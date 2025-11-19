Amerikában és Németországban terjeszkedne a magyar közigazgatási szoftvereket fejlesztő vállalat

A közel harminc éve, egyetemi társaságból indult Tigra neve a legtöbbeknek állami beruházások kapcsán lehet ismerős: mára ugyanis több mint negyven országos közigazgatási rendszert fejlesztettek és üzemeltetnek Magyarországon. A cég zártkörű részvénytársasággá alakulással a német, az amerikai és a nyugat-balkáni piacokon készül erősíteni jelenlétét, miközben folyamatban van legnagyobb hazai projektje, az e-ingatlan rendszer lépcsőzetes bevezetése is. Mi a Tigra legnagyobb versenyelőnye a magyar piacon, és mi kell ahhoz, hogy egy informatikai vállalat évtizedeken keresztül vonzó tudjon maradni a munkavállalók számára? Többek között erről kérdeztük Vertán Györgyöt, a vállalat alapító-tulajdonosát.

Huszonkilenc éve egy egyetemi társaságból indult el a Tigra. Visszatekintve, mik voltak az elmúlt közel három évtized főbb mérföldkövei?

1993-ban, 19 évesen az egyetemi kollégiumi szobámban, egy bérelt fénymásolóval kezdtem vállalkozni, majd1996-ban megalapítottam a Tigrát.

Rengeteg munkával pár éven belül elértük azt a kritikus méretet, amivel a hazai egyetemi fénymásolási piac megkerülhetetlen szereplőivé váltunk: országosan több mint 20 egyetemi helyszínen biztosítottunk a hallgatók számára fénymásolási szolgáltatásokat. A fénymásolás ugródeszka volt, stabil anyagi hátteret és sok tapasztalatot biztosított, de valójában mindig is informatikai céget szerettem volna építeni.

Az első áttörést az jelentette, amikor 1999-ben Finnországból, a Nokiától sikerült hazahozni több tucat programozót foglalkoztató megrendeléseket Budapestre, illetve amikor 2000-ben a HP stratégiai partnereként sok évre az ERSTE bank legnagyobb infrastruktúra szállítójává váltunk. 2002-ben a GE-Money - Budapest Bank ránk bízta a lakossági hitel elbíráló rendszerének a fejlesztését, melyet azóta is használ.

Nagyon sokat tanultunk Németországban, a 2000-es években a legtöbb és legjövedelmezőbb szoftverfejlesztési munkáinkat egy hamburgi céggel közösen a Deutsche Telekomtól kaptuk.

2005–ben kezdtünk el együttműködni a magyar állammal, elsőként a Nyugdíjfolyósító Intézetnél és az OEP -nél végeztünk szoftverfejlesztési munkákat. Ettől fogva közigazgatási szaktudásunkat is tudatosan építjük, egyre komplexebb országos rendszereket építünk. 2011–ben megvásároltam a közigazgatás két nagyon fontos informatikai beszállítóját, Idomsoft és a Multipolaris nevű cégek többségi tulajdonát. Rengeteget tanultunk az új kollégáktól, a tőlük tanultakat a mai napig felhasználjuk.

2011-ben szoftverfejlesztőként beléptünk a biztosítási piacra, ahol a legnagyobb megrendelőnk az Allianz Hungária Biztosító.

Mik voltak a cég történetében a legnagyobb tanulságok és miben látja a Tigra legnagyobb versenyelőnyét a magyar piacon?

Az elmúlt három évtized egyik fontos tanulsága számomra az, hogy a siker kulcsa a piaci igények pontos felismerése és azokhoz való alkalmazkodás.

A rugalmasság mellett elengedhetetlen a kitartás. Több válságot túléltünk, a nehéz időszakok még jobban megerősítették a céget, a Tigra közösségét. Ilyen volt a dotkom lufi kipukkanása, vagy amikor 2003-ban a legnagyobb ügyfelünk, a Nokia minden európai beszállítóját indiaira cserélte, később a 2008-as pénzügyi válság, a COVID járvány. A válságok idején új megoldásokat kerestünk, új piacokra nyitottunk, és minden alkalommal erősebben kerültünk ki a nehézségekből. Számunkra kiemelten fontos a több lábon állás és a folyamatos fejlődés, ugyanakkor tudatosan törekedtünk arra, hogy a növekedésünk kiegyensúlyozott, fokozatos legyen. Tudatos döntés volt, hogy elkerüljük az ugrásszerű, kockázatos bővülést.

