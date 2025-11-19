  • Megjelenítés
Törölnek minden induló járatot az egyik fontos európai repülőtéren
Törölnek minden induló járatot az egyik fontos európai repülőtéren

Portfolio
A brüsszeli repülőtér törölte a november 26-ra tervezett összes induló járatot sztrájk miatt.

A légikikötő szerdán közölte: a döntést az indokolja, hogy a biztonsági és a földi kiszolgáló személyzet egy része országos sztrájkban vesz részt.

A közlemény szerint aznap egyes

érkező járatokat is törölhetnek.

A munkabeszüntetés miatt fennakadások várhatók a repülőtérre vezető és onnan induló közösségi közlekedésben is.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

