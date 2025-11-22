Izrael újabb légicsapásokat hajtott végre Gázában

Helyi források szerint szombaton izraeli légitámadásokban legalább kilenc ember vesztette életét és többen megsebesültek, ami ismét aláássa a Hamász és Izrael közötti törékeny tűzszünetet.
Szemtanúk és mentősök arról számoltak be, hogy az első csapás egy autót ért a sűrűn lakott Rimal negyedben, majd egy házat ért csapás Deir al-Balah városában, végül egy másik lakóépületet a Gázai övezet középső részén fekvő Nuseirat menekülttáborban.
Az izraeli hadsereg közlése szerint egy fegyveres behatolt az Izrael ellenőrzése alatt álló gázai területre, és a segélyeket Gáza déli részébe vivő humanitárius útvonalat használta.
A hadsereg ezt a tűzszüneti megállapodás kirívó megsértésének nevezte, és közölte, hogy válaszul gázai célpontokat támad.
Egy gázai Hamász-tisztviselő alaptalannak nevezte a hadsereg állításait, és csak "ürügynek" minősítette azokat, hangsúlyozva, hogy a szervezet elkötelezett a tűzszünet betartása mellett.
Izrael és a Hamász kölcsönösen azzal vádolja egymást, hogy a másik fél megsérti a több mint hat hete életbe lépett fegyvernyugvást. A Hamász közleménye szerint Izrael "súlyosbodó jogsértései" a közvetítőket és az Egyesült Államokat is felelőssé teszik a tűzszünet fenntartásáért.
A két éve tartó gázai háborúban az október 10-én kihirdetett tűzszünet mérsékelte a harcokat. Ennek nyomán százezrek térhettek vissza Gáza romjai közé. Izrael kivonta csapatait a városi állásokból, és a segélyszállítmányok nagyobb arányban jutnak be.
Az erőszak azonban nem szűnt meg teljesen. A Hamász igyekszik újjászervezni magát, és egyesek attól tartanak, hogy a terület de facto felosztása következhet. A humanitárius helyzet továbbra is súlyos.
A palesztin egészségügyi hatóságok szerint a tűzszünet óta izraeli csapások 316 emberrel végeztek Gázában.
Izrael közlése szerint a fegyvernyugvás kezdete óta három katonája esett el, és harcosok tucatjai ellen hajtott végre támadásokat.
A háború azt követően robbant ki, hogy 2023. október 7-én a Hamász vezette fegyveresek 1200 embert, többségükben civileket öltek meg, és 251 túszt ejtettek Dél-Izraelben. Az izraeli megtorló offenzíva azóta a gázai egészségügyi hatóságok szerint több mint 69 700 palesztin halálát okozta, az áldozatok többsége civil.
A tűzszünet értelmében a Hamász szabadon engedte az összes, még életben lévő 20 túszt Gázából, cserébe csaknem 2000, Izraelben fogva tartott palesztin fogolyért és háborús fogvatartottért. A szervezet abban is megállapodott, hogy 28 elhunyt túsz földi maradványait adja át, cserébe 360, a háborúban megölt palesztin harcos holttestéért; eddig 25 túsz maradványait adták át. Izrael 330 palesztin holttestet adott vissza a terület egészségügyi minisztériuma szerint.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Adóemelésre készül Oroszország, a sajtónak a Nyugatot kell okolnia érte
A cél az, hogy ne Putyin legyen a hibás.
Támadás érte Oroszország Végítéletnapi állomását – Tényleg bekövetkezhet a nukleáris apokalipszis?
Ha beindul a láncreakció, még van remény.
Izrael újabb légicsapásokat hajtott végre Gázában
Nem használ a tűzszünet, továbbra is ropognak a fegyverek.
Bemondta Európa vezető nagyhatalma: csak így lehet béke Ukrajnában
Trump elnökkel is közölték az álláspontot.
Megvan a béketerv tárgyalásának helyszíne, Genfben megpecsételődhet Ukrajna sorsa
A G20 csúcson derült ki.
Itt a legfrissebb hótérkép: mutatjuk, hol eshet 10 centi hó is Magyarországon
Az ország számos pontján jön nagy havazás.
Akkor teljesülhet Putyin összes kívánsága, amikor Európát hajszálak választják el a teljes leválástól
Az amerikai béketerv minden szereplő alól kihúzza a szőnyeget, és újrarendezheti a kontinens teljes nyersanyagpolitikáját.
Megszólalt a NATO keleti bástyája: Oroszország semmit nem kényszeríthet ránk
A miniszterelnök most beszélt Zelenszkijjel.
Az EU Bíróság ítélete a minimálbér irányelvről: korrekció vagy megerősítés?
Az Európai Unió Bírósága 2025. november 11-én hozott ítéletével pont került a Dán Királyság által megtámadott, a megfelelő minimálbérek biztosításáról szóló (EU) 2022/2041 irányelv
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Franklin Resources Inc. - kereskedés
Júniusban néztem rá legutóbb, akkor 18%-os pluszban voltam, ez mostanra 7%-ra olvadt. De szerintem nincsen semmi baj, ez csak egy korrekció, és nemsokára megint emelkedni fog.Hetes:Pont ugyanúgy l
Megjelent a tervezet: meghosszabbítják a kamatstopot a diákhiteleknél
A tervezet alapján a szabad felhasználású Diákhitel1 esetében a kormány meghosszabbítja félévvel a kamatstopot, az érintett kölcsönök kamata 2026. január 1-től 2026. június 30-ig érvényb
Olcsó energiát akarunk? Tekintetünk a Napra vessük!
A nyári napokon a napenergia annyira olcsó, hogy egy egységnyi energia előállítása kevesebbe kerül, mint bármilyen más forrásból - derül ki egy most publikált tanulmány
Nem is drága a digitális nomád élet?
Valamivel több, mint egy éve két ismerősöm, Tóni és Jucus úgy döntöttek, hogy másfél évig digitális nomádkodnak. Digitális nomádság alatt azt értjük, ha valaki ugyanazt a pénzkereső t
Bordeaux, a "napelemváros"
2026-ra a város áramigényének 41%-át szeretné megújuló energiából fedezni, napelemekkel borítva középületeit, köztereit és még a kerékpárutakat is.
GINOP Plusz a ciklus végén: lesz még mire pályázni a választások után?
Sok pályázó fejében ott motoszkál a kérdés: "Ha most lemaradok, majd a választások után úgyis nyílik egy újabb nagy GINOP-csomag... igaz?"
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Kiderült, mire készülnek a magyarok a pénzükkel – Megszólalt az Erste vezérigazgató-helyettese
Cselovszki Róberttel beszélgettünk.
Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba
Most van itt a fejlesztések ideje.
Kiderült, mennyivel nőhetne valójában a rezsi, ha leválnánk az orosz gázról
A szerdai Checklistben a láthatatlan árrobbanás titkai.