Új leánycéget alapít a 4iG

Új magyar leányvállalat alapításáról döntött a 4iG-csoport: a 4iG International Digital Infrastructure Zrt., a 4iG közvetlen leánycége 2025. november 17-én határozott az EAGLE SPV Zrt. létrehozásáról – derül ki a társaság rendkívüli tájékoztatásából.
Az új cég magyarországi székhellyel, zártkörűen működő részvénytársasági formában jön létre, központja megegyezik a 4iG-csoport budapesti központjával (1013 Budapest, Krisztina körút 39.). A közlemény nem részletezi az EAGLE SPV Zrt. tervezett tevékenységét vagy alaptőkéjének nagyságát, de az elnevezés és a struktúra alapján tipikusan projekt- vagy tranzakciós célú speciális célvállalatról (SPV) lehet szó a cégcsoport digitalizációs és infastruktúra-építési stratégiájának keretében.