Ebben az ágazatban nem elég a kiváló informatikai tudás. Ügyféleink üzleti tudásával is rendelkeznünk kell, ismerni és érteni kell a megrendelők igényeit: 20 banki és biztosítási, valamint 80 közigazgatási szakértő munkatárssal dolgozunk.

Az ügyfelek bizalma a legnagyobb értékünk — ezért szakmai alázattal, kitartással és következetességgel szolgáljuk őket, bármilyen nehézségekkel is járjon. Az infrastruktúra-üzemeltetés az egyik legfontosabb tevékenységünk. A rendszergazdai munka hasonló bizalmi viszonyt igényel, mint az ügyvédi vagy könyvelői szolgáltatás, hiszen mi is szigorú titoktartással tartozunk ügyfeleinknek. Ezt a bizalmat 29 éve építjük tudatosan, az ügyfeleink jelentős része 15–20 éve partnerünk.

Emellett kiemelendő az emberi tényező: szerencsésnek mondhatom magunkat abban, hogy a cég alapját két egyetemi kollégiumi baráti közösség adta. Az elmúlt 29 év során tudatosan dolgoztunk azon, hogy megőrizzük ezeket a kapcsolatokat a vállalaton belül. Gyakorlatilag ugyanazzal a „keménymaggal” dolgozunk együtt közel három évtizede, ami rendkívüli stabilitást ad és egy-egy nehéz projekt során hatalmas előnyt jelent. A kölcsönös bizalom és elkötelezettség az egyik legfontosabb értékünk, ami hosszú távon is fenntarthatóvá teszi a működésünket.

Október elsejétől zártkörű részvénytársaságként folytatják a tevékenységüket, amelynek célja a hangsúlyosabb nemzetközi jelenlét kiépítése. Milyen konkrét lépések mentén kívánják erősíteni ezt? Vannak már kijelölt célpiacok, ahol a Tigra aktívabban szeretne megjelenni?

Három olyan célpiacot azonosítottunk, ahol a jövőben aktívabban kívánunk jelen lenni.

Az első Németország, ahova gyakorlatilag visszatértünk: öt éve alapítottuk a müncheni leányvállalatunkat, a Tigra IT-Solutions GMBH-t. Németország Európa legfontosabb gazdasági motorja, de a közigazgatás digitalizációja terén — a tartományi rendszer és a decentralizált működés miatt — jelentős fejlődési potenciál rejlik benne.

Tapasztalataink alapján a magyar közigazgatás sok tekintetben előrébb tart, a magyarországi digitalizációs és informatikai tudásunkat szeretnénk a német piacon kamatoztatni.

A második fókuszterület az Egyesült Államok. Aktív AmCham tagok vagyunk, emellett évtizedek óta a HP, az Oracle és a Microfocus egyik legnagyobb hazai forgalmazói is. Az IBM-mel is egyre szorosabb a kapcsolatunk. 2007 óta a Tungsten (eredetileg Nuance) legnagyobb európai szoftverfejlesztő alvállalkozói vagyunk. Az elmúlt évben sikerült keretszerződést kötnünk egy mesterséges intelligencia tanácsadó céggel az Egyesült Államokban, amely saját ügyfelei számára AI-tanácsadási szolgáltatásokat nyújt, és minket javasol megvalósító partnerként. Célunk, hogy a Magyarországon befektető amerikai cégeknél is egyre aktívabban jelenjünk meg, különösen a mesterséges intelligencia és a digitális transzformáció területén.

A harmadik kiemelt terület a Nyugat-Balkán. Ezen a régión belül a célunk, hogy a magyarországi közigazgatási és informatikai tapasztalatainkat kamatoztassuk, helyi partnerekkel együttműködve. A térségben több szoftverfejlesztő vállalattal kötöttünk már együttműködési megállapodást, és közösen pályázunk regionális fejlesztési projektekre. Mi hozzuk a közigazgatási, digitalizációs és uniós megfelelőségi szakértelmet, míg a helyi partnerek biztosítják a fejlesztési kapacitásokat és a helyi piac ismeretét.

Év végéhez közeledve hogyan értékelné a 2025-ös évet, és mit tart a legnagyobb, a cégre váró kihívásnak 2026-ban?

Kiemelném, hogy 2025-re a Tigra több mint 40 országos hatáskörű közigazgatási rendszert fejlesztett, ezek üzemeltetése és továbbfejlesztése nagyon komoly feladat. Nagyon fontos feladatunk a KSZDR (a közigazgatás központi HR rendszerének) egészégügyi dolgozókat érintő továbbfejlesztése.

