Izrael újabb légicsapásokat hajtott végre Gázában

Legalább kilencen meghaltak izraeli légicsapásokban a Gázai övezetben – közölték a helyi egészségügyi hatóságok.

Helyi források szerint szombaton izraeli légitámadásokban legalább kilenc ember vesztette életét és többen megsebesültek, ami ismét aláássa a Hamász és Izrael közötti törékeny tűzszünetet.

Szemtanúk és mentősök arról számoltak be, hogy az első csapás egy autót ért a sűrűn lakott Rimal negyedben, majd egy házat ért csapás Deir al-Balah városában, végül egy másik lakóépületet a Gázai övezet középső részén fekvő Nuseirat menekülttáborban.

Az izraeli hadsereg közlése szerint egy fegyveres behatolt az Izrael ellenőrzése alatt álló gázai területre, és a segélyeket Gáza déli részébe vivő humanitárius útvonalat használta.

A hadsereg ezt a tűzszüneti megállapodás kirívó megsértésének nevezte, és közölte, hogy válaszul gázai célpontokat támad.

Egy gázai Hamász-tisztviselő alaptalannak nevezte a hadsereg állításait, és csak "ürügynek" minősítette azokat, hangsúlyozva, hogy a szervezet elkötelezett a tűzszünet betartása mellett.

Izrael és a Hamász kölcsönösen azzal vádolja egymást, hogy a másik fél megsérti a több mint hat hete életbe lépett fegyvernyugvást. A Hamász közleménye szerint Izrael "súlyosbodó jogsértései" a közvetítőket és az Egyesült Államokat is felelőssé teszik a tűzszünet fenntartásáért.

A két éve tartó gázai háborúban az október 10-én kihirdetett tűzszünet mérsékelte a harcokat. Ennek nyomán százezrek térhettek vissza Gáza romjai közé. Izrael kivonta csapatait a városi állásokból, és a segélyszállítmányok nagyobb arányban jutnak be.

Az erőszak azonban nem szűnt meg teljesen. A Hamász igyekszik újjászervezni magát, és egyesek attól tartanak, hogy a terület de facto felosztása következhet. A humanitárius helyzet továbbra is súlyos.

A palesztin egészségügyi hatóságok szerint a tűzszünet óta izraeli csapások 316 emberrel végeztek Gázában.

Izrael közlése szerint a fegyvernyugvás kezdete óta három katonája esett el, és harcosok tucatjai ellen hajtott végre támadásokat.

A háború azt követően robbant ki, hogy 2023. október 7-én a Hamász vezette fegyveresek 1200 embert, többségükben civileket öltek meg, és 251 túszt ejtettek Dél-Izraelben. Az izraeli megtorló offenzíva azóta a gázai egészségügyi hatóságok szerint több mint 69 700 palesztin halálát okozta, az áldozatok többsége civil.

A tűzszünet értelmében a Hamász szabadon engedte az összes, még életben lévő 20 túszt Gázából, cserébe csaknem 2000, Izraelben fogva tartott palesztin fogolyért és háborús fogvatartottért. A szervezet abban is megállapodott, hogy 28 elhunyt túsz földi maradványait adja át, cserébe 360, a háborúban megölt palesztin harcos holttestéért; eddig 25 túsz maradványait adták át. Izrael 330 palesztin holttestet adott vissza a terület egészségügyi minisztériuma szerint.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images