Itt a legfrissebb hótérkép: mutatjuk, hol eshet 10 centi hó is Magyarországon

Hazánk döntő részén nem kérdés, hogy havazni fog: mostanra mind a magasabb, mind az alacsonyabb légrétegeket hideg levegő tölti ki,
kivéve a Tiszántúlt - írja a HungaroMet. Ott ugyanis eleinte az eső lesz a jellemző, estétől azonban ott is vált havas esőbe, kisebb havazásba a csapadék - legkisebb eséllyel és legkésőbb Tiszántúl északkeleti részein.
A kialakuló hóréteg vastagsága az alábbiak szerint alakulhat:
- Síkvidék, Dunántúl északnyugati része: éjfélig jellemzően lepel-néhány cm.
- Síkvidék, Dunántúl középső, keleti részei: általában 4-5 cm-es hóréteg.
- Síkvidék, Dél-Dunántúl: 5 cm-t meghaladó hóréteg.
A hegyekben más a helyzet:
a Mecsekben és a Dunántúli-középhegységben a 10 cm-t is meghaladhatja a hóréteg vastagsága.
Dél-Alföldön óriási hóréteg nem várható, a vastagsága lepel és 2 cm között alakulhat a HungaroMet szerint.
A csapadékzóna egyre északabbra, északkeletebbre tolódik, ezért a déli tájakon csökken és egyre több helyen meg is szűnik a havazás.
Éjféltől már az Északi-középhegységben és annak előterében fog intenzívebben havazni:
- Síkvidéken a nyugati tájain fordulhat elő 5 cm, vagy azt meghaladó hóréteg.
- A hegyekben jóval látványosabb és jelentősebb lesz a hóréteg gyarapodása: 15 cm feletti hó hullhat, kiemelten a Zemplénben tapadó hó formájában.
Reggel, délelőtt távozik a csapadékzóna, így inkább már csak kisebb területen lehet gyenge havazás északkeleten.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Történelmi pillanat: megkezdődnek a titkos tárgyalások Ukrajna jövőjéről
Svájc lesz a helyszín, Európát ebből is kihagyhatják.
Határozottan nem tetszik az uniós vezetőknek az amerikai béketerv
Megérkezett a hivatalos állásfoglalás.
Orbán Viktor teljes mellszélességgel támogatja az amerikai béketervet
Szerinte nem szabad több uniós pénzt küldeni Ukrajnának.
Megszólalt Szijjártó Péter a paksi bővítésről
Felgyorsulnak a folyamatok.
Újabb részletek derültek ki az amerikai béketerv születéséről
Ez nem minden érintettnek fog tetszeni.
Totális összeomlást hoz a mesterséges intelligencia
Vannak, akik már érzik ezt.
Letartóztatták Jair Bolsonaro volt brazil elnököt
27 év börtönnel néz szembe.
Elesett újabb két ukrán település – állítják az oroszok
Fokozatosan nyomulnak előre a támadók.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Megjelent a tervezet: meghosszabbítják a kamatstopot a diákhiteleknél
A tervezet alapján a szabad felhasználású Diákhitel1 esetében a kormány meghosszabbítja félévvel a kamatstopot, az érintett kölcsönök kamata 2026. január 1-től 2026. június 30-ig érvényb
Olcsó energiát akarunk? Tekintetünk a Napra vessük!
A nyári napokon a napenergia annyira olcsó, hogy egy egységnyi energia előállítása kevesebbe kerül, mint bármilyen más forrásból - derül ki egy most publikált tanulmány
Nem is drága a digitális nomád élet?
Valamivel több, mint egy éve két ismerősöm, Tóni és Jucus úgy döntöttek, hogy másfél évig digitális nomádkodnak. Digitális nomádság alatt azt értjük, ha valaki ugyanazt a pénzkereső t
Bordeaux, a "napelemváros"
2026-ra a város áramigényének 41%-át szeretné megújuló energiából fedezni, napelemekkel borítva középületeit, köztereit és még a kerékpárutakat is.
Az EU Bíróság ítélete a minimálbér irányelvről: korrekció vagy megerősítés?
Az Európai Unió Bírósága 2025. november 11-én hozott ítéletével pont került a Dán Királyság által megtámadott, a megfelelő minimálbérek biztosításáról szóló (EU) 2022/2041 irányelv
GINOP Plusz a ciklus végén: lesz még mire pályázni a választások után?
Sok pályázó fejében ott motoszkál a kérdés: "Ha most lemaradok, majd a választások után úgyis nyílik egy újabb nagy GINOP-csomag... igaz?"
Uptrading: válságban váltunk drágább FMCG-re?
A kis luxus paradoxona azt a jelenséget írja le, amikor válság idején bizonyos prémium termékek kereslete nem csökken, hanem növekszik. Ez különösen hangsúlyos az FMCG-szektorban, ahol a minde
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Kiderült, mire készülnek a magyarok a pénzükkel – Megszólalt az Erste vezérigazgató-helyettese
Cselovszki Róberttel beszélgettünk.
Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba
Most van itt a fejlesztések ideje.
Kiderült, mennyivel nőhetne valójában a rezsi, ha leválnánk az orosz gázról
A szerdai Checklistben a láthatatlan árrobbanás titkai.