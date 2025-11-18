Már csak egy hét, és jön a Portfolio AI & Digital Transformation rendezvénye!

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Regisztráció és részletek itt!

Az elmúlt években elképesztő ütemben digitalizálódott a vállalatok működése, ám most az AI-forradalom és annak legújabb ága, az "agentic AI" teljesen új dimenzióba emeli a digitális transzformációt. Az önállóan cselekedni képes AI-ügynökök korábban elképzelhetetlen sebességet és hatékonyságbeli fejlődési lehetőséget kínálnak a cégeknek minden szektorban.

A konferencia során a résztvevők betekintést nyerhetnek abba, hogyan válhat az AI-technológiákba fektetett tőke valódi versenyelőnnyé, és milyen stratégiák segítik a vállalatokat a mesterséges intelligencia hatékony integrálásában. A program során topmenedzserek osztják meg tapasztalataikat, míg szakértők mutatják be a legújabb technológiai megoldásokat és azok gyakorlati alkalmazását.

Az esemény különös hangsúlyt fektet a finanszírozási lehetőségekre is, bemutatva az elérhető támogatási programokat és befektetési stratégiákat, amelyek segítenek a cégeknek megvalósítani digitális ambícióikat. A biztonság és a szabályozási környezet kérdései mellett a munkaerőpiaci változások és a szervezeti transzformáció témái is kiemelt figyelmet kapnak.

Ők lesznek az előadóink

A konferencia előadói között megtalálhatók a terület legkiválóbb szakértői, a szabályozók, cégvezetők, IT-beszállítók:

A konferencia programja ízelítőt ad a legaktuálisabb témákból:

Hogyan lesz versenyelőny az AI-forradalomból? – Use case-ek, megoldások és esettanulmányok

Adatvezérelt működés, digitális vállalatirányítás és automatizált adminisztráció – Operatív hatékonyságnövelés modern eszközökkel

Mit tartogat a cégeknek az "agentic Ai"? – AI-ügynökök vállalati környezetben

Nagy nyelvi modellek a céges működésben – Hogyan és melyiket válasszuk?

Költségcsökkentés és digitális transzformáció innovatív technológiákkal

E-közigazgatás és digitális állam – Merre tart Magyarország?

