Megszólalt a NATO keleti bástyája: Oroszország semmit nem kényszeríthet ránk

Donald Tusk közölte, hogy Volodimir Zelenszkij telefonon ismertette álláspontját az Egyesült Államok békejavaslatáról. A lengyel miniszterelnök kijelentette: Oroszország nem kényszerítheti rá az akaratát Ukrajnára és Európára.

A lengyel miniszterelnök szerint

Ukrajna elnöke egy telefonbeszélgetésben fejtette ki véleményét az amerikai béketervről.

A beszélgetésre azt követően került sor, hogy az Egyesült Államok jelezte Zelenszkijnek: Kijevnek el kell fogadnia a Washington által kidolgozott keretrendszert az Oroszországgal fennálló konfliktus lezárására.

Tusk az X-en azt írta: "Ez közös munkát igényel. Oroszország nem kényszerítheti rá feltételeit Ukrajnára és Európára. Minden, ami Lengyelországot érinti, a lengyel kormánnyal kell egyeztetni."

A moment ago in our telephone conversation @ZelenskyyUa presented his position regarding the American peace proposal. It requires common work. Russia cannot impose its conditions on Ukraine or Europe. Everything that concerns Poland must be settled with the Polish government. https://twitter.com/ZelenskyyUa?ref_src=twsrc%5Etfw — Donald Tusk (@donaldtusk) November 22, 2025

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images