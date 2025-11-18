Új leánycéget alapít a 4iG

Részvények a portfólióban Pörgesd fel a portfóliód részvényekkel! Mutatjuk, hogy mibe tedd a pénzed: forró hazai és nemzetközi tőzsdei sztorik szakértőktől!

Az új cég magyarországi székhellyel, zártkörűen működő részvénytársasági formában jön létre, központja megegyezik a 4iG-csoport budapesti központjával (1013 Budapest, Krisztina körút 39.). A közlemény nem részletezi az EAGLE SPV Zrt. tervezett tevékenységét vagy alaptőkéjének nagyságát, de az elnevezés és a struktúra alapján tipikusan projekt- vagy tranzakciós célú speciális célvállalatról (SPV) lehet szó a cégcsoport digitalizációs és infastruktúra-építési stratégiájának keretében.

