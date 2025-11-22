  • Megjelenítés
Megszólalt a NATO keleti bástyája: Oroszország semmit nem kényszeríthet ránk
Globál

Megszólalt a NATO keleti bástyája: Oroszország semmit nem kényszeríthet ránk

Portfolio
Donald Tusk közölte, hogy Volodimir Zelenszkij telefonon ismertette álláspontját az Egyesült Államok békejavaslatáról. A lengyel miniszterelnök kijelentette: Oroszország nem kényszerítheti rá az akaratát Ukrajnára és Európára.

A lengyel miniszterelnök szerint

Ukrajna elnöke egy telefonbeszélgetésben fejtette ki véleményét az amerikai béketervről.

A beszélgetésre azt követően került sor, hogy az Egyesült Államok jelezte Zelenszkijnek: Kijevnek el kell fogadnia a Washington által kidolgozott keretrendszert az Oroszországgal fennálló konfliktus lezárására.

Tusk az X-en azt írta: "Ez közös munkát igényel. Oroszország nem kényszerítheti rá feltételeit Ukrajnára és Európára. Minden, ami Lengyelországot érinti, a lengyel kormánnyal kell egyeztetni."

Még több Globál

Itt az új tűzszüneti terv, történelmi válság jöhet Ukrajnában - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Bemondta Európa vezető nagyhatalma: csak így lehet béke Ukrajnában

Megvan a béketerv tárgyalásának helyszíne, Genfben megpecsételődhet Ukrajna sorsa

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megjött a kormány 1,9 milliárdos ajándéka, de mi állhat emögött?
Itt az új tűzszüneti terv, történelmi válság jöhet Ukrajnában - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton
Nem viccel a keleti nagyhatalom: készülnek a katonai invázióra, már a partraszállást gyakorolják
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility