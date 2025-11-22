Itt a legfrissebb hótérkép: mutatjuk, hol eshet 10 centi hó is Magyarországon

Dél felől érkezhet, és egyre inkább észak, északkelet felé terjeszkedik az a csapadékzóna, amely nagyobb területre hoz havat, még a síkvidéki részekre is - írja közösségi oldalán a HungaroMet. A legfrissebb hótérkép cikkünk végén megtalálható.

Hazánk döntő részén nem kérdés, hogy havazni fog: mostanra mind a magasabb, mind az alacsonyabb légrétegeket hideg levegő tölti ki,

kivéve a Tiszántúlt - írja a HungaroMet. Ott ugyanis eleinte az eső lesz a jellemző, estétől azonban ott is vált havas esőbe, kisebb havazásba a csapadék - legkisebb eséllyel és legkésőbb Tiszántúl északkeleti részein.

A kialakuló hóréteg vastagsága az alábbiak szerint alakulhat:

Síkvidék, Dunántúl északnyugati része: éjfélig jellemzően lepel-néhány cm.

Síkvidék, Dunántúl középső, keleti részei: általában 4-5 cm-es hóréteg.

Síkvidék, Dél-Dunántúl: 5 cm-t meghaladó hóréteg.

A hegyekben más a helyzet:

a Mecsekben és a Dunántúli-középhegységben a 10 cm-t is meghaladhatja a hóréteg vastagsága.

Dél-Alföldön óriási hóréteg nem várható, a vastagsága lepel és 2 cm között alakulhat a HungaroMet szerint.

A csapadékzóna egyre északabbra, északkeletebbre tolódik, ezért a déli tájakon csökken és egyre több helyen meg is szűnik a havazás.

Éjféltől már az Északi-középhegységben és annak előterében fog intenzívebben havazni:

Síkvidéken a nyugati tájain fordulhat elő 5 cm, vagy azt meghaladó hóréteg.

A hegyekben jóval látványosabb és jelentősebb lesz a hóréteg gyarapodása: 15 cm feletti hó hullhat, kiemelten a Zemplénben tapadó hó formájában.

Reggel, délelőtt távozik a csapadékzóna, így inkább már csak kisebb területen lehet gyenge havazás északkeleten.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images