Jelenleg a legnagyobb és legösszetettebb kihívásunk az e-ingatlan rendszer bevezetésében való részvételünk. Az elektronikus ingatlan-nyilvántartás az elmúlt 25 év legnagyobb közigazgatási reformja. Az egyedi szoftverfejlesztésen alapuló, előremutató és magas szakmai színvonalú rendszer az ingatlan- és egyéb nyilvántartások többszáz éves szakmai tapasztalatait és jogi alapelveit egyesíti a legmodernebb informatikai és folyamatmegoldásokkal. A mi feladatunk ebben a szoftverfejlesztés, a bevezetés és az üzemeltetés támogatása.

A rendszer „end to end” módon fedi le a folyamatokat: a benyújtástól a bejegyzésen és az adatbázis-módosításon át egészen az automatikus kézbesítésig.

Az adatmigrációt követően elsőként az ingatlan-nyilvántartási modul kormányhivatalok által használt részét vezettük be országosan; a további modulok lépcsőzetes bevezetése ütemezetten zajlik. A teljes bevezetést követően az ügyek elbírálása gyorsabb és hatékonyabb lesz. A folyamatok jelentős része emberi beavatkozás nélkül történik: nemcsak a benyújtás és a széljegyzés automatikus, hanem az ügyek jól lehatárolt csoportjaiban az ügydöntő határozat is azonnal megszületik.

Hogyan befolyásolják a vállalat stratégiáját akár terjeszkedés, akár működés szempontjából az olyan meghatározó technológiai trendek, mint a már említett mesterséges intelligencia, a felhőalapú megoldások vagy az IT security kérdésköre?

Az informatika egyik sajátossága, hogy rendkívül gyorsan változik: gyakorlatilag 8–10 évente, sőt manapság még rövidebb ciklusokban új, meghatározó paradigmák jelennek meg. Ezért egy informatikai vállalat számára az egyik legfontosabb tényező a rugalmasság és az, hogy időben felismerje, merre tart a világ, képes legyen gyorsan reagálni és elsajátítani az új technológiákat, illetve elkerülni az ígéretesnek tűnő technológiai zsákutcákat.

Az IT-biztonság a Tigra tevékenységének szerves része 1999 óta, de a terület 2018-ban vált igazán hangsúlyossá, amikor stratégiai döntés született egy önálló, kifejezetten kiberbiztonsági csapat létrehozásáról. Ez a csapat a korábbi fejlesztési és üzemeltetési egységek biztonsági tudására épülve, de attól függetlenül, sok új szakértővel jött létre. Minden fejlesztő, üzemeltető rémálma, ha feltörik a rendszerét – „élet-halál” kérdése megvédeni az ügyfeleinket, magunkat. Mára egy rendkívül erős, folyamatosan bővülő IT biztonsági csapat dolgozik ezen a Tigrában.

A felhőalapú szolgáltatások területén a piaci ügyfeleink — elsősorban bankok és biztosítók — már évek óta igénylik és alkalmazzák ezeket a megoldásokat.

A mesterséges intelligencia kapcsán úgy gondolom, elérkeztünk oda, hogy saját működésünket is újra kell gondolnunk az AI lehetőségeinek figyelembevételével. Több éve kezdtük el építeni a belső AI-fejlesztési csapatot, amely már komoly megbízásokat is elnyert. Folyamatosan versenyzünk amerikai projektekért, figyeljük az Egyesült Államokból érkező trendeket és ezekből a tapasztalatokból építkezünk.

Az egyik legnagyobb belső kihívás, hogy megőrizzük a cég emberi arcát a digitalizáció és az automatizáció mellett. A Tigra mindig is közösségként működött: az emberi kapcsolatok, a személyes jelenlét és az együttműködés alapvető értékeink közé tartoznak. Célunk, hogy a technológiai fejlődésből fakadó versenyelőnyt kihasználjuk, ugyanakkor megőrizzük azt a közösségi, emberközpontú légkört, ami a Tigra egyik legfontosabb értéke a kezdetektől fogva.

Említette az emberi erőforrás kérdéskörét, ami azért is érdekes, mert évtizedes trend a szakembert hiány az IT piacon, és bár az elmúlt években némileg csökkent az igény, még mindig nagyon keresettek a magasan képzett szakemberek. Hogyan tudja a cég bevonzani a pályakezdőket és megtartani a tehetséges IT-szakembereket ebben a versenykörnyezetben?

A toborzásban számunkra nagyon sokat jelentenek az egyetemi kapcsolatok. Nagyon szoros viszonyt ápolunk az ELTE-vel, ahová én magam is jártam, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, ahol sok kollégám tanult. A debreceni, a szegedi és a veszprémi irodáink a helyi egyetemekkel tartanak fenn szoros szakmai kapcsolatot.

