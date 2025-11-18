Már csak egy hét, és jön a Portfolio AI & Digital Transformation rendezvénye!

Az elmúlt években elképesztő ütemben digitalizálódott a vállalatok működése, ám most az AI-forradalom és annak legújabb ága, az "agentic AI" teljesen új dimenzióba emeli a digitális transzformációt. Az önállóan cselekedni képes AI-ügynökök korábban elképzelhetetlen sebességet és hatékonyságbeli fejlődési lehetőséget kínálnak a cégeknek minden szektorban.
A konferencia során a résztvevők betekintést nyerhetnek abba, hogyan válhat az AI-technológiákba fektetett tőke valódi versenyelőnnyé, és milyen stratégiák segítik a vállalatokat a mesterséges intelligencia hatékony integrálásában. A program során topmenedzserek osztják meg tapasztalataikat, míg szakértők mutatják be a legújabb technológiai megoldásokat és azok gyakorlati alkalmazását.
Az esemény különös hangsúlyt fektet a finanszírozási lehetőségekre is, bemutatva az elérhető támogatási programokat és befektetési stratégiákat, amelyek segítenek a cégeknek megvalósítani digitális ambícióikat. A biztonság és a szabályozási környezet kérdései mellett a munkaerőpiaci változások és a szervezeti transzformáció témái is kiemelt figyelmet kapnak.
Ők lesznek az előadóink
A konferencia előadói között megtalálhatók a terület legkiválóbb szakértői, a szabályozók, cégvezetők, IT-beszállítók:
- Dávid-Barrett Tamás , viselkedéskutató, alapító és CEO, University of Oxford, Future Human Systems Research
- Jakab Roland , elnök/vezérigazgató, MI Koalíció/HUN-REN
- Horváth Bence , Commercial Strategy Director, Magyar Telekom
- Giller Tamás , vezérigazgató-helyettes, Neo Property Services
- Kurtisz Krisztián , vezérigazgató, UNIQA Biztosító
- Szathmári Gergő , Senior Product Owner, OTP Bank
- Bozó Károly Barnabás , Cloud Solution Architect, Noventiq
- Turny Ákos, igazgató, Boston Consulting Group
- Prokob Gábor , IT - Üzleti intelligencia vezető, EcoFamily
- Fodor Balázs , üzletfejlesztési szakértő, One Solutions
- Schin Lotár , genAI domain architect, Nokia
- Horváth-Varga János , Head of AI, Magyar Telekom
- Boda Márton Attila , program manager, Innovációs Igazgatóság, K&H Bank
- Dévényi Edit , Senior Data & AI Consultant, SMP Solutions
- Bánhegyi Csanád , Data & AI Commercial Portfolio Manager, Magyar Telekom
- Petri Bernadett , ügyvezető igazgató, miniszteri biztos, MFOI, Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium
- Dászkál János, vezető szakértő, Magyar Fejlesztésösztönző Iroda, nemzeti kapcsolattartó, Digitális Európa Program
- Németh Edina , nemzetközi kapcsolatok koordinátor, HUN-REN SZTAKI
- Zelena Viktória , Head of Product Strategy, Idomsoft
- Posta Donát , alapító, vezérigazgató, Scoutlabs
- Ács Zoltán , vezérigazgató-helyettes, MKIK Tőkealap-kezelő
- Feigli Ferenc , ügyvezető, Közép-Magyarországi Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
- Delouri Gagan , Partner Sales Engineering Team Leader, Ping Identity
- Vári Csaba , ügyvéd, Baker McKenzie
- Darabos Tamás , vezérigazgató-helyettes, Telvice
- Pocsai Zsolt , ügyvezető igazgató, OTP Bank
- Hegedűs Ferenc , Head of Customer, Integration & Devops Factory, Yettel
- Lakos Lambert István , informatikai igazgató, Nemzeti Adó- és Vámhivatal
- Gaál Barna , nemzetközi igazgató, Digitális Magyarország Ügynökség
- Sólyom Balázs , Chief Data Officer, Trendency
- Fekete Csongor , Managing Director, HolistiCRM
- Nacsák Tamás , Enterprise Architect, Telcotrend
- Lepesi János , projekt koordinátor, EconomySoft
- Jacobs Eszter , Sales Director
- Hegedűs Péter , vezérigazgató-helyettes, CDC, Pulze Digital, Shiwaforce
- Bálint Viktor , Chief Growth Officer, Codecool
- Lenk István , elnök, ABSL Hungary
- Gulyás Tibor , stratégiai főtanácsadó, Energiaügyi Minisztérium
- Gál Balázs , Senior Director, Talent Acquisition EMEA, Flex
- Nyul Attila , logisztikai és beszerzési igazgató, TMX Mobile Solution Szerviz
- Gaál Norbert , CEO, Co-Founder, First Principle Innovation, AI Budapest
- Ott Kitti , IT digitalizációs vezető, DPD Hungary
- Bortnyák Adorján , Managing Director, Geomant/Graia
- Fuchs Gábor , Head of digital, IPG Mediabrands
A konferencia programja ízelítőt ad a legaktuálisabb témákból:
- Hogyan lesz versenyelőny az AI-forradalomból? – Use case-ek, megoldások és esettanulmányok
- Adatvezérelt működés, digitális vállalatirányítás és automatizált adminisztráció – Operatív hatékonyságnövelés modern eszközökkel
- Mit tartogat a cégeknek az "agentic Ai"? – AI-ügynökök vállalati környezetben
- Nagy nyelvi modellek a céges működésben – Hogyan és melyiket válasszuk?
- Költségcsökkentés és digitális transzformáció innovatív technológiákkal
- E-közigazgatás és digitális állam – Merre tart Magyarország?
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Merz és Macron bejelentette: Európa végleg szakítana az amerikaiakkal és a kínaiakkal a jövő kulcsterületén
Hamarabb jöhet a nagy leválás, mint bárki várná.
Rejtélyes vásárló kopogtatott be Moszkvánál: csúcstechnológiás lopakodó vadászgépeket vittek el
Megvan a Szu-57-es első külföldi üzemeltetője.
Tovább ütik a bitcoint, gyakorlatilag kinullázta idei nyereségét
Nyomás alatt az árfolyam.
Két kézzel zsákolják a magyarok a lakossági állampapírokat
Mutatjuk, melyik állampapír lett a befektetők kedvence.
Otthon Start: egy sor érdekességet közölt az első hetek tapasztalatairól az Erste Bank
A hitelfelvevők kétharmada felsőfokú végzettségű, illetve 500 ezernél többet keres.
Eséssel kezdi a napot a magyar tőzsde
Mínuszban a blue chipek.
Szorul a hurok: egyre mélyül a botrány Kijevben, bukás szélén Zelenszkij legfontosabb embere
Kereszttűzbe került Andrij Jermak is.
Kapcsolatot találtak a kutatók a krónikus fájdalommal élők és a magas vérnyomás között
Akár 74%-kal is megugorhat a magas vérnyomás kockázata.
200 milliárd Ft-on túl - láthatatlan fájdalmak az Otthon Start száguldása mögött
Hamarosan megjelennek a hivatalos statisztikák és látni fogjuk, hogy az Otthon Start következtében októberben először átlépte a lakáshitel szerződések értéke a 200 mrd Ft-ot. Hurrá! Ez a ci
Ki fizeti meg végső soron a bankadó növelését?
4,9 százalékos GDP-arányos hiányadatról érkezett hír, ami jóval magasabb, mint a kormány várakozásai. Ezután a kormány megemelte a hiánycélt, és kétszeres bankadót jelentett be. Szabó...
Késve küldte be az áfabevallást? Most a NAV is kíváncsi, hogy miért?
A NAV november 13-ai közleménye szerint, november 14-én pénteken levelet küld azoknak az adózóknak, akik 2025-ben késve nyújtották be havi vagy negyedéves áfabevallásukat. A hatóság célja n
Amikor racionális az irracionális viselkedés
Miután nagyobb összeget nyerünk, hajlamosabbak vagyunk kisebb kockázatot vállalni és "ráülni" az eredményre. Nagyobb veszteség után viszont inkább kockáztatunk. Ez Ön szerint is irracionál
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Kedden eladtam a maradékot is, azon már 10% alatt volt csak a profit. Jobb lett volna zárni az egészet 23 dolláron, utólag persze könnyű okosnak lenni. A kérdés az, hogy érdemes-e még viss
Követett részvények - 2025. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Sok hasznos tipp pénzügyi szakemberektől
Kun-Welsz Edit, a HOLD portfóliókezelője és Sándorfi Balázs, a Bankmonitor.hu alapítója volt a Friderikusz podcast vendége. A szakemberek most nem a közgazdaságtan mélyére ástak, hanem... The
A kamatos kamat végtelen ereje - könyvajánló
A kamatos kamat az Univerzum legnagyobb ereje - szól az Albert Einsteinnek tulajdonított és sokféle verzióban keringő mondás. Igazából nem tudjuk, ő mondta-e, de a... The post A kamatos kamat vé
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Terézvárosi AirBnb tiltás: indul az országos lavina?
Mi lesz a rövidtávú lakáskiadással?
„Ami dollárban szuper hozam, forintban lehet nulla” – új szabályok diktálnak a befektetőknek
Sok mindent újra kell gondolni.
Préda: Ami már nem játék
Az online játékiparban akkora pénz van, hogy az már a bűnözői csoportok figyelmét is felkeltette.