő őslakos számi is él. Nyáron el lehet látogatni a közeli szigetekre kajakkal, vagy kerékpározni az erdőkben, novemberben fényművészeti kiállítások és északifény-vadászat várja az odalátogatókat. Hamarosan egy új vasútvonal nyílik Helsinkiből, ahonnan 5 és fél órás vonatúttal el lehet érni a várost.
Guimarães, Portugália
Portugália első királyának szülőhelye, amely egyszerre történelmi város a középkori épületeivel és a zöld technológiák éllovasa napjainkban. Az Európai Bizottság Európa zöld fővárosának nevezte ki 2026-ra, miután nagy erőkkel bővítik a kerékpárutakat és a zöld területeket, csökkentik a szennyezést és 2030-ra klímasemlegességet tűztek ki célul. A város azon dolgozik, hogy miközben megőrzi középkori arculatát a tizedik századi várral és a hercegek vöröstégla-kéményes palotájával, modern városi központtá alakuljon. A városban van olyan luxusszálloda, amit egy 12. századi kolostorból alakítottak ki.
Baszkföld, Spanyolország
A Spanyolország északi részén elhelyezkedő Baszkföld az egyike azon kevés szárazföldi régióknak, ahonnan a 2026. augusztus 12-i napfogyatkozás látható lesz. A sziklás partvidékeiről és történelmi városairól híres régióban Bilbao kikötőváros és a szárazföldi Vitoria-Gasteiz is kiváló helyszín lesz a megfigyelésre, amelyek építészetükről és konyhaművészetükről is híresek. Ezen kívül a piknikezésre is alkalmas parkok, bárok, neoklasszicista terek, a gótikus Santiago de Compostela-székesegyház, paloták, középkori és reneszánsz építészet veheti le a lábukról a turistákat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images, képek forrása: Wikimedia Commons