Folyamatosan igyekszünk már az egyetemi évek alatt bevonni a fiatalokat a cég életébe. Régóta működtetünk gyakornoki programot, és a hallgatók közül sokan a diploma megszerzése után is nálunk maradnak. Természetesen van, aki néhány év után szeretné máshol kipróbálni magát, de őket is mindig visszavárjuk. Aki egyszer nálunk bevált, az tudja, hogy a Tigra ajtaja mindig nyitva áll előtte.

A toborzás mellett legalább ennyire fontosnak tartom a kollégák megtartását. Évente sikeresen több tapasztalt szakembert is leigazolunk, de első sorban saját magunk neveljük ki a szeniorjainkat. Ennek a kulcsa a folyamatos szakmai fejlődés biztosítása: ha egy cég nem tud együtt fejlődni a kollégákkal, előbb-utóbb elmennek máshova tanulni és tapasztalatot szerezni.

A kollégák megtartásában meghatározó tényező a társadalmilag hasznos projektekben való részvétel és az, hogy az értékalapú Tigra közösséghez tartoznak.

Az anyagi biztonsághoz egy komoly juttatási csomag társul: saját sportegyesület a kollégák által választott edzőkkel, saját orvosi rendelő, onkológiai és kardiológiai szűrés, magán egészségügyi biztosítás a kollégáknak, házastársaiknak és gyermekeiknek, és a lista itt még nem ér véget.

A Tigra szerteágazó CSR tevékenységet folytat. Miért tartja fontosnak a társadalmi felelősségvállalást, milyen értékek vezérlik ebben a tevékenységükben?

Ez személyes indíttatásból fakad. 15 éves voltam, amikor édesanyámmal és öcsémmel áttelepültünk Erdélyből Szolnokra. A mai napig emlékszem mindazokra, akik akkor befogadtak, mellénk álltak: rokonokra, osztálytársakra, tanárokra, különösen Béres Jenő tanár úrra és Himffy Ferenc atyára.

Egyetemistaként az ELTE kollégiumban laktam, ahogyan sok kollégám is, és nagyon sok támogatást kaptam a nevelőtanárainktól. Olyan környezetből érkezem, ahol természetes a kölcsönös segítségnyújtás, ezért is igyekszem visszaadni valamit abból a segítségből, amit korábban kaptam.

A Tigra évtizedes, stabil támogatója több egyházi karitatív szervezetnek, mert ők hitelesek, profik, rajtuk keresztül biztos jól hasznosulnak az adományaink. Hosszútávú együttműködést alakítottunk ki a jezsuitákkal, a reformátusokkal és a zsidó hitközséggel.

Évtizedes támogatói vagyunk Pósa Lajos tanár úr matematikai tehetséggondozó programjának és több magyarországi és határon túli tehetséggondozó intézménynek: a budapesti Fazekas, a szolnoki Verseghy, a miskolci Jezsuita, a vajdasági Bolyai, a felvidéki Selye Gimnázium számíthat a támogatásunkra.

Meggyőződésem, hogy a tanulás az egyik legfontosabb út az érvényesüléshez, egy jó egyetemre való bejutás sok lehetőséget megnyithat, de ehhez a tehetség nem elég, rengeteget kell tanulni. Ezért kiemelten fontosnak tartom a jezsuita Roma Szakkollégium anyagi támogatását, illetve a hozzáférésüket a Tigra gyakornoki programjához.

Egy másik kezdeményezésünk az árva vagy félárva fiatalok támogatása. A szülő elvesztése a legnagyobb tragédia, ami egy gyermekkel történhet. Ilyenkor sokszor a tanulmányokban is komoly, helyrehozhatatlan visszaesés következik be. Ilyen esetekben próbáljuk bátorítani a fiatalt, hogy ne adja fel - a jó tanulmányi átlagot havonta több 100 ezer forintos ösztöndíjjal honoráljuk, az anyagi stabilitást az egyetem befejezéséig biztosítjuk. Sajnos tavaly már 16 ilyen ösztöndíjasunk volt és a számuk tovább nő.

Mit üzenne a most induló fiatal vállalkozásoknak?

A Tigra története jó példa arra, hogy következetes szakmai munka, emberi értékekre épülő közösség és hosszú távú gondolkodás mellett a magyar tudás nemcsak itthon, hanem a nemzetközi piacon is megállja a helyét. Célunk változatlan: stabil alapokon, szakmai alázattal és emberközpontú szemlélettel építeni a jövő digitális világát – Magyarországon és azon túl is.

