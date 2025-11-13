Gyorsaság és diszkréció - így utaznak a közép- és kelet-európai vállalatvezetők

A VistaJet magán légitársaság budapesti sajtótájékoztatóján mutatta be előfizetésen alapuló modelljét, amely a Programtagságon keresztül garantált rendelkezésre állást biztosít tagjai számára a magánrepülőgépein, 24 órán belül, fix óradíjon. A világ 96%-át lefedve, több mint 200 országban és területen, 2 400 repülőtérhez biztosítva hozzáférést, a vállalat közel 270 repülőgépet üzemeltet, több mint 4 000 alkalmazottat foglalkoztat, és 25 irodát működtet a világ különböző pontjain. Mats Leander, a VistaJet észak- és kelet-európai regionális elnöke szerint Közép- és Kelet-Európa a leggyorsabban növekvő piacok közé tartozik: 2025 első felében a tagság 16%-kal nőtt, és a repült órák száma 39%-kal emelkedett.

Dinamikusan növekszik a kereslet a tulajdonmentes megoldások iránt a magánrepülésben, mivel egyre több ügyfél fordul el a repülőgéptulajdonlástól, a VistaJet pedig valódi alternatívát kínál a magántulajdonhoz képest, innovatív üzleti modellt, prémium szolgáltatást és egyedi értékajánlatot nyújtva a világ vezető vállalatai és magánszemélyei számára - derült ki a vállalat budapesti sajtótájékoztatóján.

A cég kiemelte, hogy magyarországi ügyfeleik a repülőtérre érkezéstől számítva mindössze 15 perc alatt felszállhatnak a magánrepülőgépekkel, amelyek fedélzetén konferenciatermek, étkezőhelyek és ágyak biztosítják a maximális kényelmet és pihenést.

A VistaJet-et 2004-ben alapította a svájci vállalkozó, Thomas Flohr. A vállalat kiemelt hangsúlyt fektet a kifogástalan fedélzeti kiszolgálásra és a személyre szabott utazási élményekre, globális ügyféltámogató csapatuk pedig a nap 24 órájában, minden időzónában dolgozik, hogy világszerte zökkenőmentes utazást biztosítson ügyfelei számára.

A VistaJet szolgáltatásának lényege, hogy a hagyományos magángép tulajdonlással szemben előfizetéses modellben működik: az ügyfelek nyilatkoznak arról, hogy évente hány órát és milyen távon szeretnének repülni. Cserébe a vállalat garantálja, hogy 24 órán belül rendelkezésre áll egy repülőgép, fix óradíjon, függetlenül a megtenni kívánt út hosszától.

A modell legnagyobb előnye, hogy jóval alacsonyabb kezdeti beruházási költséggel jár, és kisebb mértékű elköteleződést kíván, mint egy magángép birtoklása, viszont kényelmesebb és rugalmasabb egy ad hoc charter lefoglalásánál - emelte ki Mats Leander, a VistaJet észak - és kelet-európai régiós elnöke.

Az ügyfeleknek nem kell foglalkozniuk a karbantartással, a személyzettel, a biztosítással vagy az értékcsökkenéssel, mert mi mindezt átvállaljuk. Ők csupán használják a szolgáltatást, amikor szükségük van rá.”

Tavaly a Vista Programtagjainak száma közel 20%-kalnövekedett,miközben a flottál belül 211 000 repült órát teljesítettek. A 2019-től 2024-ig tartó időszakban megháromszorozódott a vállalat mérete, több mint háromszorosára nőtt a bevétel és közel ennyivel gyarapodott a cég repülő flottája is.

Tavaly, miközben a magán légitársaságok repült óráinak száma egy százalékkal csökkent, a Vistaöt százalékos növekedést ért el: a cég ezt az üzleti modell rugalmasságával és a kereslet bővülésével magyarázza. A VistaJet repülőgépei évente átlagosan 890 órát repülnek – ez több mint háromszorosa az iparági átlagnak – így csökkentve az üresjáratokat és növelve az erőforrás-hatékonyságot.

A diszkréció a legnagyobb érték

A közép-kelet-európai piac adatai is alátámasztják a VistaJet optimizmusát: 2024 első félévéhez képest 2025 első félévére a régióban a tagok száma 16 százalékkal nőtt, az eladott repülési órák száma pedig 39 százalékkal emelkedett, amellyel Magyarország, Lengyelország és Csehország a leggyorsabban növekvő piacok közé tartoznak.

,,Ez különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy a globális magánrepülési szektor tavaly visszaesést mutatott” - összegezte Michelle Rosa-Wolfe, a VistaJet kelet-európai ügyvezető alelnöke.

„Amikor az iparág zsugorodik, de mi eközben növekedést tudunk elérni, az egyértelmű bizonyítéka a modellünk skálázhatóságának és a régióban kiépített erős jelenlétünknek” – hangsúlyozta.

A VistaJet szerint a magángépes repülés többről szól, mint a luxus: időt nyerhetnek vele ügyfeleik. A társaság akár 10 óránál kevesebb menetidőt is biztosítani tud a Budapest-New York útvonalon, órákat verve a leggyorsabb kereskedelmi légitársaságokra.

„A vállalatvezetők számára a legszűkösebb erőforrás az idő. Mi lehetővé tesszük, hogy valaki egy nap alatt több városban is üzletet kössön, amit kereskedelmi járatokkal egyszerűen nem tudna megoldani” – fűzte hozzá Rosa-Wolfe.

A VistaJet garantálja a járatokat akár 24 órán belül, a világ bármely pontjára. A flottának nincs állandóbázisrepülőtere; a repülőgépeket az ügyfelek igényei szerint helyezik át.

A VistaJet ügyfeleinek többsége vállalati, bár a repülőgépek mind üzleti, mind magánutazásra használhatók. A vállalat mindenekelőtt a diszkréciót hangsúlyozza: sem az árak, sem az ügyfelek száma vagy személyazonossága nem nyilvános. . A szerződéseik teljes mértékben testreszabottak, a nagyobb repült óraszám esetén pedig kedvezőbb feltételeket kínálnak.

Leander megjegyezte, hogy a magánrepülés biztonságos lehetőség lehet üzleti vezetők és közszereplők számára is, mivel a VistaJet járatai – ellentétben a vállalati vagy személyesen tulajdonolt repülőgépekkel – nem árulják el, ki tartózkodik a fedélzeten.

„Ma már bárki megnézheti a FlightRadart, és láthatja, merre repül egy vállalati gép, ami komoly kockázatot jelenthet üzleti tárgyalások során. A mi gépeink teljesen semlegesek, és az utasok nem azonosíthatóak” – hangsúlyozta Rosa-Wolfe.

Konferenciatermes lakosztály, dedikált személyzet és anti-jetlag technológia a transzatlanti járatokon

A gyakori európai útvonalakat, mint például Budapest–Frankfurt, Budapest–Zürich vagy Budapest–Isztambul, jellemzően a Vista Bombardier Challenger 350 típusú gépei szolgálják ki, míg a transzatlanti útvonalakat a vállat zászlóshajója, a Bombardier Global 7500 repüli.

A repülőgép 7700 mérföldes hatótávval (ami több, mint 17 órás repülési időnek felel meg) képes Európából Ázsiába vagy az Egyesült Államok nyugati partjára is leszállás nélkül eljutni.

Az utastér négy zónára tagolódik: dolgozószoba, étkező, konferenciahívások bonyolítására szolgáló médiaterem és fürdőszobával ellátott külön hálószoba is rendelkezésre áll. Az applikációval vezérelhető világítás, a különleges zajszigetelés és a kereskedelmi járatoknál alacsonyabb kabinnyomás mind a kényelmet és a jetlag minimalizálását szolgálják. Emellett a gépen háziállatok is szállíthatók, a kiszolgálás pedig az utas egyedi kívánságaihoz igazodik, a cateringtől a különböző szolgáltatásokig.

„Ez a gép úgy lett megtervezve, hogy az utas másnap teljesen kipihenten ülhessen tárgyalóasztalhoz, akár egy 15 órás út után is” – emelte ki Leander.

Bár elismerte, hogy a magángépes repülést sokan ma is a luxussal, pezsgővel és kaviárral azonosítják, a VistaJet képviselője fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy ez a trend már jó ideje változóban van.

„Okos döntéshozók ma már nem presztízsből repülnek magángéppel, hanem azért, mert ez az egyetlen eszköz, amivel valóban időt nyerhetnek. Ez nem luxus, hanem üzleti racionalitás. A közép-kelet-európai régióban a járatok többsége üzleti célú, a privát utak inkább másodlagosak.” – fogalmazott Leander.

A cikk megjelenését a VistaJet támogatta.

Címlapkép forrása: VistaJet